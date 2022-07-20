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Когда случайные вещи идеально подходят друг другу

Когда случайные вещи идеально подходят друг другу

Автор:
20 июля 2022 13:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   животные   забавно   идеально   подборка   подошло   совпадения   фото   
665
17

Совпадения — это всегда очень любопытно. Даже если они происходят в мелочах.

Казалось бы, просто цвет двух совершенно случайных вещей оказался одинаковым, а уже возникает ощущение, что произошло какое-то чудо. Иначе как эти вещи появились в одной и той же точке пространства? Мы собрали для вас примеры таких ситуаций.


Нашёл скалу, откуда взялся рисунок на батончике Clif

×
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Камуфляжная обувь

Кредитка которая отлично сочетается с пачкой чипсов

Эта пижама из комиссионного магазина подходит к моим носкам

Смотрела «Очень странные дела» и увидела точную копию моего вязаного одеяла ручной работы

А одеяло автору подарили 10 лет назад. Вот ведь как бывает!


Макароны идеально подошли по цвету к кофте

Вейп и ручка шпателя идеально сочетаются

Собака и кресло

Когда стаканчик подошёл к одежде

Коты отлично сочетаются с цветом мест, где они лежат

Цвет воды, в которой стоят кисти соответствует цвету стакана

Поезда соответствуют цветам зданий позади них

Идеальное попадание в цвет

Нашла кошку, лежащую в упавшем светильнике в форме кошки

Мои собаки улеглись в одинаковых позах

Мои ногти (непреднамеренно) оказались той же текстуры и цвета, что и крышка на флаконе духов

Источник:

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Метки: вещи   животные   забавно   идеально   подборка   подошло   совпадения   фото   
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4  комментария
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Горбовский Час назад
макароны??? макаронИ!
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621
Cvetan Полчаса назад
Автор никогда не слышал о стандарте RAL?
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10k
Hunson Abadeer 45 минут назад
"Макароны идеально подошли по цвету к кофте"
не ужели я так слеп...
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