Самые дикие, забавные и загадочные места и люди на картах Google Earth

Автор:
09 августа 2022 08:30
Проект «Weird Google Earth», которому посвящен аккаунт в Твиттере и отдельный сайт, коллекционирует самые смешные, странные и загадочные случаи, свидетелями которых стали водители и спутники сервисов Google Планета Земля и Карты Google. С каждым снимком кажется, что чуднее уже быть не может… а потом вдруг появляются птицелюди, гигантские розовые зайцы и безголовые танцоры.
1. "Прощай, Internet Explorer". Кёнджу, Южная Корея
2. "Истребитель на парковке". Хаген, Германия
3. "Человек с хлебом". Старый город, Иерусалим
4. "Японские птицелюди". Токио, Япония
5. "Церковь, похожая на пенис"
6. «Сполз немножечко?». Маргейт, Англия
7. "Очень много чего происходит". Белфаст, Северная Ирландия
8. "Черный призрак". Клайпеда, Литва
9. "Очень талантливый грузовик". Тонкава, Оклахома, США
10. "Это что, призрак?". Науру, Микронезия
11. "Буквально катастрофа". Уэллс, Невада, США
12. "Бюджетный Человек-паук". Стокгольм, Швеция
13. "Жуткий безголовый и безрукий танцор". Бруклин, Нью-Йорк, США
14. "Две красные дамы". Дублин, Ирландия
15. "Гигантский розовый заяц". Прата Невозо, Италия
16. "Чужие в Турции". Кушадасы, Турция
17. "Прикинься мертвым". Восточный Лондон, Южная Африка
18. "Замечен медведь". Жудец Арджеш, Румыния
19. "Коктейль странностей". Уиннсборо, Южная Каролина, США
20. "Если видишь это, спасайся бегством". Монреаль, Квебек, Канада
21. "Сад неживых". Сабиле, Латвия
22. "Такое точно не хочешь увидеть на дороге". Турикачи, Мексика
23. "На затонувшем корабле". Мексиканский залив
24. "Катакомбы Парижа". Париж, Франция
25. "Это точно безопасно?". Навотас, Филиппины
26. "Идеальный снимок лыжника". Монблан, Европа
27. "Стрельба из лука: практика". Уоллингфорд, Коннектикут, США
28. "Куда она ведет?". Оклахома-Сити, Оклахома, США
29. "Деревня кукол Миёси". Миёси, префектура Токусима, Япония
30. "Черная дыра в небе", Стюарт, Флорида, США
31. "Странное место для ныряния". Сан-Паулу, Бразилия
32. "Как оно здесь оказалось?". Кочани, Северная Македония
33. "Пещера дьявола". Потоси, Боливия
34. "Любитель медведей". Грамадо, Бразилия
35. "Не присматривайся". Ида-Вирумаа, Эстония
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— переведено специально для fishki.net
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