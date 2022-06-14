Когда с тату не повезло

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Бывает, что хорошую идею на корню губят бездарным исполнением. Если такое происходит с тату, это вдвойне обидно, - ведь татуировку-то не сотрешь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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