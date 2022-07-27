FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5385 постов • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло

Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло

Автор:
27 июля 2022 10:23
Сообщество : Истории
Метки: в мире   выходной   женщины   исландия   работа   факты   фото   
254
6

Газеты в этот день растеряли часть страниц, мужчины стали нянями, по всей стране закончились сосиски.

Что мы знаем об Исландии? Обычно мы говорим об ее первозданной природе, дикой, суровой и заставляющей влюбиться бесповоротно. Однако Исландия — это еще и одна из самых феминистских стран. Она ежегодно занимает лидирующие позиции во всех мировых рейтингах, посвященных гендерному равноправию. Но, конечно, всего этого в стране достигли далеко не сразу.

Например, страна одной из первых разрешила женщинам голосовать (это случилось в 1915 году), но несмотря на это к семидесятым годам в парламенте женщин было лишь 5%, а их уровень зарплаты был гораздо ниже, чем у мужчин. Так, женщины, занимающие те же должности, что и мужчины, получали на 60% меньше денег. И чтобы это изменить, женщины всей страны решили… взять выходной!

День, который все изменил

1975 год ООН объявила международным днем женщин, это и стало вдохновением для всех феминистских организаций Исландии. Их представительницы создали комитет под дерзким названием «Красные чулки», который и предложил устроить женщинам забастовку. В первую очередь своим протестом феминистки хотели добиться равноправной оплаты труда.

Однако они пошли на хитрость, заменив негативное слово «забастовка» на «выходной». И это было правильным решением, ведь вряд ли им бы удалось собрать такое количество участниц на протест. Многие женщины не согласились бы уйти с работы, боясь увольнения или выговора, кто-то бы не рискнул идти бастовать из-за осуждения близких. А вот устроить один дополнительный выходной в конце рабочей недели — это гораздо проще и безобиднее.

×
×

Этот день получил название Kvennafrídagurinn, или Женский выходной, и для него выбрали пятницу 24 октября. В этот день все женщины Исландии перестали выполнять свою работу. Когда мы говорим «все», это действительно так: считается, что 90% женщин страны приняли участие во всеобщем выходном. Они не пришли в офисы, магазины, оставили детей своим отцам, не стали готовить в этот день и убираться. Вместо этого жительницы Исландии собрались в центре Рейкьявика, слушали ораторов-женщин, среди которых даже была домохозяйка, пели песни и танцевали. Но самое главное — они обсуждали и дискутировали на тему, как изменить роль женщины не только в стране, но и в мире.

И да, было непросто вот так собрать на главной городской площади 25 тысяч человек (на тот момент население Исландии составляло 220 тысяч). Кому-то пришлось уговаривать своих начальниц принять участие в Женском выходном, другие убеждали своих близких, кто не мог осмелиться на такой поступок.


Что из этого вышло

И вот в этот день женщины не вышли на работу и не сидели с детьми. Это значит, это по всей стране закрылись рыбные лавки, так как женщины работали преимущественно там. Кроме этого, исландские газеты вышли не полностью: они потеряли девять из привычных 24 полос. Ну а мужчины были вынуждены весь день хлопотать по хозяйству и даже прихватить с собой на работу детей, а также игрушки.

Даже в местных телепередачах на заднем плане слышались детские голоса, ведь дети были повсюду. А еще в стране закончились сосиски: оказалось, это самое популярное блюдо, которое готовили отцы своим детям.

И самое чудесное, что к Женскому выходному абсолютно все отнеслись с пониманием, юмором и большой теплотой. И хотя на следующий день исландки вернулись к своим обязанностям, они подчеркнули свою ценность в обществе и свою незаменимость. Да и страна осознавала важность женщины и ее роль в жизни нации, поэтому последствия были исключительно благоприятными.


Крещение огнем

Конечно, Kvennafrídagurinn вызвал настоящую бурю в мировых СМИ, и некоторые журналисты окрестили этот день для исландских мужчин как крещение огнем. Исландки продолжают устраивать себе такие выходные раз в несколько лет и выходят на площади городов.

Ну а результаты того самого первого Kvennafrídagurinn не заставил себя ждать: через некоторое время в Исландии приняли закон о равной оплате труда. Еще через пять лет, в 1980 году, президентом страны стала Вигдис Финнбогадоттир, и она стала первой женщиной в мире, которая заняла такой пост. На выборах Вигдис опередила трех мужчин, и избиралась дважды на свою должность, и конечно, она была на том самом Женском выходном в 1975 году. Именно при Финнбогадоттир Исландия стала оплотом феминизма.

С тех пор прошло несколько десятилетий, и роль женщины в обществе существенно изменилась.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   выходной   женщины   исландия   работа   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Александр 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
alexis Полчаса назад
А сколько полос вышло бы без мужиков и чем юы они торговали в рыбных лавках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кыся 38 минут назад
Так тут дело не в том, что женщины забастовали, а в том, что это половина населения. Такая забастовка любую страну положит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31691



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов
Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Улитка это не только ценная скорлупа, а ещё и диетическое, легко усвояемое мясо
Улитка это не только ценная скорлупа, а ещё и диетическое, легко усвояемое мясо
Дети в папиной машине прокатились по Китаю
Дети в папиной машине прокатились по Китаю
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Случай с Олегом. Смотреть со звуком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#Разное#интересное#дикие животные#роль#СССР#маразм#дтп
#Юмор#интересно#история#подборка#фильм#автомир#комментарии#фотографии#аварии#забавно
#прикол#животные#кино#люди#автомобили#в мире#Приколы#актеры#дикая природа#искусство
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса «Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом «Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых

На что жалуетесь?

Вернуться