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23 интересных изображения для любителей науки и творчества

23 интересных изображения для любителей науки и творчества

Автор:
14 июня 2022 17:15
Сообщество : Наука
Метки: Научный подход   народное творчество   наука   научные факты   своими руками   творчество   химия и жизнь   
782
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Предлагаем посмотреть коллекцию увлекательных фотографий и крутых картинок для заядлых «ботаников» и любителей науки, которым также не чужды творческие порывы. И в творчестве они исповедуют истинно научный подход!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Научный подход   народное творчество   наука   научные факты   своими руками   творчество   химия и жизнь   
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8  комментариев
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3k
Николаевич Час назад
"Когда я нахожусь на улице и вижу синеву на большом пальце, я знаю", что пора бросать пить.
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1k
Мурчелло 4 минуты назад
А кто расшифровывать будет?
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1k
Мурчелло 5 минут назад
Это в школе проходили.
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17k
тов.Suhov 12 минут назад
Чёт, сплошная химия...
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15k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>> мне на день рождения подарили тапочки в виде почек

Та-почки

Прикольно, никогда не замечал.

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