Полицейскому пришлось лезть в мусорный контейнер, чтобы спасти енота

Сотрудник полиции из Амхерста (Нью-Йорк, США) выполнил довольно грязную работу, спасая енота.
Зверёк, который залез в мусорный контейнер в поисках съестного, обнаружил, что обратно вылезти не может. Офицер полиции, прибывший спасать «маленького бандита», поначалу опустил в контейнер поддон, но импровизированная лестница не помогла.
Пришлось мужчине самому лезть в мусор и вытаскивать енота руками.
Сообщив о спасательной операции в интернете, представители местного полицейского департамента полушутя заявили, что их коллега применил всю свою подготовку, полученную в полицейской академии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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