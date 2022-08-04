Рэкетир и красавица: как любовь к преступнику погубила обладательницу титула «Мисс Россия»

Обычная девушка из Чебоксар Саша Петрова не планировала становиться известной и знаменитой. Но жизнь распорядилась так, что после получения школьного аттестата она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия-1996». И одержала победу.
На конкурсе 16-летней Александре пришлось соперничать с 40 конкурсантками – самыми прекрасными девушками российских городов. И она победила, в одночасье превратившись из провинциальной девочки в светскую даму, звезду и знаменитость, которую наперебой приглашали на шоу, съемки передач, презентации и другие мероприятия.
За короткое время Александра объездила практически всю страну, а потом поехала в Голливуд. Спустя три года Петрова приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Хотя успех ей повторить не удалось, перспективной красавицей заинтересовались иностранные модельные агентства. Но она отвергла все предложения и вернулась домой.
На личную жизнь у девушки практически не оставалось времени: его съедали показы, съемки, разъезды. Хотя Сашей интересовались очень перспективные и солидные мужчины.
Особенно настойчивым оказался местный предприниматель Константин Чувилин. Правда, бизнес Чувилина был лишь прикрытием основного вида деятельности – банального рэкета. Но типичным тупым «братком» парень не был: окружающие отмечали его воспитанность, интеллигентность, вежливость.
Ухаживал Чувилин за понравившейся девушкой с королевским размахом: рестораны, букеты, ювелирка. Ведь заполучить красавицу для него было вопросом престижа. А поставленных целей он привык добиваться.
Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Саша, которая, в общем-то, имела мало опыта общения с людьми, поверила мужчине, поверила в возможность счастливого будущего с ним. И дала согласие на совместное проживание. Но счастье или, точнее, его иллюзия оказались недолгими.
Понятно, что в силу специфики деятельности у бандита было немало конкурентов и врагов. 16 сентября 2000 года в подъезде Константина, девушку и сопровождавшего их Радика Ахметова – друга Чувилина подстерег киллер. Предприниматель погиб на месте, а Петрова и Ахметов попытались скрыться.
Ахметов скончался от ранения в голову, а Александру, как позже выяснили эксперты, убивать не планировали: пуля просто срикошетила и попала в затылок «Мисс Россия», которой спустя два дня должно было исполниться 20 лет. Так желание следовать по пути, усыпанному золотом и лепестками роз, привело молодую красавицу не к долгой и счастливой жизни, а к могильной плите.
Источник:
АНТИФИШКИ
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