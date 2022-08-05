30 семейных снимков, которые люди воссоздали спустя много лет

Тренд на воссоздание старых снимков существует уже давно, но до сих пор в сети регулярно появляются новые потрясающие «ремейки» кадров из пыльных семейных альбомов, которые напоминают нам о том, что внутри каждого из нас есть что-то, что всегда остается неизменным — даже когда мир вокруг меняется до неузнаваемости.