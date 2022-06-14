23 интересных изображения для любителей науки и творчества

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Предлагаем посмотреть коллекцию увлекательных фотографий и крутых картинок для заядлых «ботаников» и любителей науки, которым также не чужды творческие порывы. И в творчестве они исповедуют истинно научный подход!
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2. «Вот так выглядит световое загрязнение — эффект спутников на ночном небе. 343 фотографии (более 85 минут) спутниковых изображений, объединённых для наглядности»
5. «Выражение PER ASPERA AD ASTRA («сквозь тернии к звёздам»), закодированное в пептидной татуировке»
6. «Я всегда ношу прозрачный лак для ногтей, который сильно флуоресцирует. Когда я нахожусь на улице и вижу синеву на большом пальце, я знаю, что УФ-индекс высокий и пора пользоваться солнцезащитным кремом»
7. «Завершила свой самый амбициозный проект на сегодняшний день. Представляю вам мою бабочку-павлиноглазку Атлас в натуральную величину»
11. «Мой сын помешан на муравьях и ядовитых лягушках-древолазах, поэтому я сделала ему такой подарок на день рождения!»
12. «Сегодня мне исполнилось 17 лет. А ещё мне на день рождения подарили тапочки в виде почек»
15. «Я разработал и напечатал на 3D-принтере периодическую таблицу. Электроотрицательность элементов показана высотой!»
21. «Пчёлы помогают превращать сахарозу в глюкозу и фруктозу, мёд. Я нарисовал этот процесс»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Научный подход народное творчество наука научные факты своими руками творчество химия и жизнь
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