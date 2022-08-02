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17 изображений, которые заставят усомниться в реальности

17 изображений, которые заставят усомниться в реальности

Автор:
02 августа 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Обманчивый   Оптическая   Усомниться   иллюзия   реальность   угол   
910
18
Многие вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд. Иногда это оптическая иллюзия или обычное совпадение, а иногда это просто обманчивый угол обзора. Некоторым кадрам удается полностью запутать человеческий разум. В этом посте вы увидите изображения, и не сразу поймёте, что реально, а что нет.
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Источник:

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Метки: Изображения   Обманчивый   Оптическая   Усомниться   иллюзия   реальность   угол   
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4  комментария
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АнтонПолднев 9 часов назад
Тёмный пол. Ага...
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Мурчелло 9 часов назад
Надо было проверить:дёрнуть посильнее.Ну или перекреститься нахудой случай.
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Мурчелло 9 часов назад
Так понятно.У него четыре глаза,и все спереди.
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