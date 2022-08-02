17 изображений, которые заставят усомниться в реальности

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Многие вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд. Иногда это оптическая иллюзия или обычное совпадение, а иногда это просто обманчивый угол обзора. Некоторым кадрам удается полностью запутать человеческий разум. В этом посте вы увидите изображения, и не сразу поймёте, что реально, а что нет.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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