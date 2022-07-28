«Тридцать три весёлых атамана девушку поймали у фонтана»

Однако в случае с хулиганами из Чубарова переулка советская система наказаний была безжалостна. Всю осень готовится уголовное дело против участников преступления. В декабре 1926 года на скамье подсудимых оказывается 26 человек, возрастом от 17 до 25 лет. По сообщениям газет, большинство насильников были пойманы уже утром следующего после инцидента дня — остальные оказались за решёткой спустя несколько недель после начала следствия. 16 декабря начался процесс, подробнейшим образом освещавшийся не только в ленинградских, но и в столичных газетах. О «чубаровском деле» писали практически все — упоминание этого процесса можно встретить даже в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» (в эпизоде, происходившем в редакции газеты «Станок»):



— А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечерку.



— Откуда это вы знаете?



— Знаю. Говорили.



Обвинение, для удовлетворения общественного мнения, переквалифицировало деяние из «хулиганства» в «бандитизм» — именно так можно было довести обвиняемых до «высшей меры». Таким образом, дело стало «политическим» — ведь насильники покушались на социалистический строй. В результате 28 декабря 1926 года семеро, в том числе и Кочергин, были приговорены к расстрелу, один человек был оправдан, а остальные отправились отбывать наказание на Соловецкие острова — на сроки от нескольких месяцев до десяти лет.



Наследие

Двоим приговорённым всё же удалось обжаловать приговор — в итоге были расстреляны пятеро насильников. Остальные отправились отбывать наказание на Север. О них вспоминал Дмитрий Лихачёв, находившийся на Соловках в одно время с преступниками из Чубарова переулка: «Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них «чубаровцы»: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в Ленинграде) и получали наряды на работу», — вспоминал академик. По этому рассказу можно сделать вывод, что эти заключённые пользовались определённым авторитетом в блатной среде.