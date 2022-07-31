15 интересных и захватывающих исторических снимков со всего мира

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Изучая историю в школе, мы хорошо знаем крупные исторические события. Но прошлое многогранно и таит в себе ещё много интересного. В этом посте вы увидите захватывающие исторические кадры.
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Портрет Перл Рэмбо, 14 лет, вес 276 кг. В детстве она работала на карнавалах, считаясь самой полной женщиной в мире. Она умерла от испанского гриппа в 1918 году
9 сентября 1976 г студенты плачут. Они только что узнали, что умер Мао Цзэдун, китайский революционер и председатель Коммунистической партии Китая
Этот меч, длиной 2 метра 13 сантиметров, принадлежал лидеру фризских повстанцев 16 века Грутту Пирсу. Он был выше своего меча. Фото 1951 года. В музее Фрисландии, Голландия
11 ноября 1918 года было подписано перемирие, положившее конец Первой мировой войне, в железнодорожном вагоне, в Компьенском лесу Франции
Джузеппе Мемео, во время беспорядков в Италии, убил двоих и ранил троих полицейских, 1977 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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На фото после подписания второй слева в нижнем ряду Максим Вейган. Был доверенным лицом маршала Фоша, четвертый слева в нижнем ряду.
На фото снизу уже он сам подписывает Второе Компьенское перемирие. Ирония: в том же вагоне, в том же месте.