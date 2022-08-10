Изнанка мифа о норах Валумбе

На расстоянии примерно 8 километров от города Митяна Уганды расположены странные норы. Они встречаются и в других местах страны, но здесь, на холме Танда, их рекордное количество – целых 240 штук.
Животные обходят эти углубления стороной, а люди возвращаются оттуда с ощущением панического первобытного ужаса. Глубина вертикальных углублений правильной формы варьируется от 3 до 70 метров при ширине около 1,5 метров. Некоторые объединены друг с другом, формируя систему тоннелей. Исследователи предполагают, что норам несколько сот лет. Но кто и зачем их сделал?
У местных есть легенда о первом человеке на Земле по имени Кинту. Он понравился божеству Гулу, и бог согласился отдать человеку в жены свою дочь. Но предупредил, что покинуть небесный чертог они должны очень быстро, чтобы не заметил брат девушки Валмбе, приносящий беды, горести и несчастья.
Но тот ухитрился спуститься вместе с парочкой. Вслед ему, на поиски был отправлен его брат Каикузи. Но хитроумный бог несчастий спрятался под землей, вырыв систему ходов и нор, и поисковику пришлось вернуться на небо ни с чем.
В прошлом веке заключенные рыли траншеи для подсобных помещений и отыскали здесь фигурку лузирского человека. Существо обладало длинным носом и странной прической типа парика, который надевают судьи. В общем, на местное население никак не походило.
Что же это за человечек? По этому поводу есть уже более реальное, а не мифическое объяснение. Местные верят, что на этой территории в XIII веке обитало племя высоких светлокожих людей. Бачвези – так их звали – могли летать, излечивать почти любые существующие хвори и обладали другими сверхспособностями. К примеру, могли взбираться по вертикальным скалам. Чтили чистоту крови, не допускали смешивания с другими племенами. Выступали в роли своего рода наставников и учителей. И однажды просто пропали, словно растворились в воздухе.
Эту версию отчасти подтверждают ученые. Археологи обнаружили вещи, изготовленные по неизвестным местным племенам технологиям. И норы – это шахты, где древнее племя добывало руду, мел, горючее.
Впрочем, есть и другие довольно логичные версии происхождения нор. Охотники верят, что их вырыли, чтобы загонять добычу. Фермеры, что каналы нужды для хранения припасов. А уфологи, соответственно, настаивают, что без вмешательства инопланетного разума здесь не обошлось.
В любом случае место популярно, здесь постоянно проводит экскурсии. А местные настаивают, что пребывание дарит чуть ли не все возможные блага и исполняет любые желания, начиная от поиска хорошей работы и заканчивая устранением проблем в деторождении.
Такая вот в Уганде есть необычная достопримечательность. Чудесная или нет – каждый решает уже в силу своей веры.
А какое место силы вы хотели бы посетить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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