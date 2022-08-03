Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе

Возможно, очень скоро люди смогут буквально жить в небе, а продукты им будут доставлять самолеты из разных уголков мира.
Это не сюжет очередного фантастического фильма, это концепция одного инженера, который разработал проект для жизни в небе.
Разработка принадлежит дизайнеру по имени Хашем Аль-Гайли (Hashem Al-Ghaili) из Йемена. Недавно он опубликовал рекламный видеоролик своего Sky Cruise, и он моментально стал вирусным. Вот он, кстати.
Здесь настолько все реалистично, что действительно начинаешь верить в гигантский лайнер, который прямо сейчас парит в небесах и может годами не спускаться на землю.
Но, конечно, это всего лишь концепция, однако до ее реализации не так далеко, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, бессрочный круиз в небесах станет реальностью уже наших дней.
Идея в том, что огромное воздушное судно может находиться в воздухе беспрерывно благодаря использованию синтеза ядерного топлива. К слову, до атомных двигателей, которые будут питать самолеты, совсем недалеко: предполагается, что первые лайнеры, работающие на ядерных моторах, появятся всего лишь через восемь лет, к 2030 году. Ну, а дальше — несколько изменений и доработок, чтобы топливо синтезировалось прямо на борту, и лайнеру не придется опускаться на землю для заправки.
Так что же представляет из себя Sky Cruise? Это будет нечто общее между самолетом и круизным кораблем, который бороздит моря, только бороздить судно будет небеса. Несомненно, оно будет гигантских размеров, ведь на его территории будут даже посадочные площадки для частных самолетов: именно так, по задумке Аль-Гайли, будут добираться гости воздушного круизного судна. К тому же небольшие коммерческие лайнеры смогут доставлять на борт необходимые товары и продукты питания, и смогут они это сделать из любого аэропорта планеты.
Что касается интерьера, то здесь должно быть все пропитано роскошью. Великолепный отель, собственный театр, бассейны и тренажерные залы, рестораны и даже медицинское учреждение. Конечно, множество смотровых площадок, откуда можно наблюдать за облаками и не только: Sky Cruise сможет доставить своих гостей прямо к северному сиянию и показать его так, как никто другой. И да, по задумке, в небесном отеле одновременно может жить около пяти тысяч человек.
Но самое главное, что подарит Sky Cruise, — это роскошь полета, которую сейчас многие утратили. Аль-Гайли говорит, что перелеты сейчас устарели и стали слишком банальны, и мы стоим на пороге чего-то нового и необычного. Этим новым, верит дизайнер, может стать круизный лайнер, который сможет подарить реальную жизнь в облаках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
(с)Крылов
2. Согласно международных договорённостей, частным лицам нельзя иметь доступ в атомным установкам, только государствам.
- Почему ты в отпуске никуда не летаешь?
- Летать боюсь!
- А ты выпей перед тем, как лететь.
- Если я выпью, то мне и здесь хорошо будет
Какие то детские мечты типа: если бы найти миллион, я бы всю жизнь лимонад пил! И тут тоже - если бы создать самолет с ядерной силовой установкой, да еду на него завозить, то можно и не приземляться!
Мы поняли твой посыл!
Цитата:"... с мая по август (1961г) было выполнено 34 полёта.
Выполнялись полёты как с горячим, так и с холодным реактором. В основном, проверялась биологическая защита кабины экипажа. По результатам испытаний было решено продолжать работы по данной теме. ..."
Еще цитата"... Испытания Ту-95ЛАЛ показали высокую эффективность примененной системы радиационной защиты, но при этом она была громоздка, имела большой вес и требовала дальнейшего совершенствования. ..."
Собственно главной опасностью атомного самолета была признана возможность заражения больших пространств ядерными компонентами в случае его аварии.