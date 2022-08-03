Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе

Это не сюжет очередного фантастического фильма, это концепция одного инженера, который разработал проект для жизни в небе.

Разработка принадлежит дизайнеру по имени Хашем Аль-Гайли (Hashem Al-Ghaili) из Йемена. Недавно он опубликовал рекламный видеоролик своего Sky Cruise, и он моментально стал вирусным. Вот он, кстати.

Здесь настолько все реалистично, что действительно начинаешь верить в гигантский лайнер, который прямо сейчас парит в небесах и может годами не спускаться на землю.

Но, конечно, это всего лишь концепция, однако до ее реализации не так далеко, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, бессрочный круиз в небесах станет реальностью уже наших дней.