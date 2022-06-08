В Египте возводят высочайший небоскрёб континента – Iconic Tower

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При общей высоте конструкции 385,8 метра это уже самое высокое здание в Африке. Примечательно, что строительство ведёт китайская компания.
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Iconic Tower строится в новой столице Египта. По проекту здание будет иметь 80 этажей. В основном площади будут отданы под офисные нужды. На панорамных фотографиях видно, что данный небоскрёб будет самым большим среди 20 других небоскрёбов, расположенных рядом. Данный архитектурный ансамбль будет представлять центр делового района новой столицы. Общая площадь здания превышает 65 000 квадратных метров.
Строительство Iconic Tower официально стартовало в мае 2018 года. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули посетил строительную площадку, чтобы принять участие в церемонии, ознаменовавшей начало заливки фундамента в 2019 году. Главным подрядчиком проекта является China State Construction Engineering.
Небоскрёб Iconic Tower был спланирован и вдохновлен формой обелиска фараонов, а также формой короны египетского бога Раа.
В июле 2021 года все конструкционные бетонные работы башни были завершены, и 24 августа 2021 года башня достигла своей полной высоты 385 метров. Ожидается, что башня будет завершена в первом квартале 2023 года.
Строительство Iconic Tower официально стартовало в мае 2018 года. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули посетил строительную площадку, чтобы принять участие в церемонии, ознаменовавшей начало заливки фундамента в 2019 году. Главным подрядчиком проекта является China State Construction Engineering.
Небоскрёб Iconic Tower был спланирован и вдохновлен формой обелиска фараонов, а также формой короны египетского бога Раа.
В июле 2021 года все конструкционные бетонные работы башни были завершены, и 24 августа 2021 года башня достигла своей полной высоты 385 метров. Ожидается, что башня будет завершена в первом квартале 2023 года.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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