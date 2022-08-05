30 семейных снимков, которые люди воссоздали спустя много лет

Тренд на воссоздание старых снимков существует уже давно, но до сих пор в сети регулярно появляются новые потрясающие «ремейки» кадров из пыльных семейных альбомов, которые напоминают нам о том, что внутри каждого из нас есть что-то, что всегда остается неизменным — даже когда мир вокруг меняется до неузнаваемости.
3. "Мой папа умер, когда мне был 1 год. Мне нравится думать, что он был бы рад тому, насколько мы похожи"
4. "Увидела в магазине фартук и решила сделать к Рождеству ремейк любимой маминой фотографии. 23 года разницы"
7. "Мои родители всегда говорили мне, что я похожа на папину маму, но я никогда ее не видела. Вот моя бабушка, держащая папу, и я, держащая сына, с разницей ровно в 63 года"
8. "Вчера нам пришлось усыпить мою 16-летнюю собаку, но прежде чем мы это сделали, мы воссоздали нашу любимую фотографию с ним"
9. "Я годами ждал возможности воссоздать это фото. Слева папа держит меня (его первого ребенка), справа я держу своего первого ребенка (первого папиного внука)"
12. "Эти фотографии были сделаны в одном и том же ресторане, но с разницей примерно в 2 года. Он потерял 40 килограммов, а я - 61"
13. "Мои тетя и дядя только что отпраздновали 55-ю годовщину свадьбы. Верхнее фото 1967 года. Внизу 2022 год"
23. "Ко дню отца я воссоздала для папы эту фотографию моей бабушки 1945 года. Я не осознавала, насколько я на нее похожа"
24. "Наш малыш приехал домой на выходные перед началом учебы в колледже. Почти ничего не изменилось"
25. "Моя бабушка на школьном футбольном матче в 1957 году, и я в том же платье 60 лет спустя"
28. "Я сделал фото «тогда и сейчас», пока у меня была возможность. 61 год разницы, и все еще любят друг друга"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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