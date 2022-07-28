Кошмар маркетологов: как языковой барьер провалил рекламные кампании знаменитых брендов

Причём чаще всего это случается как раз со знаменитыми брендами.

Например, с языковыми трудностями на китайском рынке столкнулся фаст-фуд KFC. В частности, местным жителям не понравился странный перевод традиционного слогана «Так вкусно, что аж пальчики оближешь», который выглядел скорее как угроза: «Ты отгрызешь свои пальца». Правда, эту оплошность маркетологи довольно быстро исправили.