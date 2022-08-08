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Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца"

Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца"

Автор:
08 августа 2022 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Заяц   Россия   интересно   маршрутка   скандал   челябинск   шофер   
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Если бы в России снимали "Безумного Макса", то водитель челябинской маршрутки мог бы претендовать на роль главного злодея.

Дерзкого представителя извоза на общественном транспорте переклинило и он провез остановку зажатую дверьми одну остановку.

Все это произошло из-за того, что женщина вместо 28 рублей за проезд заплатила червонец.

Пассажиры маршрутки начали возмущаться и требовать от водителя остановиться. Челябинцы были готовы заплатить за женщину оставшиеся деньги. Водитель на все обращения, призывы и просьбы остановить ответил отказом.

Итогом этой истории стало то, что женщина смогла выйти на следующей остановке. Судя по видео, сделанному одной из пассажирок, серьезных травм она не получила. Между тем, в салоне звучали призывы вызвать полицию.

Сам водитель рассказал, что эта женщина неоднократно ездила, не оплачивая проезд. Но в этот раз он заявил, что не собирается выпускать ее до того, как она заплатит.

Как вы считаете, правильно ли принимать такие меры в отношении зайцев?

Источник:

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Метки: Заяц   Россия   интересно   маршрутка   скандал   челябинск   шофер   
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16  комментариев
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18k
Corvus Corax Час назад
"он провез остановку зажатую дверьми одну остановку"
А потом остановочно остановился на остановке и выпустил остановочную остановку...
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356
Fisher1979 14 секунд назад
Отличие от Европы, там одеваются как пид@расы что-бы их видели.
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4k
Горожанин 6 минут назад
Водитель, сидя в тюрьме, знай - ты был прав.
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
так если она не понимает и принципиально ей самой пофигу . И явно не первый раз проделывает этот трюк.
Вот что делает нормальный человек в такой ситуации (хотя нормальный и не попадет в такую ) ? Правильно платит 18 рублей - это по любому не очень большие деньги . но нет бабка принципиально освободившись уходит с видом что так и должно быть. Она хоть вернула деньги бабе которая за неё заплатила ?? НЕТ!!! я считаю что это клиника и звездец.
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496
Дмитрий Заяц Полчаса назад
Закрыть мразь от людей года на три, чтобы посидел, подумал. Если, конечно, там есть чем думать.
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31k
russger 36 минут назад
И ни одного мужика не было?
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−182
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
бред какой-то
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8k
Mowgley Z ⚔ 43 минуты назад
"и он провез остановку зажатую дверьми одну остановку"
-----
Моя твоя не понимать
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7k
Артём 46 минут назад
Эх, при Муссолини с безбилетниками хорошо боролись.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
4k
Мангуст 2 часа назад
Мне показалось или родной язык водилы совсем не русский?
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2k
Трям 2 часа назад
И опять черножопый гость...
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Александр Невский
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