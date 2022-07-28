В Египте казнь будут транслировать по ТВ

Египетское ТВ будет транслировать в прямом эфире казнь через повешение.

Студент Мохаммед Адель из города Эль-Мансура влюбился в сокурсницу Наиру. Предложил ей выйти за него замуж. Наира ему отказала. Тогда он набросился на нее прямо в университетском кампусе и на глазах у всех зарезал, как овцу. Это было месяц назад. В начале июля его приговорили к виселице и суд обратился в парламент с просьбой разрешить телевизионную трансляцию казни.

В назидание другим таким же, как Адель. Месседж примерно такой: Вот баба тебе отказала, ты психанул и убил ее. Мы тебя за это повесим. Смотри, как это происходит. Согласись – не очень. Поэтому не нужно никого убивать. Отказала одна, согласится другая. Вон их скока вокруг, хоть жопой жуй!