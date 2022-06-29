Подвиг Наташи Качуевской

Некому было защищать раненых, кроме неё. Она взяла в руки автомат и стала уходить, отстреливаясь, в степь, уводя за собой немцев, пока те не увидели блиндаж. Она спасла 20 советских солдат, некоторые из которых были без сознания из-за тяжёлых ранений. Практически все из них смогли восстановиться и продолжить воевать.

Наташа убила из автомата нескольких немецких солдат, а когда они её окружили, то подорвала себя гранатой, взяв вместе с собой на тот свет тех, кто остался.

Её похоронили на месте гибели, недалеко от села Хулхута в калмыцких степях. Позже останки Наташи были перенесены в братскую могилу посёлка Яшкуль, где похоронено ещё 593 воина советской армии.