Отличный день, чтобы дышать: убойные ситуации из жизни любителей гороскопов

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Кто-то не представляет своё утро без чашечки кофе и просмотра гороскопа на день, а кого-то этот зодиакальный фанатизм прилично раздражает. Перед вами юмористический пост, в котором много глубокого смысла.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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