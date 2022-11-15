В Турции аниматор отеля изнасиловал москвичку

Не в одиночку - к своему черному делу он подключил двоюродного брата.
Женщине 45 лет. У неё есть муж и ребенок. В октябре она поехала на отдых в Турцию - на пляже дама познакомилась с аниматором Ахмедом. Она наняла его, чтобы развлекать свою дочь, но позже выяснилось, что Ахмед задрал ценник и в итоге женщина переплатила 150 евро.
Когда она разобралась в вопросе, то потребовала вернуть ей деньги. И в этом была главная ошибка.
Она пошла «на разговор» с ушлым Ахмедом в одиночку. А тот пришел со своим двоюродным братом. Опуская подробности - парни изнасиловали женщину и пригрозили, что если она обратится к силовикам, то они придут к её дочери.
Женщина всё же написала заявление в полицию, но его не приняли. Местным силовикам не понравилась постановка вопроса и они отказались возбуждать уголовное дело.
В итоге, дама заявлением все-таки подала - но уже в Москве. Когда вернулась с «отдыха», то обратилась в полицию и местные силовики уже не стали е игнорить и возбудили уголовное дело.
Вот только достать Ахмеда и его братюню будет уже проблематично.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Замутила с турком и спалилась, теперь мажется перед "аленем"своим. 100% Сейчас если не прокатит еще и мужа и обвинит, что не уделял, не уследил и рочая бабская хрень. И будет дальше жить со святой уверенностью что она чиста как слеза...