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В Турции аниматор отеля изнасиловал москвичку

В Турции аниматор отеля изнасиловал москвичку

Автор:
15 ноября 2022 02:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Турция   аниматор   изнасилование   отдых   пляж   россиянка   силовики   уголовное дело   
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Не в одиночку - к своему черному делу он подключил двоюродного брата.

Женщине 45 лет. У неё есть муж и ребенок. В октябре она поехала на отдых в Турцию - на пляже дама познакомилась с аниматором Ахмедом. Она наняла его, чтобы развлекать свою дочь, но позже выяснилось, что Ахмед задрал ценник и в итоге женщина переплатила 150 евро.

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Когда она разобралась в вопросе, то потребовала вернуть ей деньги. И в этом была главная ошибка.

Она пошла «на разговор» с ушлым Ахмедом в одиночку. А тот пришел со своим двоюродным братом. Опуская подробности - парни изнасиловали женщину и пригрозили, что если она обратится к силовикам, то они придут к её дочери.

Женщина всё же написала заявление в полицию, но его не приняли. Местным силовикам не понравилась постановка вопроса и они отказались возбуждать уголовное дело.

В итоге, дама заявлением все-таки подала - но уже в Москве. Когда вернулась с «отдыха», то обратилась в полицию и местные силовики уже не стали е игнорить и возбудили уголовное дело.

Вот только достать Ахмеда и его братюню будет уже проблематично.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Турция   аниматор   изнасилование   отдых   пляж   россиянка   силовики   уголовное дело   
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4  комментария
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15k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
Да палюбому спалилась перед мужем и начала 3.14здеть, что изнасиловали. Палюбому залетела
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5k
heta 21 минуту назад
Наши "Наташи" туркам платят за секс.
Не зря турки русских бап зовут "Наташами". Позорище...
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14k
Alex Полчаса назад
45 летнюю чернильницу изнасиловали... И где? В Турции! Какой неслыханный случай!
Замутила с турком и спалилась, теперь мажется перед "аленем"своим. 100% Сейчас если не прокатит еще и мужа и обвинит, что не уделял, не уследил и рочая бабская хрень. И будет дальше жить со святой уверенностью что она чиста как слеза...
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