Очень много соли: залив Кара-Богаз-Гол, который подозревался в убийстве Каспийского моря

Самое интересное, что залив расположен на 4,5 метра ниже уровня самого Каспийского моря. По сути вода из Каспия с высокой скоростью сливается сюда как в воронку. В итоге скорость течения достигает 1 метра в секунду (в некоторых местах – до трёх метров) и здесь даже можно увидеть такое явление, как морской водопад. Правда, невысокий – всего в пару метров – он находится почти посреди залива, где вода пересекается с известняковой грядой.

В переводе с туркменского название озера означает что-то вроде "озеро Чёрной глотки", хотя иногда переводят и менее "трагично" – хотя этой трагичности там есть место. Говорят, Кара-Богаз-Гол в давние времена наводил ужас на кочевников – в каком-то смысле этот ужас был суеверным, поскольку воды озера считались смертельно опасными. И небезосновательно.