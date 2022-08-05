Житель Казахстана вызвал полицию, когда обнаружил наклейку с буквой "Z"

В Казахстане "активист" обнаружил машину с наклеенной буквой Z на лобовом стекле. Мужчина вызвал полицию, и к тому времени подоспел хозяин авто с женой.
Хозяином машины оказался другой казах. Он не понял в чём дело. Когда подъехали сотрудники полиции, семейная пара чётко объявила свою позицию.
"Мы за Z!", - сказала женщина, подняв руку.
Это заявление почему-то насмешило автора ролика. В самом начале он назвал "Z"-символику свастикой, а подпись на видео гласит: "Жертва российской пропаганды".
К счастью, владелец авто оказался адекватным казахом и спокойно поговорит с полицией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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