Интересные исторические фото, которые показывают жизнь прошлого лучше учебников

1943
18
Это сегодня фото - это дело секунды. Миллионы селфи разных личностей заполоняют интернет. Однако в прошлом делали исключительно важные снимки, чтобы запомнить важные моменты. И каждый кадр словно маленькая история.
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2. Немецкие военные преступники смеются над ошибкой перевода во время Нюрнбергского процесса, 1945 год
3. Вьетнамская женщина-истребитель взяла в плен американского пилота Дьюи Уэйна Уодделла в 1967 году
4. Единственная известная фотография президентов Теодора и Франклина Рузвельта вместе, 1915 год
5. Переживший Холокост Йехиэль Де-Нур теряет сознание во время дачи показаний на суде, 1961 год
8. На фото святая Кэтрин Дрексель, мультимиллионерша, наследница американской банкирской семьи, добровольно ставшая бедной монахиней, основательница Университета HBCU Ксавьера в Луизиане
11. Менеджер мотеля Monson Motor Lodge выливает кислоту в воду, когда группа белых и чёрных плавала в его бассейне, 18 июня 1964 года
14. Диана и принц Чарльз позируют для официальной фотографии лорда Личфилда в Букингемском дворце на своей свадьбе (Лондон, Великобритания, 1981 год)
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