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15 интересных и захватывающих исторических снимков со всего мира

15 интересных и захватывающих исторических снимков со всего мира

Автор:
31 июля 2022 22:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Захватывающие   Интересные   Кадры   Многогранно   история   события   старые   
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Изучая историю в школе, мы хорошо знаем крупные исторические события. Но прошлое многогранно и таит в себе ещё много интересного. В этом посте вы увидите захватывающие исторические кадры.
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Источник:

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Метки: Захватывающие   Интересные   Кадры   Многогранно   история   события   старые   
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1  комментарий
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satra 2 часа назад
Зато есть фото 1940 года, когда немцы после успешной кампании против Франции, вытащили тот же самый вагон Фоша из музея и притащили в тот же Компьенский лес.

На фото после подписания второй слева в нижнем ряду Максим Вейган. Был доверенным лицом маршала Фоша, четвертый слева в нижнем ряду.

На фото снизу уже он сам подписывает Второе Компьенское перемирие. Ирония: в том же вагоне, в том же месте.

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