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Импортозамещение и точка: вторая волна реакций на открытие нового Макдака

Импортозамещение и точка: вторая волна реакций на открытие нового Макдака

Автор:
16 июня 2022 08:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Реакция   Твиттер   вкусно и точка   макдак   макдональдс   открытие   реакция соцсетей   фото   
2041
14

"Вкусно и точка" - новая сеть, пришедшая на замену Макдональдсу. Первые посетители уже оценили качество и вкус продуктов, а мы прошерстили интернет, чтобы отыскать самые свежие и забавные реакции пользователей.

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А вы будете есть во "Вкусно и точка"?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Твиттер   вкусно и точка   макдак   макдональдс   открытие   реакция соцсетей   фото   
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22  комментария
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12k
Проктолог-иллюзионист 12 минут назад
Вот реально затрахали уже своим Макдоналдсом. У вас там в Москве больше забот никаких кроме гамбургеров? Вторую неделю на каждом углу.
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5k
ПЕТР Минуту назад
Мне, в 1991 году, в первом маке на Пушкинской платили 20 долларов в месяц. Аукнулось))) А вообще жмотое.ская контора. Франшизу зажимали, сами открывали столовки. Их конкуренты раздавали франшизы и спокойно под своими вывесками работают. Жадность к фраеру безжалостна!!!
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−13
aszxs32322 7 минут назад
у населения очень грустное хлебало !
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
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900
сергей ремизов 7 минут назад
Когда сам не можешь что то создать , это можно тупо присвоить, украв. Суть импортозамещения.
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−13
aszxs32322 10 минут назад
Мистер Фикс - сосни х-уйца у пу/тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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10k
Мистер Фикс 12 минут назад
Я и раньше предпочитал KFC
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−13
aszxs32322 17 минут назад
Просрочка в магазинах
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
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−1
CVSD232322 Antique computer 2 минуты назад
РЕЙГАН ТОЖЕ СТАРЕНЬКИЙ БЫЛ А СОВОК ПОХОРОНИЛ ...
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−1
CVSD232322 Мистер Фикс Минуту назад
Путин, это "Солнце мира",
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...
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−13
aszxs32322 18 минут назад
Х-УЙ ЗАВЁРНУТЫЙ В ГАЗЕТУ ВАМ ЗАМЕНИТ СИГАРЕТУ ...

В.В. ПУТИН .
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−1
CVSD232322 Мистер Фикс Минуту назад
Работа кремлебота - поганая работа,
Позорная, как триппер, противная, как рвота,
И странная забота изводит кремлебота:
Смешать с дерьмом и грязью понятие Свобода..
Задача кремлебота - врать до седьмого пота
С бесстыдством крокодила, с упорством идио@а,
Со жлобс@им упоеньем морального ур@да.
Такая вот работа у сс@ного задр@та.
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1k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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18k
nobody® 24 минуты назад
Комментарий к фото
Дно и точка
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26k
Андрей Иванов Полчаса назад
Что так говно, что этак говно. Переделывать надо было в общественные туалеты. Расходы минимальные - перевернули букву на вывеске
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7k
Mowgley Полчаса назад
Маргарита Симонян по поводу ухода ИКЕА:

Сама жизнь дает нам второй шанс. Пожалуйста, не назовите ее «Уютно и точка».
«Вкусно и точка»,
«Уютно и че уж там»,
«Звонит и ладно»,
«Летит и ниче вроде»,
«Едет и х.. с ней».
Дарю слоганы для импортозамещения.
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13k
K7OO 39 минут назад
По*уй и точка.
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1k
Мурчелло 55 минут назад
Никогда не ел в этих забегаловках.Судить не могу.За то могу судить о говноюморе этого поста.Он такой же как и автор.
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