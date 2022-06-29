Подвиг Наташи Качуевской

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Она была настоящим ангелом-хранителем для бойцов, она пробиралась в самый огонь, где была только смерть.
1922 год. В семье актрисы Александры Спировой и её мужа Александра Лебединского родилась маленькая Наташа. Всего детей было четверо.
Дети росли в очень творческой атмосфере, ведь мама ребятишек играла главные роли в классических опереттах на сценах известных театров. Также актрисами были и две сестры Спировой. Одной из них, кстати, была Августа Миклашевская, которой Есенин посвятил цикл стихотворений "Исповедь хулигана".
Дети росли в очень творческой атмосфере, ведь мама ребятишек играла главные роли в классических опереттах на сценах известных театров. Также актрисами были и две сестры Спировой. Одной из них, кстати, была Августа Миклашевская, которой Есенин посвятил цикл стихотворений "Исповедь хулигана".
Наташа с отличием окончила среднюю школу №85, а потом поступила на актёрский факультет ГИТИСа. Её ждали театральные подмостки, овации и любовь зрителей, творчество. Но жизнь повернулась совсем иначе.
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В 1941 году Наташе было 19 лет. Она была изящной чувствительной девушкой из интеллигентной и хорошей семьи. В декабре 1941-го года она стала руководителем концертной бригады студентов ГИТИСа, которые постоянно ездили на фронт с выступлениями для поднятия боевого духа солдат.
В полевом госпитале Наташа встретилась с Павлом Качуевским, командиром партизанского отряда, который разбивал нацистов в оккупированной Белоруссии. Они влюбились мгновенно. Весной 1942 года Павел вылечился от ранения и ждал отправки в тыл врага. Они прекрасно понимали, что могут больше не увидеться и поженились. Как знали...
4 июля 1942 года Павел Качуевский, командир партизанского отряда имени Дзержинского, погиб при выполнении задания по уничтожению немецкой автоколонны.
В 20 лет Наташа стала вдовой. Как и многие девушки в то страшное время.
В 20 лет Наташа стала вдовой. Как и многие девушки в то страшное время.
Когда Качуевская узнала о смерти мужа, то тут же пошла в военкомат и записалась добровольцем в Красную Армию. Быстро окончив курсы санинструкторов Наташа была зачислена в 16-ую воздушно-десантную бригаду 7-го воздушно-десантного корпуса. В сентябре 1942 года Качуевская приехала на Юго-Восточный фронт, который скоро стал Сталинградом.
Наташа оказалась в эпицентре одной из самых страшных битв Второй Мировой войны. Дивизия сдерживала немецкое наступление в южной части Сталинграда и также в Калмыкии. Тысячи бойцов гибли, ещё больше получали ранения.
Наташа оказалась в эпицентре одной из самых страшных битв Второй Мировой войны. Дивизия сдерживала немецкое наступление в южной части Сталинграда и также в Калмыкии. Тысячи бойцов гибли, ещё больше получали ранения.
Наташа и другие полевые инструкторы, которые были, по большей части, такими же юными девушками, вчерашними школьницами, спасали бойцов.
19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в контрнаступление под Сталинградом. 20 ноября 1942 года большая группа гитлеровцев случайно наткнулась на блиндаж, где были несколько раненых советских солдат. С ними находилась Наталья Качуевская.
19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в контрнаступление под Сталинградом. 20 ноября 1942 года большая группа гитлеровцев случайно наткнулась на блиндаж, где были несколько раненых советских солдат. С ними находилась Наталья Качуевская.
Некому было защищать раненых, кроме неё. Она взяла в руки автомат и стала уходить, отстреливаясь, в степь, уводя за собой немцев, пока те не увидели блиндаж. Она спасла 20 советских солдат, некоторые из которых были без сознания из-за тяжёлых ранений. Практически все из них смогли восстановиться и продолжить воевать.
Наташа убила из автомата нескольких немецких солдат, а когда они её окружили, то подорвала себя гранатой, взяв вместе с собой на тот свет тех, кто остался.
Её похоронили на месте гибели, недалеко от села Хулхута в калмыцких степях. Позже останки Наташи были перенесены в братскую могилу посёлка Яшкуль, где похоронено ещё 593 воина советской армии.
Наташа убила из автомата нескольких немецких солдат, а когда они её окружили, то подорвала себя гранатой, взяв вместе с собой на тот свет тех, кто остался.
Её похоронили на месте гибели, недалеко от села Хулхута в калмыцких степях. Позже останки Наташи были перенесены в братскую могилу посёлка Яшкуль, где похоронено ещё 593 воина советской армии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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