Самые дикие, забавные и загадочные места и люди на картах Google Earth

Проект «Weird Google Earth», которому посвящен аккаунт в Твиттере и отдельный сайт, коллекционирует самые смешные, странные и загадочные случаи, свидетелями которых стали водители и спутники сервисов Google Планета Земля и Карты Google. С каждым снимком кажется, что чуднее уже быть не может… а потом вдруг появляются птицелюди, гигантские розовые зайцы и безголовые танцоры.