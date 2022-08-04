От тараканов до креветок: 8 невероятных существ, которые умеют светиться

Светить могут не только звезды, но и сотни живых существ.
«Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» С существами на нашей планете все то же самое: они умеют светиться не просто так. Этой суперспособностью обладают сотни живых существ, и даже некоторые виды тараканов, отчего они могут выглядеть весьма мило.
Биолюминесценция — это прекраснейшее явление природы, но, конечно, оно появилось не для того, чтобы мы с вами могли любоваться. У природы не бывает ничего просто так, и даже свечение выполняет свою функцию.
Светлячки
Именно светлячки приходят на ум, когда речь идет о существах, которые умеют светиться. Внизу брюшка у этих насекомых есть специальный орган, и светится он обычно в брачный период. Этот «фонарик» намекает, что его владельцу нужна пара.
Многоножки
На Земле обитает около двадцати тысяч не особо приятных существ, многоножек, которых еще называют диплоподами. Но несколько видов из них очень интересны, ведь они обладают биолюминесцентными способностями. Светиться нежным светом они научились для того, чтобы предостеречь животных: дело в том, что светящиеся многоножки ядовиты.
Креветка
Еще один супергерой нашей подборки — это креветка Heterocarpus ensifer. Сама по себе она не светится, но стоит ей «испугаться», а точнее почувствовать врага, и она выбрасывает светящееся облачко. Оно выполняет отвлекающую функцию: пока враг пытается сообразить, что перед ним, креветка может быстро ретироваться и скрыться из виду.
Улитки
Улитка Hinea brasiliana, которая, кстати, живет в Австралии, а не в Бразилии, как можно было бы подумать, — одна из немногих улиток, умеющих светиться. Но делает она это в коварных целях: чтобы защититься от своего врага. Зеленое свечение появляется, если улитка заметила хищника, к примеру, краба. Сам моллюск прячется в раковине, а свечение создает иллюзию гораздо большего панциря, чем есть на самом деле.
Обычно врага это вводит в заблуждение, но помимо заблуждения улитка еще может и мстить своему врагу. Дело в том, что свечение еще и привлекает более крупного хищника, для которого краб может стать неплохим обедом.
Тараканы
Даже эти мерзкие существа умеют светиться, причем одни из самых противных видов: гигантский таракан Lucihormetica из Южной Америки. Более того, это единственное существо, которое с помощью свечения маскируется: Lucihormetica в темноте становится похожим на жука-щелкуна, которого хищники обходят стороной, так как он ядовитый.
Правда, этот таракан весьма редкий, и его давно не встречали, так что есть вероятность, что он вымер.
Кальмары
Многие виды кальмаров умеют светиться, но самые интересные живут у берегов Японии, их так и называют кальмары-светлячки. Вообще они являются глубоководными существами, однако во время нереста эти моллюски приплывают к побережью, а японские рыбаки этим активно пользуются.
Так что этими морскими светлячками можно не только любоваться в ночи, но еще и попробовать на вкус, в отличие от всех других героев нашей подборки. Правда, по какой причине кальмары научились светиться, до сих пор неясно. Возможно, так они привлекают добычу или это сигнал о поиске второй половинки.
Рыба-удильщик
Ну и напоследок расскажем об еще одном монстре из пучин океана: рыбе-удильщике, у которой светится самая настоящая удочка. Дело в том, что у этого существа первая часть спинного плавника имеет длинный вырост, действительно напоминающий удочку с приманкой на конце. Она светится в темноте и привлекает своим свечением жертв.
Планктон
Ну и конечно самые потрясающие примеры биолюминесценции мы можем наблюдать благодаря планктону: он заставляет светиться моря ночью.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Топ 10 самых больших насекомых в мире
- 15 удивительных природных экспонатов
- 17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя
- 16 доказательств, что насекомые могут быть не только страшными, но и очень милыми
- 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса