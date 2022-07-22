Так выглядит месть: убойные примеры этого особенного действия

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Перед вами юмористическая подборка сумасшедших ситуаций, которые реально произошли. Над чем-то тут можно посмеяться, а что-то взять на вооружение!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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