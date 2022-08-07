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Старинная русская забава ставшая одним из самых массовых видов спорта в СССР

Старинная русская забава ставшая одним из самых массовых видов спорта в СССР

Автор:
07 августа 2022 12:53
Метки: Массовый спорт   Русская народная игра   СССР   восточные славяне   городки   история   история России   российская империя   
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Русская народная игра "Городки" (рюхи и чухи) известна со времен Руси, игрой потешно забавлялись, как простые крестьяне, так и бояре, князья, дворяне и императорские особы.

В народную забаву играли: последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Пётр I (Алексеевич), князь Александр Меншиков, русский полководец Александр Суворов, граф Лев Толстой, русский музыкальный и художественный критик Владимир Стасов, русский певец Фёдор Шаляпин, русский и советский академик Иван Павлов, писатели Максим Горький и Леонид Андреев, советский биолог и генетик Николай Тимофеев-Ресовский, а также советские правители и деятели: Владимир Ульянов (Ленин), Иосиф Джугашвили (Сталин), Климент Ворошилов, Михаил Калинин и другие.

В период создания нового Советского государства русская народная забава преобразовалась в самостоятельный вид спорта со сформировавшимися едиными правилами, а в 1923 году будут проведены первые Всесоюзные соревнования, чуть позже в 1928 году спортивную игру "Городки" включат в программу Всесоюзной спартакиады.

Краткое описание правил спортивной игры "Городки":


В городки играют две команды по 5 человек каждая (но не менее 4 человек) на специальном площадке для игры в городки. Проведя десять бросков (по два каждым игроком) по определенным фигурам, команда предоставляет право игры своим противникам. Так чередуясь команды продолжают до тех пор, пока какая - либо из команд не закончит партию.
Существует 15 разнообразных стоячих и лежачих фигур, которые располагаются в квадратах или "городках":

1) пушка; 2) звезда; 3) колодец; 4) артиллерия; 5) пулеметное гнездо; 6) часовые; 7) тир; 8) вилка; 9) стрела; 10) коленчатый вал; 11) ракета; 12) рак; 13) серп; 14) самолет; 15) письмо.


Если выбитый из квадрата городок попал в пригород, его продолжают выбивать. Если городок попал в штрафную линию ближе к полукону, его опять ставят в пригород. После того, как хотя бы один городок вылетит из квадрата, добивать фигуры можно с полукона.

Обычно игра проводится в три партии. После первой команды меняются квадратами и забоями (то есть кто бьёт первый). Перед третьей, решающей партией квадраты разыгрываются жеребьевкой и после выбивания половины фигур команды опять меняются местами.

При 6 фигурах стоячие и лежачие фигуры ставятся следующем порядке: 1, 4, 5, 11, 14, и 15, при 10 фигурах: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, и 15, при 15 фигурах: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7, 14, 15.

Городошник, кроме меткости должен обладать правильной техникой броска биты, чтобы его бита не просто попала в фигуру, а сделала у цели полный разворот и легла перед фигурой паралельно лицевой линии. Такой разворот обеспечивает почти всегда полное выбивание фигуры, все пять городков вылетают далеко за пределы квадрата.

Перед броском городишник принимает правильную стойку, при которой ноги стоят на ширине плеч, тело повернуто по отношению к фигуре на 45 градусов. После принятия стойки производится замах. Левая нога делает выпад вперед, а тяжесть тела переносится на правую ногу. Бита выпускается в момент касания левой ногой земли и переноса центра тяжести на левую ногу.

Самым сложным является выпуск биты или бросок: он должен быть всегда одинаковым по силе. Во время вращения бита должна повернуться так, чтобы лечь прямо перед фигурой.

Нужно помнить, что для броска большую роль играет правильный захват биты. Её нужно держать ладонью за конец ручки, не далее, чем 1 см от верхнего края. Научившись бросать биту с кона, надо овладеть техникой броска биты и с полукона.

Источник: Седов А., Седов Ал. "Здоровье и сила - в твоих руках", 1968 год.


Советский короткометражный фильм рассказывает об старинной русской забаве "Городки", ставшей одним из самых массовых видов спорта в Советском союзе:

С распадом нашего общего дома под названием Советский союз былая популярность спортивной игры "Городки" угасла.

Если раньше можно было без проблем найти спортивные площадки оборудованные именно под эту спортивную игру, то сейчас это стало большой проблемой.

Отмечу, что в настоящий момент спортивную игру в России широко не популяризируют в народных массах ни по федеральным телеканалам, ни в печатных СМИ, ни в спортивной литературе, ни на праздниках, всё больше говорят и пишут о регби, бейсболе, кёрлинге, футболе, хоккее, баскетболе, киберспорте, фитнессе и т.д.


При всех трудностях данный вид спорта окончательно не исчез, образованы Федерация городошного спорта России (ФГСР) и Международная федерация городошного спорта (IFGS), которые проводят соревнования, но широкой публике и в особенности среди молодежи о деятельности данного вида спорта почти ничего неизвестно.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Массовый спорт   Русская народная игра   СССР   восточные славяне   городки   история   история России   российская империя   
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58k
Похабыч 2 часа назад
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Vovan Petroff 10 минут назад
Девки, бабы, молодухи на мосту играли в рюхи.
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56k
А.Берестенко 45 минут назад
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Дядюшка Ау 2 часа назад
Под городки площадка нужна. Вот эта разновидность куда народнее
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Алекс Крайчек 2 часа назад
А где....

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Авва Градский
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