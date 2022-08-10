Изнанка мифа о норах Валумбе

В прошлом веке заключенные рыли траншеи для подсобных помещений и отыскали здесь фигурку лузирского человека. Существо обладало длинным носом и странной прической типа парика, который надевают судьи. В общем, на местное население никак не походило.

Что же это за человечек? По этому поводу есть уже более реальное, а не мифическое объяснение. Местные верят, что на этой территории в XIII веке обитало племя высоких светлокожих людей. Бачвези – так их звали – могли летать, излечивать почти любые существующие хвори и обладали другими сверхспособностями. К примеру, могли взбираться по вертикальным скалам. Чтили чистоту крови, не допускали смешивания с другими племенами. Выступали в роли своего рода наставников и учителей. И однажды просто пропали, словно растворились в воздухе.