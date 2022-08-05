Житель Казахстана вызвал полицию, когда обнаружил наклейку с буквой "Z"

Хозяином машины оказался другой казах. Он не понял в чём дело. Когда подъехали сотрудники полиции, семейная пара чётко объявила свою позицию.

"Мы за Z!", - сказала женщина, подняв руку.

Это заявление почему-то насмешило автора ролика. В самом начале он назвал "Z"-символику свастикой, а подпись на видео гласит: "Жертва российской пропаганды".