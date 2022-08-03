Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины

С начала спецоперации многие знаменитости высказали свою позицию, но есть и те, кто хранит молчание. Лайма Вайкуле многие месяцы не выказывалась на политические темы, но на концерте в Литве яростно доказала свою позицию.
На одном из концертов в городе Паланг Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом наперевес. Эта выходка вызвала неоднозначную реакцию публики. Кто-то встретил действие Вайкуле с восторгом, а кто-то возмутился такой наглой выходке.
Россияне посчитали его предательством, ведь артистка многие годы зарабатывала в России.
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Публицист Михаил Шахназаров отметил — певица давно уже воспринимала страну только как место заработка и ни о какой любви к публике и не было речи.
«Иллюстрация к песне „Я вышла на Пикадилли“. Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — прокомментировал Шахназаров.
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АНТИФИШКИ
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Вы же не вините проститутку, что она отсасывает у тех кто платит и ей плевать, будет это православный, католик или мусульманин.
Артисты, актеры и все подобные лицедеи, действуют также. У них нет, да и не должно быть какого-то отношения к клиенту который платит, кроме как его удовлетворить. Они продают не свои знания, навыки или продукт своего труда. Они продают себя.
Просто не покупайте их и не придется переживать, что кто-то в очередной раз разочаровал ваши патриотические чувства.
честно плевать, просто запретить въезд и забыть как кошмарный сон
она ни кто в этой стране, разве кто то расстроится что её не будет
??? не знаю таких)))
тут она никто и звать её никак, и большая часть её гребаной жизни провалилась хохлу под хвост!
а теперь когда ДНР и ЛНР с Украины ломятся - "ну надо понимать, это доугое"...
так ващето пох..й на Лайку эту Ваймуле, но зарубочку поставим.
Недодавили предателей в своё время.