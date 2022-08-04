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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
04 августа 2022 12:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1725
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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30  комментариев
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4k
A 3 часа назад
Комментарий к фото
У молодёжи сейчас какой-то бум на "винтажные" вещи типа плёночных фотоаппаратов и дисковых телефонов. Но парадокс в том, что они не умеют с ними обращаться)))
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264
Тоша 5 минут назад
Комментарий к фото
5,0 не обращала раньше внимания, что там ставят мне. Приятно
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15k
Кархародон 7 минут назад
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Даааа.. Если б китайцы влепили по этому самолёту - сейчас про Украину уже б никто не вспоминал..
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15k
Кархародон 15 минут назад
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Ага. А оргазм - когда снимает обувь..
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315
hammog Полчаса назад
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Это что это за булки такие дорогие? У нас в Воронеже дороже 80р. не видел.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
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Я бы просто телефон выключил бы на месте Юли... в гробу я видел такую работу где ты в свой отпуск продолжаешь работать... совсем ипанулись!
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
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5.0 так то
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1k
Тупняк 45 минут назад
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Фигасе! 4,94. Эти сливающиеся упыри ещё и ниже 5 чёт ставить удумали)) Ладненько. Буду стремиться к троечке.
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36
Федор Шелепа 57 минут назад
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куколд алень
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21k
Слепой Пью Час назад
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Раз - и внеплановая ревизия гарема... невостребованных раздадут евнухам!
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4k
salim777 Час назад
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Ху@се! А закусь?!
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16
ginodaurini 2 часа назад
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ого, у меня 5.00. Никогда не обращала внимания
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136
Иван 2 часа назад
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это для детей©
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47k
dima423 2 часа назад
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...красивое)
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1k
DarkSkat 2 часа назад
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Это за яйца подвешивать
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47k
dima423 2 часа назад
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блин вест текст читал не булку а бутылку)) тока в конце заметил
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47k
dima423 2 часа назад
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кстати эта сетка вынимается наружу, так что кот реально мог отправиться в царствие своего кошачьего бога)
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47k
dima423 2 часа назад
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да, не плохой способ проверки кстати)) ...проверил свой, у меня 4,97)
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
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Вообще да. А мне ведь 45 недавно стукнуло…
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
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За сахаром по акции?
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Умница-красавица 3 часа назад
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Возноситься в Царствие небесное, видимо, хотел написать автор
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