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У Михаила Горбачёва серьёзные проблемы со здоровьем - он попал в больницу

У Михаила Горбачёва серьёзные проблемы со здоровьем - он попал в больницу

Автор:
01 июля 2022 19:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: больница   диабет   диализ   заболевание   михаил горбачев   почки   
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Как сообщают, у него диабет и проблемы с почками.

Недавно СМИ облетела новость о том, что Михаил Горбачёв находится в больнице. Они же сообщают, что у него заболевание почек, которое осложнено сахарным диабетом.

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При этом, представитель Горбачёв-фонда Владимир Поляков, опровергает сообщения о сильном ухудшении здоровья экс-главы СССР:

«Вопросы здоровья Михаила Сергеевича мы никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать: то, что появляется в этих каналах (телеграм) – неправда».

Также в больницу к Горбачёву приехал его знакомый Руслан Гринберг, он сообщил:

«У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Состояние первого и единственного президента СССР хоть и ухудшается, но ничего критического нет — просто возраст. Чувствует себя более-менее... Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно».

В марте этого года Михаилу Горбачёву исполнился 91 год.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: больница   диабет   диализ   заболевание   михаил горбачев   почки   
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86  комментариев
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9k
Rus77 2 часа назад
Надеюсь эта мразь будет подыхать долго и мучительно!!!
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8k
Женя 7 минут назад
Прогулы в аду уже ставят!
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386k
Алексей 8 минут назад
да неужели?! черти заждались.ой заждались
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834
Pterocactus 10 минут назад
Давно пора на встречу к Райке!
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23
Данила Сандраков 13 минут назад
Бля, да просто просыпаться в 91 год это уже збсь! А Тут он даже сам говорит ещё!
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197
Raingold Fischer 15 минут назад
Я люблю людей, но эта мразь.
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73
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
главное что бы это мразота подыхала долго медленно и максимально мучительно.
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8k
Потапыч 18 минут назад
Живучий, однако..
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2k
AVATAR 22 минуты назад
Чтоб он сдох гнида. Его уже там заждались черти
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26k
Андрей 24 минуты назад
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10k
wilddewill Полчаса назад
Когда он помрёт то уже?
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21k
albedo Полчаса назад
Я не считаю его за человека и рассматриваю его как ЖИВОТНОЕ из приюта.
Вроде бы и усыпить надо, но все таки живое существо.
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10k
андрей Полчаса назад
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7k
Serjio Полчаса назад
Наконец то и у него проблемы.
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347
гоша гога Полчаса назад
Мишка меченый, когда он уже П.ОДОХНЕ.Т и доставит людям праздник. Как вообще его земля носила столько времени, ему черти в Аду уже лет 15-20 как ставят прогулы.
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762
Просто прохожий Полчаса назад
Сука , наконец то.
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
неушто всё????
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132
Олег Ершов Полчаса назад
собаке собачья смерть
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380
Паша Полчаса назад
не понял... разве он еще не в ящике? на глубине 2 метра???
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3k
perekrestok 37 минут назад
Надеюсь Бог дал ему такую долгую жизнь чтобы он увидел во что он превратил страну, видел мучения народа и видел что все это его ждет в следующих жизнях. А сейчас пусть вспоминает что он был мировым лидером, а стал рекламой для пиццы и человеком, которого любой россиянин, переживший 90-е годы с удовольствие пнул бы по заднице.
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36k
Мойша 38 минут назад
Давно пора.
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