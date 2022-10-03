«Мы будем вас притеснять»: жительница Казахстана жёстко отчитала россиян, которые уехали от мобилизации

В Казахстане теперь многолюдно. Там и раньше хватало русских, которые жили там со времён СССР, а сейчас у них пополнение из уехавших от мобилизации.

Как сообщают, это довольно обеспеченные люди, и они сейчас активно оформляют документы и ходят по банкам. В одно из таких учреждений выстроилась солидная очередь из наших соотечественников и это разозлило местную жительницу. По её словам, такие очереди стоят уже несколько дней.

Она достала телефон и начала терзать первых попавшихся под руку россиян. Во время напряжённой беседы, дама заявила, что «вам здесь никто не рад» и «мы будем вас притеснять».