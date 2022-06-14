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Когда с тату не повезло

Когда с тату не повезло

Автор:
14 июня 2022 19:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бывает и так   забавно   неудача   неудачные тату   ошибка татуировщика   смешно   удивительное рядом   
1765
24
Бывает, что хорошую идею на корню губят бездарным исполнением. Если такое происходит с тату, это вдвойне обидно, - ведь татуировку-то не сотрешь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бывает и так   забавно   неудача   неудачные тату   ошибка татуировщика   смешно   удивительное рядом   
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5  комментариев
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Измените название поста.
Когда с тату не повезло = Когда с мозгом не повезло
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28k
Aqueronte 12 минут назад
Зато долбойопа сразу видно, издалека.
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9k
GRuslan 41 минуту назад
Если у тебя тату, тебе уже не повезло.
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2k
Трям 3 часа назад
Зато, если заблюет себя, то ни кто и не заметит!
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21k
Егор 3 часа назад
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