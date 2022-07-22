FISHKINET
Сообщество Юмор 15253 поста • 2919 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Так выглядит месть: убойные примеры этого особенного действия

Так выглядит месть: убойные примеры этого особенного действия

Автор:
22 июля 2022 17:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   злость   кот   кошка   месть   прикол   смех   собака   
3047
16
Перед вами юмористическая подборка сумасшедших ситуаций, которые реально произошли. Над чем-то тут можно посмеяться, а что-то взять на вооружение!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   злость   кот   кошка   месть   прикол   смех   собака   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Alex Djeff 2 часа назад
"14. Когда оставили собаку одну дома на сутки"
Что бы вас где-то оставили на сутки, а сортир закрыли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку
В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария BAC 1-11-528FL
Авария BAC 1-11-528FL
Максим Горький с метлой и другие писатели, какими вы их не видели
Максим Горький с метлой и другие писатели, какими вы их не видели
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#Разное#Россия#в мире#люди#США#наука#дети
#Юмор#интересно#животные#дтп#Ynews#кино#Приколы#фотографии#авто аварии#Еда
#прикол#история#картинки#новости#подборка#аварии#сарказм#знаменитости#маразм#забавно
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках 16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки 16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки Кошачьи объявления для улучшения настроения Кошачьи объявления для улучшения настроения

На что жалуетесь?

Вернуться