17 изображений, которые заставят усомниться в реальности

Многие вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд. Иногда это оптическая иллюзия или обычное совпадение, а иногда это просто обманчивый угол обзора. Некоторым кадрам удается полностью запутать человеческий разум. В этом посте вы увидите изображения, и не сразу поймёте, что реально, а что нет.

0

Моего сына напугал жираф, а не воздушный шар 0 Источник:

×

×

На секунду я подумал, что кабель от гитары выходит из моего телевизора 0 Источник:

Отличное дополнение к коктейлю 0 Источник:

Мой мозг взорван 0 Источник:

Это не брюки из искусственной травы 0 Источник:

Очень интересная фигура 0 Источник:

У этого человека огромный кот 0 Источник:

Гулливер идёт по воде 0 Источник:

Кран держит это здание 0 Источник:

Просто фасад 0 Источник:

Прозрачный грузовик 0 Источник:

Сумка похожа на спящего человека 0 Источник:

Безголовый зритель 0 Источник:

Чьи ноги? 0 Источник:

Плюшевое покрывало? 0 Источник:

Я была уверена, что это зеркало, но оказалось это дверь 0 Источник: