"Если бы я не был Диогеном, я бы хотел быть Диогеном": как жил, троллил и умер чудаковатый философ

Своим примером Диоген показывал, как надо освобождаться от навязанных обществом норм. Например, он прилюдно мочился и мастурбировал. Понятно, что такое поведение мало кому нравилось, поэтому Диогена ругали и грозились выгнать из города (кстати, из родного Синопа его выгнали за изготовление фальшивых денег - он якобы неверно трактовал предсказание "переоценивать ценности"). Диоген возражал, объясняя, что каждый делает дома в уединение то, что он делает на площадях. А если это нормально делать дома, то почему же ненормально у всех на виду. То есть что естественно, то не безобразно.

Диоген, как известно, отказывался от благ древнегреческой цивилизации. Он жил в бочке (а точнее в пифосе - большом керамическом сосуде, который зарывали в землю и использовали как холодильник) и владел лишь одной чашей, которую использовал для еды и питья. Однажды он увидел, как мальчик пьёт воду из ладоней, и разбил свою чашку, разозлившись, что простой мальчишка превзошёл философа.