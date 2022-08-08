«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова

Во время проверки на дороге, 53-летняя дама набросилась на инспектора ДПС с характерной фамилией Кадыров.

Абсолютно трезвая, и на первый взгляд, адекватная, она буквально вгрызлась в руку лейтенанта, а потом стала звать на помощь.

Буйную даму доставили в отделение, где она заявила:

«Я человек! Я женщина! Я самка! Я горло перегрызу, если будет нужно!»

И прямо из отделения позвонила в... полицию - заявила, что её незаконно задержали и потребовала прислать наряд ей на помощь. Но к ней почему-то не прислушались и отправили под арест на трое суток.

Полицейские - люди закалённые и видели всякое, но такое даже им было в новинку.