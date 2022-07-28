FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7211 постов • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Скачок назад: бесконечно интересное прошлое в подборке ретро-снимков

Скачок назад: бесконечно интересное прошлое в подборке ретро-снимков

Автор:
28 июля 2022 15:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фото   как было раньше   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   фотографии   
1197
19

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и…старые фотографии. Ведь именно через них мы можно посмотреть, как жили раньше, и сполна почувствовать дух того времени. Предлагаем вам совершить путешествие во времени с очередной подборкой ретро-снимков.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: История в фото   как было раньше   назад в прошлое   ретро-снимки   старые фото   ушедшая эпоха   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
134
Максим Макашев Полчаса назад
"... что не лекарь - то еврей
Штильман, Зусис и Полей
Розенбаум, Штоль и Коган с Гоффманом..." (С)
из ранних песен Александра Яковлевича Розенбаума
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50586



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Руки в гору, работает грамматическая полиция
Руки в гору, работает грамматическая полиция
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
Набирающие популярность в сообществах
Тайcкий Вин Дизель подражает своему голливудскому кумиру уже 10 лет
Тайcкий Вин Дизель подражает своему голливудскому кумиру уже 10 лет
Студия Михалкова и "Союзмультфильм" "обновят" советский мультфильм "Бременские музыканты". - Уже страшно
Студия Михалкова и "Союзмультфильм" "обновят" советский мультфильм "Бременские...
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ты пытался

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#кино#животные#сарказм#в мире#искусство#новости#Жизнь
#Юмор#интересно#фотографии#Разное#фильм#СССР#роль#комментарии#Приколы#Россия
#прикол#история#подборка#интересное#актеры#Спорт#аварии#люди#футбол#дети
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Приоткроем завесу прошлого: любопытные ретро-снимки прямиком из ушедших времён Приоткроем завесу прошлого: любопытные ретро-снимки прямиком из ушедших времён Любопытное прошлое на занимательных ретро-снимках Любопытное прошлое на занимательных ретро-снимках Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох Винтажные кадры знаменитостей с кошками Винтажные кадры знаменитостей с кошками

На что жалуетесь?

Вернуться