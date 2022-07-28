"Если бы я не был Диогеном, я бы хотел быть Диогеном": как жил, троллил и умер чудаковатый философ

Удивительно, что греки любили Диогена, несмотря на то, что они их постоянно унижал.
Философа Диогена Синопского Платон называл "сошедшим с ума Сократом". Правдивость историй об эпатажных выходках Диогена проверить невозможно, но все они вполне логичны для философа, считавшего, что человек сможет стать свободным, лишь освободившись от социальных условностей.
Своим примером Диоген показывал, как надо освобождаться от навязанных обществом норм. Например, он прилюдно мочился и мастурбировал. Понятно, что такое поведение мало кому нравилось, поэтому Диогена ругали и грозились выгнать из города (кстати, из родного Синопа его выгнали за изготовление фальшивых денег - он якобы неверно трактовал предсказание "переоценивать ценности"). Диоген возражал, объясняя, что каждый делает дома в уединение то, что он делает на площадях. А если это нормально делать дома, то почему же ненормально у всех на виду. То есть что естественно, то не безобразно.
Диоген, как известно, отказывался от благ древнегреческой цивилизации. Он жил в бочке (а точнее в пифосе - большом керамическом сосуде, который зарывали в землю и использовали как холодильник) и владел лишь одной чашей, которую использовал для еды и питья. Однажды он увидел, как мальчик пьёт воду из ладоней, и разбил свою чашку, разозлившись, что простой мальчишка превзошёл философа.
Живя в Афинах, Диоген однажды решил просветить афинян и вместо того, чтобы испражняться, встал посреди площади и начал читать лекцию. Горожане без интереса проходили мимо. Тогда Диоген стал щебетать по-птичьи, и вокруг него собралась толпа зевак, чтобы поглядеть на чудика.
"Вот цена вашего ума, афиняне. Вы не захотели внимать умным словам, которые я говорил, но слушаете разинув рот моё неразумное щебетанье", — сказал собравшимся Диоген.
В другой раз Диоген стал созывать людей на афинской площади. Когда народ сбежался, философ набросился на афинян с палкой и закричал: "Я звал людей, а не негодяев". Ну и ещё были знаменитые поиски людей днём с фонарём. "Ищу человека, ищу человека", — приговаривал Диоген, но так и не нашёл.
Не нашёл Диоген однажды и плевательницы в доме одного богача. Богатый грек пригласил Диогена на пир, стал показывать ему свой новый шикарный дом и, зная привычки философа, попросил его не плевать и ничего такого естественного и небезобразного не делать в доме. Тогда Диоген плюнул ему в лицо, сказал, что не нашёл места гаже во всём огромно особняке, и ушёл.
Грекам, наверное, было обидно слушать оскорбления и приговоры от Диогена, но старика-философа они любили. И когда мальчишки разбили пифос-дом, те самые люди, которых он обзывал "негодяями", поставили ему новое керамическое жилище. Видимо, выходки Диогена, жертвующего удобствами ради принципов, всё-таки заставляли греков задуматься.
Чтобы жизнь не казалась Диогену мёдом, он летом зарывался в горячий песок, а зимой обнимался с холодными мраморными статуями и иногда просил у них милостыню. Когда у него спросили, зачем он просит подаяния у статуй, Диоген ответил: "Я приучаю себя к отказам".
Диоген был похищен пиратами и продан в услужение жителю Коринфа Ксениаду. Диоген учил детей своего хозяина, которые его любили и уважали, и продолжал творить чудачества. Самая известная история про Диогена связана с приездом в Коринф Александра Македонского. Все философы явились на поклон царю, только лишь один Диоген Синопский спокойно лежал и загорал. Если Диоген не идёт к Александру, то Александр идёт к Диогену. Увидев царя, Диоген ничуть не удивился, лишь взглянул на Македонского и даже не шелохнулся. Александр сказал: "Я Александр Великий, проси у меня что угодно". "Не загораживай мне солнце", — ответил Диоген. Царь был поражён смелостью старика-философа, легенды о Диогене оказались правдивы. "Если бы я не был Александром Великим, я хотел бы быть Диогеном Синопским", — якобы сказал Александр. В духе современных рэп-баттлов Диоген ответил ему: "Если бы я не был Диогеном, я бы всё равно хотел быть Диогеном". Раунд.
Александр был полным антиподом Диогена. Александру Великому нужен был весь мир, а Диогену не нужно было ничего. Удивительно, но Диоген и Александр умерли в один день - 10 июня 323 года до нашей эры. Александру было 32 года, а Диогену - 90. Незадолго до смерти Диоген попытался срежиссировать свои похороны. Чтобы быть до конца последовательным попирателем общественных норм, он приказал оставить своё тело без погребения, бросить на растерзание бродячим собакам. Даже учитывая все предыдущие выходки Диогена, затея с похоронами была явным перебором.
"Положите рядом со мной палку, я буду их отгонять. А если не буду, значит мне нет до них никакого дела", — таким был ответ Диогена.
Вопреки воле Диогена его похоронили обычным способом. На могильной колонне установили статую пса, но не потому что Диоген просил отдать его на съедение собакам, а потому что Диоген - киник.
Диоген, как и его учитель Антисфен, был киником. Киников так прозвали, потому что они собирались на холме Киносарг ("белая собака"). Так что киники - это собаки. И Антисфен и Диоген считали, что жить надо подобно собаке, презирая условности общества и радости жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Удивительная жизнь Василия Кочеткова - самого старого воина Российской Империи
- Учёный на страже оккультизма: как философ защищал интересы нечистой силы?
- Троянский конь – альтернативное новое видение
- История Фрины: с неё создавали Афродиту
- Сонька Золотая Ручка: мифы и легенды