Рэкетир и красавица: как любовь к преступнику погубила обладательницу титула «Мисс Россия»

Ухаживал Чувилин за понравившейся девушкой с королевским размахом: рестораны, букеты, ювелирка. Ведь заполучить красавицу для него было вопросом престижа. А поставленных целей он привык добиваться.

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Саша, которая, в общем-то, имела мало опыта общения с людьми, поверила мужчине, поверила в возможность счастливого будущего с ним. И дала согласие на совместное проживание. Но счастье или, точнее, его иллюзия оказались недолгими.