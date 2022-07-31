Урааа! я всё таки я его сделал! представляю вам на оценку стол "АФРИКА"

523
13
1
И так 2 недели мудрил стол вариантов было немало но этот зашёл мне очень!) И я всё же его сделал. Да не с первого раза всё норм совпало) ...
Представляю вам на оценку что получилось
Работа заняла полные 2 дня без обедов)
И так поехали)
выпиливание...
Выпиливание выпиливанием
А ручной обработки там 40 деталей
пришлось повазиться
Да и сборка заняла немало времени так как всё подтачивалось засверливалось что бы было по красоте
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Легко и просто: идеи для дома своими руками
- 30 примеров, когда удачный декор или ремонт полностью преобразил жилище
- 30 интересных идей и советов по использованию мебели IKEA
- 23 интересных изображения для любителей науки и творчества
- Девушка мастерит фигурки фантазийных существ из глины
Новости партнёров
Но руки есть, это радует )