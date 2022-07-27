Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло

Газеты в этот день растеряли часть страниц, мужчины стали нянями, по всей стране закончились сосиски.
Что мы знаем об Исландии? Обычно мы говорим об ее первозданной природе, дикой, суровой и заставляющей влюбиться бесповоротно. Однако Исландия — это еще и одна из самых феминистских стран. Она ежегодно занимает лидирующие позиции во всех мировых рейтингах, посвященных гендерному равноправию. Но, конечно, всего этого в стране достигли далеко не сразу.
Например, страна одной из первых разрешила женщинам голосовать (это случилось в 1915 году), но несмотря на это к семидесятым годам в парламенте женщин было лишь 5%, а их уровень зарплаты был гораздо ниже, чем у мужчин. Так, женщины, занимающие те же должности, что и мужчины, получали на 60% меньше денег. И чтобы это изменить, женщины всей страны решили… взять выходной!
День, который все изменил
1975 год ООН объявила международным днем женщин, это и стало вдохновением для всех феминистских организаций Исландии. Их представительницы создали комитет под дерзким названием «Красные чулки», который и предложил устроить женщинам забастовку. В первую очередь своим протестом феминистки хотели добиться равноправной оплаты труда.
Однако они пошли на хитрость, заменив негативное слово «забастовка» на «выходной». И это было правильным решением, ведь вряд ли им бы удалось собрать такое количество участниц на протест. Многие женщины не согласились бы уйти с работы, боясь увольнения или выговора, кто-то бы не рискнул идти бастовать из-за осуждения близких. А вот устроить один дополнительный выходной в конце рабочей недели — это гораздо проще и безобиднее.
Этот день получил название Kvennafrídagurinn, или Женский выходной, и для него выбрали пятницу 24 октября. В этот день все женщины Исландии перестали выполнять свою работу. Когда мы говорим «все», это действительно так: считается, что 90% женщин страны приняли участие во всеобщем выходном. Они не пришли в офисы, магазины, оставили детей своим отцам, не стали готовить в этот день и убираться. Вместо этого жительницы Исландии собрались в центре Рейкьявика, слушали ораторов-женщин, среди которых даже была домохозяйка, пели песни и танцевали. Но самое главное — они обсуждали и дискутировали на тему, как изменить роль женщины не только в стране, но и в мире.
И да, было непросто вот так собрать на главной городской площади 25 тысяч человек (на тот момент население Исландии составляло 220 тысяч). Кому-то пришлось уговаривать своих начальниц принять участие в Женском выходном, другие убеждали своих близких, кто не мог осмелиться на такой поступок.
Что из этого вышло
И вот в этот день женщины не вышли на работу и не сидели с детьми. Это значит, это по всей стране закрылись рыбные лавки, так как женщины работали преимущественно там. Кроме этого, исландские газеты вышли не полностью: они потеряли девять из привычных 24 полос. Ну а мужчины были вынуждены весь день хлопотать по хозяйству и даже прихватить с собой на работу детей, а также игрушки.
Даже в местных телепередачах на заднем плане слышались детские голоса, ведь дети были повсюду. А еще в стране закончились сосиски: оказалось, это самое популярное блюдо, которое готовили отцы своим детям.
И самое чудесное, что к Женскому выходному абсолютно все отнеслись с пониманием, юмором и большой теплотой. И хотя на следующий день исландки вернулись к своим обязанностям, они подчеркнули свою ценность в обществе и свою незаменимость. Да и страна осознавала важность женщины и ее роль в жизни нации, поэтому последствия были исключительно благоприятными.
Крещение огнем
Конечно, Kvennafrídagurinn вызвал настоящую бурю в мировых СМИ, и некоторые журналисты окрестили этот день для исландских мужчин как крещение огнем. Исландки продолжают устраивать себе такие выходные раз в несколько лет и выходят на площади городов.
Ну а результаты того самого первого Kvennafrídagurinn не заставил себя ждать: через некоторое время в Исландии приняли закон о равной оплате труда. Еще через пять лет, в 1980 году, президентом страны стала Вигдис Финнбогадоттир, и она стала первой женщиной в мире, которая заняла такой пост. На выборах Вигдис опередила трех мужчин, и избиралась дважды на свою должность, и конечно, она была на том самом Женском выходном в 1975 году. Именно при Финнбогадоттир Исландия стала оплотом феминизма.
С тех пор прошло несколько десятилетий, и роль женщины в обществе существенно изменилась.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса
- Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых
- «Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом
- У исландцев нет фамилий, только имена. Вы знали?
- 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам