От тараканов до креветок: 8 невероятных существ, которые умеют светиться

«Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» С существами на нашей планете все то же самое: они умеют светиться не просто так. Этой суперспособностью обладают сотни живых существ, и даже некоторые виды тараканов, отчего они могут выглядеть весьма мило.

Биолюминесценция — это прекраснейшее явление природы, но, конечно, оно появилось не для того, чтобы мы с вами могли любоваться. У природы не бывает ничего просто так, и даже свечение выполняет свою функцию.

Светлячки

Именно светлячки приходят на ум, когда речь идет о существах, которые умеют светиться. Внизу брюшка у этих насекомых есть специальный орган, и светится он обычно в брачный период. Этот «фонарик» намекает, что его владельцу нужна пара.