Чем интересна плавучая пристань в Астрахани, которая уже много лет стоит на суше

Еще в 1980-х годах его закрыли под предлогом реконструкции, однако ее так и не закончили. Причина — спад судоходства. Ниже рассказываем, где теперь находится дебаркадер и чего ожидать туристу от посещения странной достопримечательности.

Былое величие дебаркадеров

Дебаркадеры активно возводили в 20-х годах прошлого столетия. Тогда речное судоходство развивалось, отчего появлялась все большая необходимость в плавучих пристанях. Чаще всего такие пристани создают для стоянки судов. Конструкцию фиксировали на месте благодаря якорям или лебедкам. Ее можно было перемещать по воде буксиром. В основном их возводили в тех местах, где суда не могли приблизиться прямиком к берегам.