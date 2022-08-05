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Житель Казахстана вызвал полицию, когда обнаружил наклейку с буквой "Z"

Житель Казахстана вызвал полицию, когда обнаружил наклейку с буквой "Z"

Автор:
05 августа 2022 11:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Россия   видео   интересное   символика   фото   
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В Казахстане "активист" обнаружил машину с наклеенной буквой Z на лобовом стекле. Мужчина вызвал полицию, и к тому времени подоспел хозяин авто с женой.

Хозяином машины оказался другой казах. Он не понял в чём дело. Когда подъехали сотрудники полиции, семейная пара чётко объявила свою позицию.

"Мы за Z!", - сказала женщина, подняв руку.

Это заявление почему-то насмешило автора ролика. В самом начале он назвал "Z"-символику свастикой, а подпись на видео гласит: "Жертва российской пропаганды".

К счастью, владелец авто оказался адекватным казахом и спокойно поговорит с полицией.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Россия   видео   интересное   символика   фото   
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9  комментариев
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
Оператор долбое.. б.
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Иван Иванович 3 минуты назад
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7k
Владимир 6 минут назад
"Назвал жертвой Российской пропаганды" А сам оператор какой пропаганды жертва? И я что то не замечал чтобы РФ занималась пропагандой. Показывает что и кого хохлы обстреляли. Показать правду теперь пропаганда?
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2k
АлексЮстасу 7 минут назад
Чувак похож на Патрика Суэйзи)
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26k
Лис 10 минут назад
А не пора ли землицу русскую, переданную ленинцами, обратно вернуть?
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17k
Алексей Полчаса назад
[мат] уже [мат]!
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284
Uganda 37 минут назад
Только полная денацификация!
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−68
Thomsen 54 минуты назад
Явно не подписчики Медведева. А то б узнали, что живут в недостране. Удивятся, поди, когда ВС РФ придёт денацифицировать Токаева.
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