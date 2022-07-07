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Удачно переобулись: известные бренды, кардинально изменившие направление своей деятельности &nbsp;

Удачно переобулись: известные бренды, кардинально изменившие направление своей деятельности

Автор:
07 июля 2022 20:55
Сообщество : Истории
Метки: бренды   знаменитые компании   известные бренды   истории   истории брендов   род деятельности   
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На сегодняшний день капиталистическим миром правят бренды, услышав названия которых, почти все смогут точно назвать, чем эта компания занимается. Многие из этих брендов начинали свое существование еще в прошлом веке, и были заточены совершенно под другой бизнес.

Всем известная компания Shell сейчас занимается поставками нефти и газа, причем это одна из самых крупных компаний на мировом рынке. Название бренда переводится как «ракушка», поскольку изначально компания занималась антиквариатом и продавала шкатулки с россыпью ракушек.

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27 место по дороговизне бренда занимает финансовая американская компания American Express, начавшая свое существование аж в 1850 году. Изначально компания занималась не финансами, а логистикой и транспортировкой товаров. Собственно, название компании тонко на это намекает.

Twitter изначально занимался подкастами и почти разорился после выхода приложения  iTunes. После этого руководство решило переделать платформу под обмен короткими сообщениями. Собственно, Twitter и на данный момент один из самых популярных мессенджеров, а недавно компанию выкупил Илон Маск.

Компания Samsung сейчас наравне с Apple занимает лидирующее место по производству телефонов и другой техники, однако этот бренд неоднократно менял сферу деятельности. Изначально это был продуктовый магазин лапши и морепродуктов, потом компания начала заниматься сахарным производством, производством одежды, мельниц, и лишь потом компания перешла к производству техники.

Как и Samsung, Nokia изначально занималась совершенно другим. После открытия в 1865 году, компания занималась производством бумаги, и лишь потом сменила род деятельности и стала производить технику, в частности неубиваемые телефоны.

Набравшая в России популярность в начале 2000-х годов компания Avon изначально занималась далеко не косметикой, а продажей книг. Основатель компании вместе с книгами раздавал женщинам духи, а когда понял, что они стали популярнее книг, переключился на косметику.

BMW существует с 1916 года и изначально производила самолеты, но поскольку это немецкая компания, то после заключения Версальского мира в 1920 году, на котором Германии было запрещено производить самолеты, компания стала производить мотоциклы, а затем и автомобили.

Nintendo начала свое существование, делая игральные карты. Лишь в 1977 году компания выпустила первую игру, которая обрела успех.

Источник:

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Метки: бренды   знаменитые компании   известные бренды   истории   истории брендов   род деятельности   
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9  комментариев
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Версальский договор подписан в 1945 году? Это всё, что нужно знать про посты автора...
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7k
Артём 4 минуты назад
БМВ во время 1МВ производили не самолёты, а авиадвигатели. ИЧСХ, они продолжили их выпускать после подписания Версальского мира. Просто объёмы производства резко снизились, и пришлось провести диверсификацию.
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5k
magic32 13 минут назад
"BMW существует с 1916 года и изначально производила самолеты" - не самолёты, а авиционны двигатели.
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−3
bon woo Полчаса назад
shell переводиться как ракушка?? серьезно?
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3
Djon 59 минут назад
Версальский договор в 1945???? Не удивительно, что с такими горе постами можно и всю историю переписать, и поверят.
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8k
владимир Час назад
Очепятка наверно, первый серийный бмв был выпущен в 1928 а не после ВОВ
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Антибиотик
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