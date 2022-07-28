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Отличный день, чтобы дышать: убойные ситуации из жизни любителей гороскопов

Отличный день, чтобы дышать: убойные ситуации из жизни любителей гороскопов

Автор:
28 июля 2022 13:47
Метки: Козерог   Скорпион   Юмор   гороскоп   знак зодиака. прикол   прикол   рак   смех   телец   
1176
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Кто-то не представляет своё утро без чашечки кофе и просмотра гороскопа на день, а кого-то этот зодиакальный фанатизм прилично раздражает. Перед вами юмористический пост, в котором много глубокого смысла.
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Источник:

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Метки: Козерог   Скорпион   Юмор   гороскоп   знак зодиака. прикол   прикол   рак   смех   телец   
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1  комментарий
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Киры4 6 минут назад
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествие, удача и идеальные отношения.
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Richard

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