В Египте казнь будут транслировать по ТВ

Недавно в Новосибирске 27 летний мигрант зарезал из ревности девушку . В Египте произошел подобный случай и власти пошли на необычные меры...
Египетское ТВ будет транслировать в прямом эфире казнь через повешение.
Студент Мохаммед Адель из города Эль-Мансура влюбился в сокурсницу Наиру. Предложил ей выйти за него замуж. Наира ему отказала. Тогда он набросился на нее прямо в университетском кампусе и на глазах у всех зарезал, как овцу. Это было месяц назад. В начале июля его приговорили к виселице и суд обратился в парламент с просьбой разрешить телевизионную трансляцию казни.
В назидание другим таким же, как Адель. Месседж примерно такой: Вот баба тебе отказала, ты психанул и убил ее. Мы тебя за это повесим. Смотри, как это происходит. Согласись – не очень. Поэтому не нужно никого убивать. Отказала одна, согласится другая. Вон их скока вокруг, хоть жопой жуй!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А те кто это делают осознанно им тем более пофиг.
Вот такие репортажи надо делать и показывать по ТВ, они заставляют даже самого отпетого дебила -задуматься, а стоит ли лишать другого человека жизни.
Хача этого 27-летнего, что девчонку зарезал на улице, я б на такой режим отправил. Мот других хаче поудержит от их животных понятий, да и девушки может поймут, что быть чернильницей, это такое себе занятие.
В прессе написать стоит, что было преступление и есть наказание.