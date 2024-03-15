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Интересные исторические фото, которые показывают жизнь прошлого лучше учебников

Интересные исторические фото, которые показывают жизнь прошлого лучше учебников

Автор:
15 марта 2024 18:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   интересные фото   исторические фото   история   учебник истории   
1943
18

Это сегодня фото - это дело секунды. Миллионы селфи разных личностей заполоняют интернет. Однако в прошлом делали исключительно важные снимки, чтобы запомнить важные моменты. И каждый кадр словно маленькая история.

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Метки: Прошлое   интересно   интересные фото   исторические фото   история   учебник истории   
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Нежмисто Живисто Час назад
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raael13 44 минуты назад
Комментарий к фото
Американцам тоже смешно .
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59k
Парагвайский шпион 51 минуту назад
Кукурузинка. Ты забыла упомянуть, что ВСЁ тобой представленное есть ****енное с ЯП-а годовой давности. Указывай источники ПРАВИЛЬНО. Впрочем... С такими дурами как ты и Покемонка говорить бесполезно.
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Спелая кукурузинка

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