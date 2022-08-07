Старинная русская забава ставшая одним из самых массовых видов спорта в СССР

Перед броском городишник принимает правильную стойку, при которой ноги стоят на ширине плеч, тело повернуто по отношению к фигуре на 45 градусов. После принятия стойки производится замах. Левая нога делает выпад вперед, а тяжесть тела переносится на правую ногу. Бита выпускается в момент касания левой ногой земли и переноса центра тяжести на левую ногу.

Самым сложным является выпуск биты или бросок: он должен быть всегда одинаковым по силе. Во время вращения бита должна повернуться так, чтобы лечь прямо перед фигурой.

Нужно помнить, что для броска большую роль играет правильный захват биты. Её нужно держать ладонью за конец ручки, не далее, чем 1 см от верхнего края. Научившись бросать биту с кона, надо овладеть техникой броска биты и с полукона.