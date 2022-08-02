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Чем интересна плавучая пристань в Астрахани, которая уже много лет стоит на суше

Чем интересна плавучая пристань в Астрахани, которая уже много лет стоит на суше

Автор:
02 августа 2022 09:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Астрахань   в мире   дебаркадеры   плавучая пристань   факты   фото   
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В дельте Волги, неподалеку от Астрахани, находится интересный туристический объект — плавучая пристань. Местные рыбаки прозвали эту конструкцию тоней — древний дебаркадер, который был отбуксирован из-за ненадобности.


Еще в 1980-х годах его закрыли под предлогом реконструкции, однако ее так и не закончили. Причина — спад судоходства. Ниже рассказываем, где теперь находится дебаркадер и чего ожидать туристу от посещения странной достопримечательности.


Былое величие дебаркадеров

Дебаркадеры активно возводили в 20-х годах прошлого столетия. Тогда речное судоходство развивалось, отчего появлялась все большая необходимость в плавучих пристанях. Чаще всего такие пристани создают для стоянки судов. Конструкцию фиксировали на месте благодаря якорям или лебедкам. Ее можно было перемещать по воде буксиром. В основном их возводили в тех местах, где суда не могли приблизиться прямиком к берегам.

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В СССР дебаркадеры украшали как только могли. Часто эти конструкции возвышались на несколько этажей, украшенные колоннами, крышами или же разнообразными арками. В дебаркадерах размещали как рестораны и кафе, так и гостиницы с залами ожидания. Менее роскошные здания возводили на сельских вокзалах, однако они пользовались не меньшим спросом.

После распада СССР система навигации по рекам достигла упадка. Такие пристани теперь попросту были не нужны: их старались под что-то переоборудовать или же и вовсе снести.

Туристическая база

Впоследствии дебаркадер «10-я Огневка», который ранее находился на речном вокзале в Астрахани, отправили подальше к дельте Волги и оставили на берегу. Теперь многие плавучие пристани стали туристическими базами или местами, где располагаются рыбаки. Так, двухэтажное сооружение тоже вошло в этот список, став рыболовецкой артелью.

По сей день этот дебаркадер находится на суше. Его верхний этаж оказался заброшенным, однако в нижних комнатах проживают рыбаки. Конструкция переживает не лучшие времена и выглядит плачевно. Однако это же и придает шарм старой постройке: она прекрасно вписывается в фон окружающих красот Волги.

Местные советуют туристам добираться сюда исключительно по воде, отправившись в путь из соседних сел.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Астрахань   в мире   дебаркадеры   плавучая пристань   факты   фото   
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6  комментариев
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17k
Алексей 2 часа назад
и в основном основание у них отливалось из бетона ....
Не убиваемые были конструкции....
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2k
tessio Час назад
Интересно насколько пассажиро-поток был большой, что оправдывало такие дворцы плавучие делать...
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6k
Roman Час назад
"Конструкцию фиксировали на месте благодаря якорям или лебедкам."
Звучит так же по-идиотски как "Конструкцию фиксировали на месте вопреки течению и ветрам."
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22k
Добрый Алабай Час назад
В Костроме на дебаркадере сделали ресторан "Старая пристань". Кстати, рекомендую.
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