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Подвиг Наташи Качуевской

Подвиг Наташи Качуевской

Автор:
29 июня 2022 19:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Прошлое   биография   интересное   история   подвиг   события   
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Она была настоящим ангелом-хранителем для бойцов, она пробиралась в самый огонь, где была только смерть.
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4 июля 1942 года Павел Качуевский, командир партизанского отряда имени Дзержинского, погиб при выполнении задания по уничтожению немецкой автоколонны.
В 20 лет Наташа стала вдовой. Как и многие девушки в то страшное время.

Источник:

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Метки: ВОВ   Прошлое   биография   интересное   история   подвиг   события   
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5  комментариев
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21k
Слепой Пью 58 минут назад
Даже девчонки тогда знали, что долг бывает выше жизни. О чем не подозревает самовлюбленная падла, поставившая минус.
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Александр Сучков 36 минут назад
светлая память! При чем- почти детям!
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Григорий Водениктов 44 минуты назад
сильный поступок!, а минусатору кол вставить!
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