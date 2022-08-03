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Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины

Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины

Автор:
03 августа 2022 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   интересное   лайма вайкуле   латвия   флаг   фото   шоу бизнес   
2677
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С начала спецоперации многие знаменитости высказали свою позицию, но есть и те, кто хранит молчание. Лайма Вайкуле многие месяцы не выказывалась на политические темы, но на концерте в Литве яростно доказала свою позицию.

На одном из концертов в городе Паланг Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом наперевес. Эта выходка вызвала неоднозначную реакцию публики. Кто-то встретил действие Вайкуле с восторгом, а кто-то возмутился такой наглой выходке.

Россияне посчитали его предательством, ведь артистка многие годы зарабатывала в России.

Публицист Михаил Шахназаров отметил — певица давно уже воспринимала страну только как место заработка и ни о какой любви к публике и не было речи.

«Иллюстрация к песне „Я вышла на Пикадилли“. Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — прокомментировал Шахназаров.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Украина   интересное   лайма вайкуле   латвия   флаг   фото   шоу бизнес   
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88  комментариев
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4k
kleyman 2 часа назад
Я вот не понимаю, какие вообще могут быть претензии к артистам, насчет патриотизма или подмахивания тем кто им платит?
Вы же не вините проститутку, что она отсасывает у тех кто платит и ей плевать, будет это православный, католик или мусульманин.
Артисты, актеры и все подобные лицедеи, действуют также. У них нет, да и не должно быть какого-то отношения к клиенту который платит, кроме как его удовлетворить. Они продают не свои знания, навыки или продукт своего труда. Они продают себя.
Просто не покупайте их и не придется переживать, что кто-то в очередной раз разочаровал ваши патриотические чувства.
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−127
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
бабушка старая, бабушка в маразме...
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383
Себастьян Перейра 12 минут назад
Закрыть кормушку овце.
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8
Сергей Волков 20 минут назад
О, живая еще. Я думал она уже того.
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5k
Умница-красавица Полчаса назад
Теперь, чтобы заплатить за отопление для своих собачонок старушке придется отрастить бороду и скакать на Евровидении, ибо от большого и толстого русского кошелька ее отключили…
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1k
taxcop Полчаса назад
Она еще не сдохла?
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3k
Copycat Полчаса назад
она просто на сцену вышла или у неё там концерт был?
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18k
Alush 40 минут назад
Понятно. Кто ж интересно останется до конца года в составе российской эстрады? Кого же мы увидим на новогоднем выпуске первого канала. Мне все равно, даже если никого, но в этом году гляну, кто остался. Кому недвижимость и возможный бизнес за границей, в недружественных странах важнее, чем родина. Хорошее время, все расставляет на свои места.
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1k
neutrino 41 минуту назад
Да что же это такое?!!!
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780
Никита Помянтовский 43 минуты назад
Она так обтекаемо говорит, что кажется она боится прямо сказать, что она любит Гитлера не меньше, чем боевики Азова.
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43k
Цыц тут у меня 47 минут назад
Да кому нужен этот потасканный пыльный мешок? Я вот и забыл давно про существование этой обезьяны, а вы напомнили...
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10k
Hunson Abadeer 48 минут назад
о бодже, да хер с ней с какой то там ваймой лайкуле...
честно плевать, просто запретить въезд и забыть как кошмарный сон
она ни кто в этой стране, разве кто то расстроится что её не будет
??? не знаю таких)))
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12k
котегRUS 49 минут назад
а ведь должна понимать, что теперь дорога ей в Россию заказана..
тут она никто и звать её никак, и большая часть её гребаной жизни провалилась хохлу под хвост!
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233
capbutt 51 минуту назад
И что? А то, что у Zалупинцев сейчас ой как подгорает!
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233
capbutt Hunson Abadeer Полчаса назад
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233
capbutt Горбовский 5 минут назад
Эх, у меня во дворе, как потеплеет, таких маскировщиков по 10 шт на кв.м, а потом в ночи у них талмудические диспуты. Хорошо, что сплю крепко, из пушки не разбудишь.
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20
Sakharoff 56 минут назад
Пусть там и остаётся, тем более вроде как Родина.
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5k
Бу Час назад
прибалтийская овца
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7k
Владимир Час назад
Как по мне так пофиг, она литовка или кто там. Мне она никогда не нравилась, какую то х. йню пела. Ещё с таким высокомерным еб. ом...... Если бы не их тусовочка Крутой, Пугачёва и остальные. Думаю популярности у неё бы и не было. Я песни то ни одной не вспомню, если бы не текст то и Пикадилли не вспомнил бы.
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58k
pynh Час назад
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6k
hhwost Час назад
вот интересно, когда Прибалтика из СССР ломилась и запад её поддерживал, и орали про свободу выбора и независимость, то...
а теперь когда ДНР и ЛНР с Украины ломятся - "ну надо понимать, это доугое"...
так ващето пох..й на Лайку эту Ваймуле, но зарубочку поставим.
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3k
GROMOZEKA Час назад
Добро пожаловать на.х.уй из России
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Тварюга профашиССкая. Нутро про.е.балтийское вылезло наружу у этого создания. Не зря ни один про.е.балтийский город в СССР не был городом-Героем в годы ВОВ и после не получил этого гордого звания.
Недодавили предателей в своё время.
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