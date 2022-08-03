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Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе

Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе

Автор:
03 августа 2022 10:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   небесный отель   небо   отель   самолет   факты   фото   
1743
5

Возможно, очень скоро люди смогут буквально жить в небе, а продукты им будут доставлять самолеты из разных уголков мира.

Это не сюжет очередного фантастического фильма, это концепция одного инженера, который разработал проект для жизни в небе.


Разработка принадлежит дизайнеру по имени Хашем Аль-Гайли (Hashem Al-Ghaili) из Йемена. Недавно он опубликовал рекламный видеоролик своего Sky Cruise, и он моментально стал вирусным. Вот он, кстати.


Здесь настолько все реалистично, что действительно начинаешь верить в гигантский лайнер, который прямо сейчас парит в небесах и может годами не спускаться на землю.

Но, конечно, это всего лишь концепция, однако до ее реализации не так далеко, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, бессрочный круиз в небесах станет реальностью уже наших дней.

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Идея в том, что огромное воздушное судно может находиться в воздухе беспрерывно благодаря использованию синтеза ядерного топлива. К слову, до атомных двигателей, которые будут питать самолеты, совсем недалеко: предполагается, что первые лайнеры, работающие на ядерных моторах, появятся всего лишь через восемь лет, к 2030 году. Ну, а дальше — несколько изменений и доработок, чтобы топливо синтезировалось прямо на борту, и лайнеру не придется опускаться на землю для заправки.

Так что же представляет из себя Sky Cruise? Это будет нечто общее между самолетом и круизным кораблем, который бороздит моря, только бороздить судно будет небеса. Несомненно, оно будет гигантских размеров, ведь на его территории будут даже посадочные площадки для частных самолетов: именно так, по задумке Аль-Гайли, будут добираться гости воздушного круизного судна. К тому же небольшие коммерческие лайнеры смогут доставлять на борт необходимые товары и продукты питания, и смогут они это сделать из любого аэропорта планеты.

Что касается интерьера, то здесь должно быть все пропитано роскошью. Великолепный отель, собственный театр, бассейны и тренажерные залы, рестораны и даже медицинское учреждение. Конечно, множество смотровых площадок, откуда можно наблюдать за облаками и не только: Sky Cruise сможет доставить своих гостей прямо к северному сиянию и показать его так, как никто другой. И да, по задумке, в небесном отеле одновременно может жить около пяти тысяч человек.

Но самое главное, что подарит Sky Cruise, — это роскошь полета, которую сейчас многие утратили. Аль-Гайли говорит, что перелеты сейчас устарели и стали слишком банальны, и мы стоим на пороге чего-то нового и необычного. Этим новым, верит дизайнер, может стать круизный лайнер, который сможет подарить реальную жизнь в облаках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   небесный отель   небо   отель   самолет   факты   фото   
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31  комментарий
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60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
падение такого самолета с ядерным реактором будет незабываемым .
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2k
веселый просто 3 минуты назад
Самое главное над Окраиной не летать
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−127
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
ну если только все на планете превратятся в хохлов... то смысл от этой байды есть, а так....
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8k
Мариус 10 минут назад
Йемен - старая, добрая колыбель авиастроения
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13k
Jearom 24 минуты назад
на хрена козе баян? построй себе новый дирижабль и нет проблем с необходимостью постоянной поддержки скорости движения - и согласования курса с воздушным пространством разных стран.
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13k
Alex 37 минут назад
Он с таким же успехом мог отель на 100500 миллионов человек на Марсе нарисовать. А Маск реализует, у него как раз ну почти все готово. Уже несколько раз аж до самой МКС долетели.
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10k
Hunson Abadeer 39 минут назад
было бы здорово если бы такое воплотилось
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11k
Джон Уик 41 минуту назад
Топливо не проблема. Но вот нужно техобслуживание. Чтобы было правильное техобслуживание нужно чтобы на земле все работало правильно. А если на земле все работает правильно то нафига годами находиться в самолёте. Фигня это.
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−169
Insaid From 43 минуты назад
вот пускай над аравиией и летает эта банка консервная в случае аварии песком заметет хоть.
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24k
Павел Плеханов 52 минуты назад
Дизайнер и инженер - несколько разная подготовка и уровень знаний.

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
(с)Крылов
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39k
Игорь 57 минут назад
1. Эксперименты с самолётным мотором на ядерном топливе проводились ещё в 50-60-е и в США и в СССР одновременно. У нас ставили на Ан-22 Антей. Все пришли к меннию, что это возможно, но опасно.

2. Согласно международных договорённостей, частным лицам нельзя иметь доступ в атомным установкам, только государствам.
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11k
Дядя Саша Час назад
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11k
Kostick Час назад
ок, а откуда он взлетать собирается?)
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5k
heta Час назад
Проект "прощай экология планеты, нам на тебя насрать, зато вид из окна красивый".
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31k
Fat Lynx Час назад
бред.
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327
ОМ Час назад
Если любоваться видами из окна, то это дело быстро надоест. А если бухать, трахаться и играть в кегли, дыкть для этого летать никуда не нужно


- Почему ты в отпуске никуда не летаешь?
- Летать боюсь!
- А ты выпей перед тем, как лететь.
- Если я выпью, то мне и здесь хорошо будет
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343
Гепатит С Час назад
Идея-то хорошая,в случае реализации.
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17k
Олег Час назад
Какие то детские мечты типа: если бы найти миллион, я бы всю жизнь лимонад пил! И тут тоже - если бы создать самолет с ядерной силовой установкой, да еду на него завозить, то можно и не приземляться!
Какие то детские мечты типа: если бы найти миллион, я бы всю жизнь лимонад пил! И тут тоже - если бы создать самолет с ядерной силовой установкой, да еду на него завозить, то можно и не приземляться!
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16k
Booka1a 2 часа назад
малейшая неисправность на борту, и всем звездец. короткое замыкание из-за проводки, которую пару лет никто не проверял, легко приведет к пожару, а бежать некуда. из домов не всегда убежать успевают, а тут просто консерва с радиоактивным шашлыком будет
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86
iskra 2 часа назад
Я такие сказки еще в СССР читал,в журнале "Техника-молодежи". И кстати,в СССР уже пытались делать самолеты с атомным двигателем,но проект оказался нежизнеспособным из-за проблем с защитой от радиации.
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73
tutu iskra 2 часа назад
ключевое слово "пытались"
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86
iskra tutu 2 часа назад
Самолет с реактором летал,но уже на стадии экспериментов признали идею нереализуемой.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Кто-то Жюля Верна начитался.
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