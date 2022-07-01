У Михаила Горбачёва серьёзные проблемы со здоровьем - он попал в больницу

Как сообщают, у него диабет и проблемы с почками.
Недавно СМИ облетела новость о том, что Михаил Горбачёв находится в больнице. Они же сообщают, что у него заболевание почек, которое осложнено сахарным диабетом.
При этом, представитель Горбачёв-фонда Владимир Поляков, опровергает сообщения о сильном ухудшении здоровья экс-главы СССР:
«Вопросы здоровья Михаила Сергеевича мы никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать: то, что появляется в этих каналах (телеграм) – неправда».
Также в больницу к Горбачёву приехал его знакомый Руслан Гринберг, он сообщил:
«У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Состояние первого и единственного президента СССР хоть и ухудшается, но ничего критического нет — просто возраст. Чувствует себя более-менее... Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно».
В марте этого года Михаилу Горбачёву исполнился 91 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вроде бы и усыпить надо, но все таки живое существо.