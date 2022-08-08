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«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова

«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова

Автор:
08 августа 2022 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   автоледи   инспектор   кадыров   лейтенант   полицейские   укус   
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Она вцепилась жёлтыми клыками ему в руку и не отпускала, несмотря на просьбы успокоиться.

Во время проверки на дороге, 53-летняя дама набросилась на инспектора ДПС с характерной фамилией Кадыров.

Абсолютно трезвая, и на первый взгляд, адекватная, она буквально вгрызлась в руку лейтенанта, а потом стала звать на помощь.

Буйную даму доставили в отделение, где она заявила:

«Я человек! Я женщина! Я самка! Я горло перегрызу, если будет нужно!»

И прямо из отделения позвонила в... полицию - заявила, что её незаконно задержали и потребовала прислать наряд ей на помощь. Но к ней почему-то не прислушались и отправили под арест на трое суток.

Полицейские - люди закалённые и видели всякое, но такое даже им было в новинку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ДПС   автоледи   инспектор   кадыров   лейтенант   полицейские   укус   
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31  комментарий
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8k
Mowgley Z ⚔ 8 часов назад
Инспектору Кадырову хорошо бы на предмет бешенства провериться, ибо здоровые люди при проверке документов не кусаются.
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3k
Natalia 22 минуты назад
А что с Башкирией вообще происходит последнее время?!!
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5k
VL 2 часа назад
млять, опять автоледи. схерали она леди? что за ипанутое слово???
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3k
Сергей 4 часа назад
Жирный минус за "автолядь".
Сука, поразвелось их, некуда автосэрам и автоджентельменам подеваться.
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Больше не делайте так дон!
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5k
Allmaster 5 часов назад
Не дай бог так оголодать .... бедная женщина.... ))
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365
Карл 5 часов назад
Заголовок интригует дон


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1k
Misanthrop 6 часов назад
В каких-то областях их деятельности ментам расширяют рамки вседозволенности, а там, где действительно нужно разрешить мочить уродов по башке, зубам - хрен.
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47k
dima423 7 часов назад
ээ ты че кусаешься, дон)
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47k
dima423 7 часов назад
теперь ему 40 уколов в живот делать от бешенства...
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−51
topersk 7 часов назад
как говорят владельцы собак: - да она просто поиграть, не бойтесь не укусит ))
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687
Kanifolkin 7 часов назад
Уже вторая, беспричинно-буйная только за сегодня на Фишках. Наверное где-то что-то со звездами или с фазой Луны, что такие сдвиги в голове у дам происходят. Мозг отключается напрочь - остаются только дебильные инстинкты с гонором. Типа
"Наша Таня громко плачет!
После ржёт и снова плачет!
Плачет, ржёт и снова плачет!
Да, гормоны много значат..."...
Главное, чтобы - не заразное...
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6k
Tim_G 7 часов назад
Сейчас прийдёт Покусяка... она тебя пoкусает.... Покусяка уже рядом.... Покусяка уже близзко...
Где продолжение с ПОСОСЯКОЙ??
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4k
Rubiroid_47 8 часов назад
Почему, после нападения, она все ещё без бланша?
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12k
сеньор Леонсио 8 часов назад
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47k
Элек Мек 8 часов назад
Теперь надо делать уколы от столбняка и бешенства.
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10k
*Сергей* 8 часов назад
Ну и чем закончилось то?
Проверили психиатра который ей подписал медосмотр?
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1k
Шапкин 8 часов назад
Жаль Кадыров не тот.
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3k
GROMOZEKA 8 часов назад
«Абсолютно трезвая, и на первый взгляд, адекватная, она буквально вгрызлась в руку лейтенанта, а потом стала звать на помощь»

Так подавляющее большинство психически больных, на вид вполне адекватные
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52k
noName 8 часов назад
Самку в "зоопарк",по 318 УК РФ...
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4k
Copycat 8 часов назад
Блин заголовок очень интригует) идеальный кликбейт и не докопаешься)
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