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«Мы будем вас притеснять»: жительница Казахстана жёстко отчитала россиян, которые уехали от мобилизации

«Мы будем вас притеснять»: жительница Казахстана жёстко отчитала россиян, которые уехали от мобилизации

Автор:
03 октября 2022 15:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   банк   жительница   извинения   мобилизация   очередь   россияне   скандал   
6589
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Ей не понравилось, что из-за русских теперь много очередей в банках и других учреждениях, и понеслась.

В Казахстане теперь многолюдно. Там и раньше хватало русских, которые жили там со времён СССР, а сейчас у них пополнение из уехавших от мобилизации.

Как сообщают, это довольно обеспеченные люди, и они сейчас активно оформляют документы и ходят по банкам. В одно из таких учреждений выстроилась солидная очередь из наших соотечественников и это разозлило местную жительницу. По её словам, такие очереди стоят уже несколько дней.

Она достала телефон и начала терзать первых попавшихся под руку россиян. Во время напряжённой беседы, дама заявила, что «вам здесь никто не рад» и «мы будем вас притеснять».

За эти резкие утверждения, ей прилетело - уже вызвали в отделение полиции и заставили извиниться. В отношении неё заведена административка по статье «Хулиганство».

А сейчас силовики проверяют её слова на предмет разжигания межнациональной розни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   банк   жительница   извинения   мобилизация   очередь   россияне   скандал   
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80  комментариев
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9k
antonium 7 часов назад
Почему к казахам в России нормально относятся, а они там такое себе позволяют? Есть знакомые казахи в России, вполне порядочные и добрые люди, а эта на видео какая-то обиженная.
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634
Сергей Щербаков Полчаса назад
[мат]
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24k
Slawa49 37 минут назад
а в казахстане есть казахская земля???например тот же Павлодар с областью, основованный Русскими переселенцами Коряковский форпост или может Семипалатинск город который был основан как крепость воеводой Чередовым Василием!!!! имя и фамилия такие чисто казахские!!!! как бы в этих регионах и в других референдумы не прошли)))))))))
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1
Арман 42 минуты назад
Дорогие читатели Фишек. Я вам как истинный казах говорю, что в каждой, даже супер лучезарной и доброжелательной нации найдется уе**ок, который "в семье не без урода". К сожалению у нас их с каждым годом становится больше. Думаю что с приходом великого Инета и доступа малоумного человека к мировой сети почему то ума не добавляется, а приходит скорбь и слабоумие в их "якобы" Величии. У меня супруга русская, сам я вполне русскоязычен, а вот таких хабалок везде валом
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24k
Slawa49 52 минуты назад
надо казахов гастарбайтеров начать притеснять, да так чтобы они сразу с притензиями ехали в гости к этой хабалке мамбетке!!!!!
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−196
Александр 52 минуты назад
о, так это же по отношению к русским в Казахстане начинается нацизм, фашизм и национализм. Можно вводить "вежливых,ополченцев и спецоперацию"
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1k
Eric Cartman 55 минут назад
Русские станут понаехами и будут бесить местных в Средней Азии. Поверили бы в такое год назад?
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11k
Василий Сургайло Час назад
Ссылка www.youtube.com
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−189
Thomsen Час назад
Комменты ржачные)
"Казахские нацисты" - это пять)) Значит, этой тупой хабалке надо бояться пришествия "второй армии мира" для денацификации.
Ну и далее скоропостижный референдум и минус 20% "исконно русских земель" у Казахстана. Там ещё, кстати, "монгольские нацисты" голову подняли! Вносят раскол в братскую российскую семью. Ну хоть Улан-Батор за три дня возьмём?
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20k
Killgrave 2 часа назад
Чурка, шлюха, дегенератка и мамбет.
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305
alexey.kyrgiz 2 часа назад
Она понимает смысл слова "Диверсанты" ?:)
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14k
info-kozirev 2 часа назад
Ну для начала,русские там на своей земле,а вот казахские чурки на чужой,кого и где эта тупая скотина собралась притеснять,то,что эти крысы сбежали,касается нас,и только нас (мы русские сами разберемся с этими предателями,но чурки то куда лезут) второй момент,так и мы в России вам,черножопым,не рады,чего вы претесь то сюда.
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535
Александр Долматов 3 часа назад
"Я на самом деле не такая..."
Брехло.
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5k
Losterdin 3 часа назад
ну а че вы хотели запад и там разгоняет русофобию
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972
Татьяна Баженова 3 часа назад
Мне почему-то понятно раздражение казахов толпами русских, которые свалились нежданно-негаданно в их города. Но хочется верить, что казахам неприятны именно эти трусы и предатели, крысы, сбежавшие от призыва, а не все русские вообще.
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701
Просто чувак в интернете 3 часа назад
Ну так а че, это тока рф всех принимает.
Вот вам пример отношения, если подобное провернуть у них дома. А русские ко всем толерантны.
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2k
Pioner76 4 часа назад
А что она такая борзая? Кумыса забродившего выпила?
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964
lis-artful 4 часа назад
Когда коту делать нехер, он лижет яйца...
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25
uid-cf57ud6n 4 часа назад
Ну и дура - подобные выходки только очерняют славный казахский народ перед всеми, хотя они в основном порядочные и доброжелательные люди. Любой подобный пассаж лишь говорит о безкультурности и недалекости автора, будь то русский, казах или даже украинец
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28k
Aqueronte 4 часа назад
Обосралась дважды, это надо умудриться
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70k
Пётровыч 4 часа назад
Это нацизм, она такая, она нацистка. Чистой воды националистические взгляды. И извиняется она лишь после того как её за нацистскую жопу взяли, если бы не взяли, ходила бы и проявляла ксенофобию переменную с ненавистью к определённому народу.
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August

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