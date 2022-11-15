В Турции аниматор отеля изнасиловал москвичку

Когда она разобралась в вопросе, то потребовала вернуть ей деньги. И в этом была главная ошибка.

Она пошла «на разговор» с ушлым Ахмедом в одиночку. А тот пришел со своим двоюродным братом. Опуская подробности - парни изнасиловали женщину и пригрозили, что если она обратится к силовикам, то они придут к её дочери.