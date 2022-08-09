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Самые дикие, забавные и загадочные места и люди на картах Google Earth

Самые дикие, забавные и загадочные места и люди на картах Google Earth

Автор:
09 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Google Планета Земля   google earth   забавно   карты google   странности   удивительное рядом   
1613
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Проект «Weird Google Earth», которому посвящен аккаунт в Твиттере и отдельный сайт, коллекционирует самые смешные, странные и загадочные случаи, свидетелями которых стали водители и спутники сервисов Google Планета Земля и Карты Google. С каждым снимком кажется, что чуднее уже быть не может… а потом вдруг появляются птицелюди, гигантские розовые зайцы и безголовые танцоры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Планета Земля   google earth   забавно   карты google   странности   удивительное рядом   
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5  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
Я из Ида-Вирумаа. Оно там до сих пор стоит.
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5k
klim425 54 минуты назад
24. "Катакомбы Парижа". Париж, Франция. Блд, а я то все гадал, где же находятся эти катакомбы Парижа? А оно, вона чё, Михалыч, в Париже, однако...
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−23
Катюшка Час назад
Комментарий к фото
Идиотское название - вообще-то это сад соломенных кукол:

"Неподалеку от Винной горы, на небольшой площадке на улице Ригас, можно осмотреть коллекцию соломенных кукол – Сад кукол.

Приблизительно 200 кукол в разной одежде и разных размеров привлекают внимание проезжающих или проходящих мимо людей, и они останавливаются, чтобы поближе осмотреть эту коллекцию и расспросить её хозяйку об истории возникновения этой идеи и коллекции, а также задать другие их интересующие вопросы."
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2k
Dema Час назад
"Вялого будешь?"

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6k
ГГалка Час назад
на "странном месте для ныряния" вроде никто нырять не собирается. там йогиня.
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