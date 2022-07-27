Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло

Что мы знаем об Исландии? Обычно мы говорим об ее первозданной природе, дикой, суровой и заставляющей влюбиться бесповоротно. Однако Исландия — это еще и одна из самых феминистских стран. Она ежегодно занимает лидирующие позиции во всех мировых рейтингах, посвященных гендерному равноправию. Но, конечно, всего этого в стране достигли далеко не сразу.

Например, страна одной из первых разрешила женщинам голосовать (это случилось в 1915 году), но несмотря на это к семидесятым годам в парламенте женщин было лишь 5%, а их уровень зарплаты был гораздо ниже, чем у мужчин. Так, женщины, занимающие те же должности, что и мужчины, получали на 60% меньше денег. И чтобы это изменить, женщины всей страны решили… взять выходной!

День, который все изменил

1975 год ООН объявила международным днем женщин, это и стало вдохновением для всех феминистских организаций Исландии. Их представительницы создали комитет под дерзким названием «Красные чулки», который и предложил устроить женщинам забастовку. В первую очередь своим протестом феминистки хотели добиться равноправной оплаты труда.

Однако они пошли на хитрость, заменив негативное слово «забастовка» на «выходной». И это было правильным решением, ведь вряд ли им бы удалось собрать такое количество участниц на протест. Многие женщины не согласились бы уйти с работы, боясь увольнения или выговора, кто-то бы не рискнул идти бастовать из-за осуждения близких. А вот устроить один дополнительный выходной в конце рабочей недели — это гораздо проще и безобиднее.