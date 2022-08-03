Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины

На одном из концертов в городе Паланг Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом наперевес. Эта выходка вызвала неоднозначную реакцию публики. Кто-то встретил действие Вайкуле с восторгом, а кто-то возмутился такой наглой выходке.

Россияне посчитали его предательством, ведь артистка многие годы зарабатывала в России.