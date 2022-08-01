В Башкирии пчелы напали на квадрокоптер

Дроны различных ценовых категорий и направлений уже давно нашли место в повседневной жизни. Одни помогают при поиске людей, в тех местах, где спасателям находиться опасно, другие доставляют грузы, есть же и те, которые специально приобретаются для съемки объектов.



Как раз последний был приобретен жителем Башкирии, который проживает в селе Старобаширово Чекмагушевского района. Мужчина планировал снять с квадракоптера населенный пункт и окружающую его природу, но дрон внезапно атаковали пчелы.

