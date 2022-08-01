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В Башкирии пчелы напали на квадрокоптер

В Башкирии пчелы напали на квадрокоптер

Автор:
01 августа 2022 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   бидриллы   дрон   зло   квадрокоптер   пчелы   
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Дрон не пострадал, пчел порубило лопастями.

Дроны различных ценовых категорий и направлений уже давно нашли место в повседневной жизни. Одни помогают при поиске людей, в тех местах, где спасателям находиться опасно, другие доставляют грузы, есть же и те, которые специально приобретаются для съемки объектов.

Как раз последний был приобретен жителем Башкирии, который проживает в селе Старобаширово Чекмагушевского района. Мужчина планировал снять с квадракоптера населенный пункт и окружающую его природу, но дрон внезапно атаковали пчелы.


Насекомые окружили технику, нападали на нее и всячески давали понять, что такой здоровой странной особи тут не рады. В итоге квадрокоптер не пострадал, чего не скажешь о нескольких насекомых, попавших под лопасти.


Причина, почему пчелы повели себя столь агрессивно не до конца ясна: возможно, их привлекла вибрация от лопастей дрона.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   бидриллы   дрон   зло   квадрокоптер   пчелы   
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4  комментария
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
"В Башкирии пчелы напали на квадрокоптер" и забили его жопами. Приснилось, что учёные вывели пчёл весом в килограмм, у которых нет жала, но инстинкт жалить врага остался. И когда медведь нападает на улей, они забивают его жопами.
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3k
Pechenegiatakuyt 52 минуты назад
Этот заголовок на НТВ одолжили?
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822
Мой лучший друг Час назад
Так пчелы или осы?
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7k
Борис Карабанов Час назад
Напали? В роя он загнал свою игрушку.
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MaskvMaske

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