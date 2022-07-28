Житель Северобайкальска спас троих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры

Вчера Тимур Рузметов завтракал у тёщи и услышал крики о помощи. Он выбежал на улицу и увидел, как из окна квартиры валит дым, а на карнизе стоит перепуганная девочка.

Парень спортсмен и недавно получил травму руки. Но не побоялся и пришёл на помощь: дети по очереди выпрыгивали из окна, а Тимур их ловил и относил подальше от огня.

Когда приехали пожарные и МЧС, ребятишки были уже в безопасности. Кстати, их отец работает травматологом, так что теперь у Тимура будет бесплатное лечение и восстановление после спортивных болячек. Скорее всего - на всю дальнейшую жизнь.