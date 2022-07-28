Скачок назад: бесконечно интересное прошлое в подборке ретро-снимков

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и…старые фотографии. Ведь именно через них мы можно посмотреть, как жили раньше, и сполна почувствовать дух того времени. Предлагаем вам совершить путешествие во времени с очередной подборкой ретро-снимков.
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Сторонники запрета на алкоголь в США в 1919 году. Слоган на плакате переводится как: "губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам"
Луиза Чиконне (будущая певица Мадонна) пытается взять автограф у Элвиса Пресли в 1970 году
первый чернокожий чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Джек Джонсон с финскими полицейскими в 1906 году
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: История в фото как было раньше назад в прошлое ретро-снимки старые фото ушедшая эпоха фотографии
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