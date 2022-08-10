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Изнанка мифа о норах Валумбе

Изнанка мифа о норах Валумбе

Автор:
10 августа 2022 10:25
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: легенда   миф   нора Валумбе   происхождение   сооружение   уганда   углубление   яма   
291
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На расстоянии примерно 8 километров от города Митяна Уганды расположены странные норы. Они встречаются и в других местах страны, но здесь, на холме Танда, их рекордное количество – целых 240 штук.

Животные обходят эти углубления стороной, а люди возвращаются оттуда с ощущением панического первобытного ужаса. Глубина вертикальных углублений правильной формы варьируется от 3 до 70 метров при ширине около 1,5 метров. Некоторые объединены друг с другом, формируя систему тоннелей. Исследователи предполагают, что норам несколько сот лет. Но кто и зачем их сделал?


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У местных есть легенда о первом человеке на Земле по имени Кинту. Он понравился божеству Гулу, и бог согласился отдать человеку в жены свою дочь. Но предупредил, что покинуть небесный чертог они должны очень быстро, чтобы не заметил брат девушки Валмбе, приносящий беды, горести и несчастья.


Но тот ухитрился спуститься вместе с парочкой. Вслед ему, на поиски был отправлен его брат Каикузи. Но хитроумный бог несчастий спрятался под землей, вырыв систему ходов и нор, и поисковику пришлось вернуться на небо ни с чем.


В прошлом веке заключенные рыли траншеи для подсобных помещений и отыскали здесь фигурку лузирского человека. Существо обладало длинным носом и странной прической типа парика, который надевают судьи. В общем, на местное население никак не походило.

Что же это за человечек? По этому поводу есть уже более реальное, а не мифическое объяснение. Местные верят, что на этой территории в XIII веке обитало племя высоких светлокожих людей. Бачвези – так их звали – могли летать, излечивать почти любые существующие хвори и обладали другими сверхспособностями. К примеру, могли взбираться по вертикальным скалам. Чтили чистоту крови, не допускали смешивания с другими племенами. Выступали в роли своего рода наставников и учителей. И однажды просто пропали, словно растворились в воздухе.


Эту версию отчасти подтверждают ученые. Археологи обнаружили вещи, изготовленные по неизвестным местным племенам технологиям. И норы – это шахты, где древнее племя добывало руду, мел, горючее.

Впрочем, есть и другие довольно логичные версии происхождения нор. Охотники верят, что их вырыли, чтобы загонять добычу. Фермеры, что каналы нужды для хранения припасов. А уфологи, соответственно, настаивают, что без вмешательства инопланетного разума здесь не обошлось.


В любом случае место популярно, здесь постоянно проводит экскурсии. А местные настаивают, что пребывание дарит чуть ли не все возможные блага и исполняет любые желания, начиная от поиска хорошей работы и заканчивая устранением проблем в деторождении.

Такая вот в Уганде есть необычная достопримечательность. Чудесная или нет – каждый решает уже в силу своей веры.

А какое место силы вы хотели бы посетить?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: легенда   миф   нора Валумбе   происхождение   сооружение   уганда   углубление   яма   
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6  комментариев
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442
Lexx 46 минут назад
---Охотники верят, что их вырыли, чтобы загонять добычу.---
Ну с 3м понятно, а кого они загоняли в 70м дыру? Змея-Горыныча?
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52k
noName 15 минут назад
Предположу что местные использовали +- одну технологию строительства. Соответственно "дыра для загона зверья",погреб,шахта и тупо колодец выглядят идентично,хотя и решали разные задачи
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18k
Corvus Corax Полчаса назад
"Митяна Уганды"
Ага.. Москва России, Пекин Китая, Токио Японии.. Бот, ты ваще не читаешь, что воруешь в сети...
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