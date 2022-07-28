Кошмар маркетологов: как языковой барьер провалил рекламные кампании знаменитых брендов

Успех любого товара наполовину зависит от рекламной кампании и прочих маркетинговых уловок. Ведь за счёт них складывается популярность и репутация того или иного бренда и его продукции. Однако иногда из-за некорректного перевода или многозначных слов, продвижение в некоторых регионах идёт совсем не по плану.
Причём чаще всего это случается как раз со знаменитыми брендами.
Например, с языковыми трудностями на китайском рынке столкнулся фаст-фуд KFC. В частности, местным жителям не понравился странный перевод традиционного слогана «Так вкусно, что аж пальчики оближешь», который выглядел скорее как угроза: «Ты отгрызешь свои пальца». Правда, эту оплошность маркетологи довольно быстро исправили.
С большими проблемами в Китае столкнулась разве что Coca-Cola, ведь трудности наметились уже из-за самого названия бренда. Ведь по-китайски оно дословно переводится как «Укусите головастика». Как нетрудно догадаться, класть в рот личинку земноводного особо никто не хочет.
Но китайский не был бы собой, если бы у бренда не было и второго перевода, не менее странного – «Восковая лошадь». Из-за этой несуразицы для Китая пришлось выпускать свой аналог напитка с названием Kekoukele, который переводится как «Счастье во рту».
А вот известный тоник Sсhweppes ждал в Италии не менее прозаичный провал, ведь слово tonic имеет там созвучность со словом «туалет». Опять же, мало кто захочет покупать напиток с названием «вода из туалета Sсhweppes». Так что маркетологам пришлось проводить игру слов, чтобы наименование звучало так, как должно.
А теперь к Испании. С проблемами столкнулась компания American Airlines, когда рекламировала кожаные кресла на борту первого класса. Ведь их лаконичный слоган «Летай в коже» из-за языкового барьера стал звучать как «Летай голым», превратившись в неудачную шутку.
Но куда уже обстояли дела у Pepsi с их классическим слоганом «Pepsi возвращает вас к жизни» в Тайване. Ведь на азиатском рынке эта позитивная фраза звучала как отборная чернуха: «Pepsi вернет твоих предков из могилы». Учитывая то, какой мощный у них культ на тему предков, всё это выглядело как откровенное издевательство.
Кто бы мог подумать, но с плохим маркетингом столкнулась даже ручка Parker, чей слоган подразумевал, что она не будет протекать. Правда, в испанском языке слово embarazar, присутствующее в оригинале, переводится как «сделать кого-то беременным».
И снова об испанцах, чей перевод опозорил пивоварню Coors. В большинстве стран их слоган «Turn It Loose» перевели как надо, а именно «расслабься». Но не в Испании, где он дословно звучит как «Страдать от поноса». Очевидно, что пить пиво с последующими долгими посиделками на туалете, никому не прельщает.
У производителя детского питания Gerber всё оказалось в порядке и с названием, и со слоганом. Просто для торговли был неудачно выбран рынок, ведь жители Эфиопии просто оказались неграмотными, раз восприняли баночки с изображением младенца не как детское питание, а за еду из тех самых младенцев.
Косметическая компания Clairol, выпускающая также плойки для волос, умудрилась оскандалиться в Германии с моделью под названием Mist Stick. Ведь в английском языке mist звучит как «туман» или «лёгкая дымка», тогда как в немецком – «фекалия».
Ну и закончим провалами автомобильных брендов. Например, Ford запустил на бельгийском рынке рекламную кампанию со слоганом «Каждый автомобиль имеет высококачественный корпус». Правда, впечатление от автомобилей было испорчено, поскольку перевод звучал не слишком приятно, а именно «в каждой машине находится хорошо сохранившийся труп».
А вот Mercedes-Benz ждал провал на китайском рынке, и всё из-за слова Benz в названии, поскольку оно оказалось созвучным с bensi, переводимым как «смерть». Как и в случае с Coca-Cola иероглиф в названии пришлось менять на benchi, который переводится как «двигаться со скоростью полёта».
Источник:
АНТИФИШКИ
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