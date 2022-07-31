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Урааа! я всё таки я его сделал! представляю вам на оценку стол "АФРИКА"

Урааа! я всё таки я его сделал! представляю вам на оценку стол "АФРИКА"

Автор:
31 июля 2022 14:06
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: из фанеры   кресло ракушка   своими руками   стол Африка   
523
13
1

И так 2 недели мудрил стол вариантов было немало но этот зашёл мне очень!) И я всё же его сделал. Да не с первого раза всё норм совпало) ...

Представляю вам на оценку что получилось

Работа заняла полные 2 дня без обедов)

И так поехали)

выпиливание...

Выпиливание выпиливанием

А ручной обработки там 40 деталей


пришлось повазиться

Да и сборка заняла немало времени так как всё подтачивалось засверливалось что бы было по красоте


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Метки: из фанеры   кресло ракушка   своими руками   стол Африка   
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11  комментариев
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6k
М С 2 часа назад
Симпатично, но не практично. Как за ним сидеть-то? Или ноги сдавать в камеру хранения?
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2k
poбт 2 минуты назад
лучшеб ты 2 дня потратил на приделывание стружкососа на все свои девайсы
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31
Marina Kristensen 37 минут назад
Повальная безграмотность:...пришлось повАзиться..!
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70k
Пётровыч 45 минут назад
Фанера, это же фанера!!!
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Для журнального - огромен, для столового - не удобен. Для чего такой? Если есть рациональное зерно - расскажи.
Но руки есть, это радует )
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719
Arti 2 часа назад
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719
Arti 2 часа назад
Африка ) туда африканцев в клетку сажать как раньше?
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TrinitiNeveri

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