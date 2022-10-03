«Мы будем вас притеснять»: жительница Казахстана жёстко отчитала россиян, которые уехали от мобилизации

Ей не понравилось, что из-за русских теперь много очередей в банках и других учреждениях, и понеслась.
В Казахстане теперь многолюдно. Там и раньше хватало русских, которые жили там со времён СССР, а сейчас у них пополнение из уехавших от мобилизации.
Как сообщают, это довольно обеспеченные люди, и они сейчас активно оформляют документы и ходят по банкам. В одно из таких учреждений выстроилась солидная очередь из наших соотечественников и это разозлило местную жительницу. По её словам, такие очереди стоят уже несколько дней.
Она достала телефон и начала терзать первых попавшихся под руку россиян. Во время напряжённой беседы, дама заявила, что «вам здесь никто не рад» и «мы будем вас притеснять».
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За эти резкие утверждения, ей прилетело - уже вызвали в отделение полиции и заставили извиниться. В отношении неё заведена административка по статье «Хулиганство».
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А сейчас силовики проверяют её слова на предмет разжигания межнациональной розни.
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АНТИФИШКИ
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"Казахские нацисты" - это пять)) Значит, этой тупой хабалке надо бояться пришествия "второй армии мира" для денацификации. Ну и далее скоропостижный референдум и минус 20% "исконно русских земель" у Казахстана. Там ещё, кстати, "монгольские нацисты" голову подняли! Вносят раскол в братскую российскую семью. Ну хоть Улан-Батор за три дня возьмём?
Брехло.
Вот вам пример отношения, если подобное провернуть у них дома. А русские ко всем толерантны.