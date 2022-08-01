В Башкирии пчелы напали на квадрокоптер

Дрон не пострадал, пчел порубило лопастями.
Дроны различных ценовых категорий и направлений уже давно нашли место в повседневной жизни. Одни помогают при поиске людей, в тех местах, где спасателям находиться опасно, другие доставляют грузы, есть же и те, которые специально приобретаются для съемки объектов.
Как раз последний был приобретен жителем Башкирии, который проживает в селе Старобаширово Чекмагушевского района. Мужчина планировал снять с квадракоптера населенный пункт и окружающую его природу, но дрон внезапно атаковали пчелы.
Источник:
Насекомые окружили технику, нападали на нее и всячески давали понять, что такой здоровой странной особи тут не рады. В итоге квадрокоптер не пострадал, чего не скажешь о нескольких насекомых, попавших под лопасти.
Источник:
Причина, почему пчелы повели себя столь агрессивно не до конца ясна: возможно, их привлекла вибрация от лопастей дрона.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Известные достопримечательности в объективах дронов
- Дрон-зонт: интересный концепт от команды Augmented Magic
- Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики
- Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона
- 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия