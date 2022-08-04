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Рэкетир и красавица: как любовь к преступнику погубила обладательницу титула «Мисс Россия»

Рэкетир и красавица: как любовь к преступнику погубила обладательницу титула «Мисс Россия»

Автор:
04 августа 2022 11:45
Сообщество : Истории
Метки: Александра Петрова   Константин Чувилин   грустно   интересно   история   красавица   мисс россия   преступность   рэкет   
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Обычная девушка из Чебоксар Саша Петрова не планировала становиться известной и знаменитой. Но жизнь распорядилась так, что после получения школьного аттестата она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия-1996». И одержала победу.

На конкурсе 16-летней Александре пришлось соперничать с 40 конкурсантками – самыми прекрасными девушками российских городов. И она победила, в одночасье превратившись из провинциальной девочки в светскую даму, звезду и знаменитость, которую наперебой приглашали на шоу, съемки передач, презентации и другие мероприятия.


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За короткое время Александра объездила практически всю страну, а потом поехала в Голливуд. Спустя три года Петрова приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Хотя успех ей повторить не удалось, перспективной красавицей заинтересовались иностранные модельные агентства. Но она отвергла все предложения и вернулась домой.


На личную жизнь у девушки практически не оставалось времени: его съедали показы, съемки, разъезды. Хотя Сашей интересовались очень перспективные и солидные мужчины.


Особенно настойчивым оказался местный предприниматель Константин Чувилин. Правда, бизнес Чувилина был лишь прикрытием основного вида деятельности – банального рэкета. Но типичным тупым «братком» парень не был: окружающие отмечали его воспитанность, интеллигентность, вежливость.


Ухаживал Чувилин за понравившейся девушкой с королевским размахом: рестораны, букеты, ювелирка. Ведь заполучить красавицу для него было вопросом престижа. А поставленных целей он привык добиваться.

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Саша, которая, в общем-то, имела мало опыта общения с людьми, поверила мужчине, поверила в возможность счастливого будущего с ним. И дала согласие на совместное проживание. Но счастье или, точнее, его иллюзия оказались недолгими.


Понятно, что в силу специфики деятельности у бандита было немало конкурентов и врагов. 16 сентября 2000 года в подъезде Константина, девушку и сопровождавшего их Радика Ахметова – друга Чувилина подстерег киллер. Предприниматель погиб на месте, а Петрова и Ахметов попытались скрыться.


Ахметов скончался от ранения в голову, а Александру, как позже выяснили эксперты, убивать не планировали: пуля просто срикошетила и попала в затылок «Мисс Россия», которой спустя два дня должно было исполниться 20 лет. Так желание следовать по пути, усыпанному золотом и лепестками роз, привело молодую красавицу не к долгой и счастливой жизни, а к могильной плите.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александра Петрова   Константин Чувилин   грустно   интересно   история   красавица   мисс россия   преступность   рэкет   
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9  комментариев
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2k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Ну что-ж, не она первая, и не последняя. Можно и Котову вспомнить, которую вместе с Солоником на Кипре закончили. Сколько их, таких, в те годы полегло, за компанию с авторитетным сожителем...
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
пфффф да плевать на него и на неё, если мозгов нет - повелась на дядьку такого - то туда ей и дорога

Короче ни кто потери не заметил
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1k
Александр 53 минуты назад
и что то мне ее совсем не жалко.
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10k
Лехахуторской Час назад
«Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп». (С)
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
"Бригада" в реальной жизни ...
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500
solosolovov 2 часа назад
Мораль сей басни такова?
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