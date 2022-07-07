Удачно переобулись: известные бренды, кардинально изменившие направление своей деятельности

На сегодняшний день капиталистическим миром правят бренды, услышав названия которых, почти все смогут точно назвать, чем эта компания занимается. Многие из этих брендов начинали свое существование еще в прошлом веке, и были заточены совершенно под другой бизнес.
Всем известная компания Shell сейчас занимается поставками нефти и газа, причем это одна из самых крупных компаний на мировом рынке. Название бренда переводится как «ракушка», поскольку изначально компания занималась антиквариатом и продавала шкатулки с россыпью ракушек.
27 место по дороговизне бренда занимает финансовая американская компания American Express, начавшая свое существование аж в 1850 году. Изначально компания занималась не финансами, а логистикой и транспортировкой товаров. Собственно, название компании тонко на это намекает.
Twitter изначально занимался подкастами и почти разорился после выхода приложения iTunes. После этого руководство решило переделать платформу под обмен короткими сообщениями. Собственно, Twitter и на данный момент один из самых популярных мессенджеров, а недавно компанию выкупил Илон Маск.
Компания Samsung сейчас наравне с Apple занимает лидирующее место по производству телефонов и другой техники, однако этот бренд неоднократно менял сферу деятельности. Изначально это был продуктовый магазин лапши и морепродуктов, потом компания начала заниматься сахарным производством, производством одежды, мельниц, и лишь потом компания перешла к производству техники.
Как и Samsung, Nokia изначально занималась совершенно другим. После открытия в 1865 году, компания занималась производством бумаги, и лишь потом сменила род деятельности и стала производить технику, в частности неубиваемые телефоны.
Набравшая в России популярность в начале 2000-х годов компания Avon изначально занималась далеко не косметикой, а продажей книг. Основатель компании вместе с книгами раздавал женщинам духи, а когда понял, что они стали популярнее книг, переключился на косметику.
BMW существует с 1916 года и изначально производила самолеты, но поскольку это немецкая компания, то после заключения Версальского мира в 1920 году, на котором Германии было запрещено производить самолеты, компания стала производить мотоциклы, а затем и автомобили.
Nintendo начала свое существование, делая игральные карты. Лишь в 1977 году компания выпустила первую игру, которая обрела успех.
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АНТИФИШКИ
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