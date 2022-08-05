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30 семейных снимков, которые люди воссоздали спустя много лет

30 семейных снимков, которые люди воссоздали спустя много лет

Автор:
05 августа 2022 22:31
Сообщество : Жизнь
Метки: воссоздали фото   забавно   семейные фотографии   тогда и сейчас   фото   фотографии из соцсетей   
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Тренд на воссоздание старых снимков существует уже давно, но до сих пор в сети регулярно появляются новые потрясающие «ремейки» кадров из пыльных семейных альбомов, которые напоминают нам о том, что внутри каждого из нас есть что-то, что всегда остается неизменным — даже когда мир вокруг меняется до неузнаваемости.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздали фото   забавно   семейные фотографии   тогда и сейчас   фото   фотографии из соцсетей   
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85k
Taras Kozalupko 59 минут назад
Ох*ительно

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4k
A 2 часа назад
На 11 фото что-то не сходится.... Так, стоп!
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