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Житель Северобайкальска спас троих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры

Житель Северобайкальска спас троих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры

Автор:
28 июля 2022 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Северобайкальск   дети   дом   квартира   мужик   пожар   пожарные   шерой   
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У него была травма руки, но мужику это не помешало поймать и отнести в безопасное место каждого ребёнка.

Вчера Тимур Рузметов завтракал у тёщи и услышал крики о помощи. Он выбежал на улицу и увидел, как из окна квартиры валит дым, а на карнизе стоит перепуганная девочка.

Парень спортсмен и недавно получил травму руки. Но не побоялся и пришёл на помощь: дети по очереди выпрыгивали из окна, а Тимур их ловил и относил подальше от огня.

Когда приехали пожарные и МЧС, ребятишки были уже в безопасности. Кстати, их отец работает травматологом, так что теперь у Тимура будет бесплатное лечение и восстановление после спортивных болячек. Скорее всего - на всю дальнейшую жизнь.

Настоящий мужик.

Источник:

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Метки: Северобайкальск   дети   дом   квартира   мужик   пожар   пожарные   шерой   
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5  комментариев
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15k
Совранский Час назад
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
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14k
Алекс 12 минут назад
В жизни всегда есть место подвигу. И слава богу есть герои!!!
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1k
investas 22 минуты назад
Больше таких новостей, а не политчернухи на фишках
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6k
Shtoppi 24 минуты назад
Таким людям нужно "Герой России" давать.
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August

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