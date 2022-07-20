Когда случайные вещи идеально подходят друг другу

Казалось бы, просто цвет двух совершенно случайных вещей оказался одинаковым, а уже возникает ощущение, что произошло какое-то чудо. Иначе как эти вещи появились в одной и той же точке пространства? Мы собрали для вас примеры таких ситуаций.

Нашёл скалу, откуда взялся рисунок на батончике Clif