Очень много соли: залив Кара-Богаз-Гол, который подозревался в убийстве Каспийского моря

Залив или озеро Кара-Богаз-Гол – довольно необычное водное образование. Хотя бы потому, что оно находится практически вплотную к Каспийскому морю – на картах и снимках со спутника это выглядит очень необычно. Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол разделяет узкая коса, которую рассекает узкий же пролив длиной около 10 километров и не больше одного километра в самом широком месте.
Самое интересное, что залив расположен на 4,5 метра ниже уровня самого Каспийского моря. По сути вода из Каспия с высокой скоростью сливается сюда как в воронку. В итоге скорость течения достигает 1 метра в секунду (в некоторых местах – до трёх метров) и здесь даже можно увидеть такое явление, как морской водопад. Правда, невысокий – всего в пару метров – он находится почти посреди залива, где вода пересекается с известняковой грядой.
В переводе с туркменского название озера означает что-то вроде "озеро Чёрной глотки", хотя иногда переводят и менее "трагично" – хотя этой трагичности там есть место. Говорят, Кара-Богаз-Гол в давние времена наводил ужас на кочевников – в каком-то смысле этот ужас был суеверным, поскольку воды озера считались смертельно опасными. И небезосновательно.
Есть ещё одно местное название – Яджи–Дарья, что переводится "горько-солёная вода". Вода в озере Кара-Богаз-Гол на самом деле очень солёная. Почему? А дело в том, что вода из озера никуда не уходит. 10 тысяч квадратных километров площади озера в большей своей части окружены песками пустыни Каракум. Утекать ей некуда – обратно в Каспийское море, понятно, пути тоже нет.
В итоге солёная морская вода, пополняющая озеро, просто испаряется. Дальше чистая химия – вода испарилась, соль осталась. В итоге вода здесь на сегодня примерно в 30 раз более солёная, чем в Каспийском море. И это, говорят, иногда реально страшно. В такой воде не выживает ничего – даже рыба, попадающая вместе с водой из моря, умирает.
Рассказывают, что вода здесь размывает даже железо – точней железные гвозди парусных кораблей, которые здесь ходили. А солёная взвесь в воздухе порой не даёт дышать, может попадать в обычную пресную воду, портя её. Эта взвесь видна издалека – что также создавало озеру зловещий "имидж", который и так был "подпорчен" вопросом о том, куда девается вода.
Это сейчас учёные уверены однозначно, что она просто испаряется. А ранее говорили, например, о "дыре" в озере, в которую и уходит всё то, что попадает в Кара-Богаз-Гол из Каспия. Понятно, что это порождало, например, легенды о причинах гибели кораблей – есть предания о том, что вода из озера может уходить через подземные "ходы" в Аральское море или даже в Ледовитый океан.
Тема с Аральским морем, конечно, выглядит более правдоподобно. Хотя бы потому, что само Аральское море – загадка, ибо непонятно, откуда там-то берётся вода.
Но есть версии и о том, что воды рек только дополняли состав вод Арала – стоило речным потокам ослабеть, как воды стало меньше и, что важно, она стала гораздо более солёной. Что, конечно, учёные объясняли именно испарением воды – что логично. Но, возможно, древние были правы, и Арал каким-то образом пополнялся излишне солёной водой из озера Кара-Богаз-Гол?
И может быть причины того, что Аральское море почти исчезло, стоит искать именно в этой истории, а не в том, что люди забирают слишком много воды из Амударьи и Сырдарьи?
Тем более, что есть мнение, что когда-то Каспийское и Аральское моря были едиными – и объединялись они именно на этой территории, будучи связаны между собой через нынешнюю Саракамышенскую впадину. Там и сейчас находится Саракамышенское озеро – дальше от озера Кара-Богаз-Гол по направлению ровно к Аралу.
Так или иначе, ситуация с высокой засоленностью озера Кара-Богаз-Гол в итоге оказалась очень прибыльной – в буквальном смысле – для людей. Конечно, здесь давно добывают соль, ведь соляные дюны образуются практически сами собой. Хотя и тут есть интересные особенности, о которых стоит сказать.
Пейзаж озера Кара-Богаз-Гол "завязан" на этой белой соли. Она кристаллизуется везде – берега озера выглядят словно заснеженными, на прибрежных кустах образуются "сосульки" из соли, соль в определённое время можно просто собирать лопатами, как обычный песок.
Так называема глауберова соль, или мирабилит, которая в Кара-Богаз-Гол является основной (но тут есть и ещё что добывать кроме этого), растворяется в воде при температуре выше 10°С. А зимой здесь вода может "замерзать" до 5°С.
В итоге соль в виде густой белой массы в это время выбрасывает на берег. Достаточно откинуть её подальше, чтоб позже вода не смыла её обратно, и ждать, когда она высохнет. Именно так поступали ещё в начале 20-го века российские добытчики. К слову, ещё ранее на "разработку" местных солей пытались претендовать различные европейские компании – но не получилось.
К слову, первые российские исследователи побывали здесь в начале 18-го века – первая карта озера относится к 1715-му году, когда по распоряжению Петра Первого была проведена специальная Каспийская экспедиция. Карта-то была составлена, но считается, что затем около ста лет эти места избегались моряками, как смертельно опасные. Информация о следующей экспедиции относится к 1836-му году – и итог там почти такой же: наказ не ходить сюда кораблям.
Впрочем, последнее "индустриально-промышленное приключение" озера Кара-Богаз-Гол относится к 1980-му году, когда пролив между морем и озером решили перекрыть дамбой. Дело в том, что Каспий стал мелеть, вода убывала – и в Советском союзе придумывали способы, как спасти ситуацию.
Идей было много – даже думали повернуть сюда сибирские реки. К слову, отчасти это было идеей и для спасения Аральского моря, которое именно тогда активно высыхало. Возможно, власти боялись ровно такой же динамики высыхания и для Каспия. Но в итоге дамба, закрывающая уход воды из Каспийского моря в Кара-Богаз-Гол, показалась самым умным решением – и она была построена.
После появления дамбы озеро закономерно стало пересыхать, ветер нанес сюда песка, засыпав обнажившиеся было залежи соли, при этом разнося и саму соль, в результате чего буквально случилась экологическая катастрофа. Соляные бури стали причиной загрязнения воды и почвы на сотни километров вокруг – на бывших пастбищах стало невозможно пасти овец, был отмечен падёж скота – это правда была катастрофа.
Сначала в дамбе проложили трубы, чтоб вода из Каспия понемногу шла в озеро, но затем – почти сразу после развала СССР – власти Туркменистана взорвали дамбу и вернули "всё как было". В результате и правда – всё стало, как было. Вода в Каспийском море к этому времени снова начала прибывать – совершенно без связи с постройкой этой дамбы. А озеро Кара-Богаз-Гол вернулось к своему старому состоянию. Что вернуло и экологическую ситуацию, и промышленность на прежний уровень.
Но сама история озера Кара-Богаз-Гол, конечно, познавательна и показательна. Его глубина составляла 5-8 метров, здесь ходили корабли, не встречая мели, рифов и даже островов. Берега внушали ужас, а воды казались бескрайними. Но в итоге по дну стало можно ходить пешком – если не жалко обуви. А вся территория чуть не превратилась в пустыню, меняя не просто экологию, а жизнь огромной территории вокруг.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Столовые горы похожи на пни от гигантских деревьев
- Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз
- Почему Соликамск может исчезнуть с лица земли лишь за несколько секунд
- На свет появился белый детёныш черепахи — первый в своём роде
- Зачем рыбе пила на носу, как она использует такой «инструмент»
Это физика, а не химия.
Автор "гуманитарий"?