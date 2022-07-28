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В Египте казнь будут транслировать по ТВ

В Египте казнь будут транслировать по ТВ

Автор:
28 июля 2022 13:23
Метки: Смертная казнь   египет   проишествие   
553
1

Недавно в Новосибирске 27 летний мигрант зарезал из ревности девушку . В Египте произошел подобный случай и власти пошли на необычные меры...

Египетское ТВ будет транслировать в прямом эфире казнь через повешение.

Студент Мохаммед Адель из города Эль-Мансура влюбился в сокурсницу Наиру. Предложил ей выйти за него замуж. Наира ему отказала. Тогда он набросился на нее прямо в университетском кампусе и на глазах у всех зарезал, как овцу. Это было месяц назад. В начале июля его приговорили к виселице и суд обратился в парламент с просьбой разрешить телевизионную трансляцию казни.

В назидание другим таким же, как Адель. Месседж примерно такой: Вот баба тебе отказала, ты психанул и убил ее. Мы тебя за это повесим. Смотри, как это происходит. Согласись – не очень. Поэтому не нужно никого убивать. Отказала одна, согласится другая. Вон их скока вокруг, хоть жопой жуй!

Источник:

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Метки: Смертная казнь   египет   проишествие   
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11  комментариев
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2k
pinbalist 3 часа назад
Четвертование было бы зрелищнее.
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7k
Роман 41 секунду назад
ХЗ как публичная казнь повлияет на будущих преступников, они же их осуществляют состоянии далеком от осознания происходящего.

А те кто это делают осознанно им тем более пофиг.
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38k
Example 6.2.6 57 секунд назад
Я вот считаю что смертная казнь это слишком гуманно. Надо сажать на пожизненное, и не просто чтоб сидели, а постоянно работали на износ - а кто работать не хочет, того пускай охрана лупит резиновым шлангом по жопе, оно не смертельно , но очень больно, и рацион сокращают, вместе с прогулками и свиданками с родственниками. И так чтоб эта тварь мучалась до конца жизни, осознавая что покинет оно это место, только ножками вперед, и никогда в жизни больше не займётся сексом с противоположным полом (тока если с сокамерником), не покушает шашлык, не покупается в реке, не попьёт холодного пива, не поиграет в компьютерные игры, не поуправляет автомобилем итд.. а будет работать 7 дней в неделю, бегать по коридорам раком, спать и ходить в туалет только с разрешения, жрать перловку с резиновой курицей и работать на местной каменоломне, регулярно выхватывая от охраны за косой взгляд, плохое слово или неповиновение.
Вот такие репортажи надо делать и показывать по ТВ, они заставляют даже самого отпетого дебила -задуматься, а стоит ли лишать другого человека жизни.
Хача этого 27-летнего, что девчонку зарезал на улице, я б на такой режим отправил. Мот других хаче поудержит от их животных понятий, да и девушки может поймут, что быть чернильницей, это такое себе занятие.
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882
Nick 2 минуты назад
"Казнь ТВ" представляет...
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Конечно как нормальный человек я против такого. Мы же не средние века живем, когда казнь была чем-то вроде шоу, собиравшее зевак.
В прессе написать стоит, что было преступление и есть наказание.
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61
Руслан Б.Касторский Полчаса назад
Шоу??? О чем Вы, уважаемый? Это надо показывать всем от 14 лет и выше. Не понравился тебе волосатый парень, набил ему лицо, тебя поймали и выпороли плетьми у всех на показ, в следующий раз, такие умники будут думать перед тем, как кого-то бить, а потом блеять свои никчемные извинения на камеру.
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Гур
Очень хороший человек
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