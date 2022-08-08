Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца"

Если бы в России снимали "Безумного Макса", то водитель челябинской маршрутки мог бы претендовать на роль главного злодея.
Дерзкого представителя извоза на общественном транспорте переклинило и он провез остановку зажатую дверьми одну остановку.
Все это произошло из-за того, что женщина вместо 28 рублей за проезд заплатила червонец.
Пассажиры маршрутки начали возмущаться и требовать от водителя остановиться. Челябинцы были готовы заплатить за женщину оставшиеся деньги. Водитель на все обращения, призывы и просьбы остановить ответил отказом.
Итогом этой истории стало то, что женщина смогла выйти на следующей остановке. Судя по видео, сделанному одной из пассажирок, серьезных травм она не получила. Между тем, в салоне звучали призывы вызвать полицию.
Сам водитель рассказал, что эта женщина неоднократно ездила, не оплачивая проезд. Но в этот раз он заявил, что не собирается выпускать ее до того, как она заплатит.
Как вы считаете, правильно ли принимать такие меры в отношении зайцев?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом остановочно остановился на остановке и выпустил остановочную остановку...
Вот что делает нормальный человек в такой ситуации (хотя нормальный и не попадет в такую ) ? Правильно платит 18 рублей - это по любому не очень большие деньги . но нет бабка принципиально освободившись уходит с видом что так и должно быть. Она хоть вернула деньги бабе которая за неё заплатила ?? НЕТ!!! я считаю что это клиника и звездец.
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Моя твоя не понимать