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12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни

12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни

Автор:
25 июля 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   историческое фото   история   познавательно   ретро   фото   
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Старые архивные снимки показывают нам, какими несколько десятилетий назад были люди, как жили, чем занимались, как выглядела архитектура, города и многое другое.

Старинный дом в Гамбурге 1524 года постройки


Теперь его можно увидеть только на этом снимке, сделанном в конце 1890-х годов. Несмотря на протесты местных жителей, уникальную постройку снесли в 1910 году.

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Вот так выглядел изнутри один из коммерческих самолетов английской авиакомпании Imperial Airways


Снимок был сделан в середине 1930-х годов.

Мост, соединяющий тоннели, проложенные внутри ледника Мармолада, 1917 год

Вот так выглядели японские офицеры в 1860-х годах

Знаменитая Эйфелева башня в 1888 году


Всего на возведение всемирно известной и популярной сегодня достопримечательности ушло два года. В первоначальном варианте башня была окрашена в красный цвет.

Вот так продавали зимние и весенние пальто в копенгагенском магазине в 1936 году, когда он был переполнен вещами


Интересно, как покупателям снимали на примерку нужное пальто?

Огромные снежные стены на Мэдисон-авеню, Нью-Йорк


В 1888 году за три мартовских дня в нескольких штатах выпало невероятное количество снега. Та метель вошла в историю как Великая метель.

Улыбающийся фотографу шахтер после окончания трудового дня


Снимок сделан в 1942 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Туманная ночь опустилась на американский город Нью-Бедфорд в штате Массачусетс, 1941 год

Так в начале прошлого столетия выглядел один из пляжей в городке Дейтона-Бич в штате Флорида, 1904 год


Как можно заметить, тогда многие девушки и женщины приходили на пляж не в бикини, а в платьях, а мужчины — в строгих костюмах. Кто-то просто дышал океанским воздухом, кто-то любовался прекрасными видами, и лишь немногие отдыхающие заходили в воду.

Кстати, на заднем плане всё же можно увидеть несколько человек в купальных костюмах.


Пассажиры спешат на поезд, следующий по зубчатой железной дороге на вершину горы Вашингтон

Женщины, сфотографированные в трущобах Амстердама, 1899 год

Источник:

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Метки: интересно   историческое фото   история   познавательно   ретро   фото   
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