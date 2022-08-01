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Полицейскому пришлось лезть в мусорный контейнер, чтобы спасти енота

Полицейскому пришлось лезть в мусорный контейнер, чтобы спасти енота

Автор:
01 августа 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: добро   енот   животные   люди   милота   мусорка   полиция   поступок   
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Сотрудник полиции из Амхерста (Нью-Йорк, США) выполнил довольно грязную работу, спасая енота.

Зверёк, который залез в мусорный контейнер в поисках съестного, обнаружил, что обратно вылезти не может. Офицер полиции, прибывший спасать «маленького бандита», поначалу опустил в контейнер поддон, но импровизированная лестница не помогла.

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Пришлось мужчине самому лезть в мусор и вытаскивать енота руками.

Сообщив о спасательной операции в интернете, представители местного полицейского департамента полушутя заявили, что их коллега применил всю свою подготовку, полученную в полицейской академии.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: добро   енот   животные   люди   милота   мусорка   полиция   поступок   
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1  комментарий
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ГГалка 2 минуты назад
лучше бы палку корявую сунул. или у них там нельзя валежник собирать?? и как енот должен был вылезти по гладким доскам с вертикальными зазорами? а поперёк поддон не входил? в общем судя по морде енота, тот как раз думал " ну тупыыые")))) но: на фото все милые : и офицер, и енот, поэтому лайк всё же)
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