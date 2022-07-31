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"Завтрак на траве" - Семён Альтов

"Завтрак на траве" - Семён Альтов

Автор:
31 июля 2022 10:39
Метки: Германия   Еда   СССР   Юмор   плов   
383
6
Короткий рассказ из не очень давнего прошлого
На окраине немецкого города Дюссельдорфа лагерь для прибывших из России эмигрантов. Это комфортабельные вагончики, отдельная квартирка на колесах со всеми удобствами, только не едет.
Тут наши немцы из Казахстана, евреи из разных мест, но, в основном, люди прочих национальностей, которые правдами и неправдами выправили документы, что они якобы чистокровные немцы или евреи, и рванули в Германию в надежде на лучшую жизнь, наивно думая, что счастье понятие географическое.
Время такое: одни уезжают из России, другие остаются, причем те, кто уехал, считают себя умнее тех, кто остался. И наоборот. Дай Бог, чтобы все оказались умнее.
Раньше сюда приезжали из России богатые, за все платили, а теперь наоборот: приехал, за что тебе же доплачивают пособие. Чем плохо? Курорт. Баден-Баден.
Единственный минус — надо учить немецкий язык.
Вчера новая партия из России приехала. Решили это дело отметить, как у нас принято.
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Источник:

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23k
Felis Domesticus 2 часа назад
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Вася 56 минут назад
мда.. клюква развесистая.. менты с "автоматами" .. "пригубили" угу
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Борис Карабанов Час назад
Увы...
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Andrew

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