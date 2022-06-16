Импортозамещение и точка: вторая волна реакций на открытие нового Макдака

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"Вкусно и точка" - новая сеть, пришедшая на замену Макдональдсу. Первые посетители уже оценили качество и вкус продуктов, а мы прошерстили интернет, чтобы отыскать самые свежие и забавные реакции пользователей.
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А вы будете есть во "Вкусно и точка"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что ж вы без окончания?))
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...
В.В. ПУТИН .
Позорная, как триппер, противная, как рвота,
И странная забота изводит кремлебота:
Смешать с дерьмом и грязью понятие Свобода..
Задача кремлебота - врать до седьмого пота
С бесстыдством крокодила, с упорством идио@а,
Со жлобс@им упоеньем морального ур@да.
Такая вот работа у сс@ного задр@та.
Сама жизнь дает нам второй шанс. Пожалуйста, не назовите ее «Уютно и точка».
«Вкусно и точка»,
«Уютно и че уж там»,
«Звонит и ладно»,
«Летит и ниче вроде»,
«Едет и х.. с ней».
Дарю слоганы для импортозамещения.