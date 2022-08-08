«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова

Она вцепилась жёлтыми клыками ему в руку и не отпускала, несмотря на просьбы успокоиться.
Во время проверки на дороге, 53-летняя дама набросилась на инспектора ДПС с характерной фамилией Кадыров.
Абсолютно трезвая, и на первый взгляд, адекватная, она буквально вгрызлась в руку лейтенанта, а потом стала звать на помощь.
Буйную даму доставили в отделение, где она заявила:
«Я человек! Я женщина! Я самка! Я горло перегрызу, если будет нужно!»
И прямо из отделения позвонила в... полицию - заявила, что её незаконно задержали и потребовала прислать наряд ей на помощь. Но к ней почему-то не прислушались и отправили под арест на трое суток.
Полицейские - люди закалённые и видели всякое, но такое даже им было в новинку.
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АНТИФИШКИ
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Сука, поразвелось их, некуда автосэрам и автоджентельменам подеваться.
"Наша Таня громко плачет!
После ржёт и снова плачет!
Плачет, ржёт и снова плачет!
Да, гормоны много значат..."...
Главное, чтобы - не заразное...
Где продолжение с ПОСОСЯКОЙ??
Проверили психиатра который ей подписал медосмотр?
Так подавляющее большинство психически больных, на вид вполне адекватные