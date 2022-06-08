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В Египте возводят высочайший небоскрёб континента – Iconic Tower

В Египте возводят высочайший небоскрёб континента – Iconic Tower

Автор:
08 июня 2022 11:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Iconic Tower   Африка   египет   мегапроекты Египта   небоскрёбы   небоскрёбы Африки   небоскрёбы Египта   
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При общей высоте конструкции 385,8 метра это уже самое высокое здание в Африке. Примечательно, что строительство ведёт китайская компания.

2.

Iconic Tower строится в новой столице Египта. По проекту здание будет иметь 80 этажей. В основном площади будут отданы под офисные нужды. На панорамных фотографиях видно, что данный небоскрёб будет самым большим среди 20 других небоскрёбов, расположенных рядом. Данный архитектурный ансамбль будет представлять центр делового района новой столицы. Общая площадь здания превышает 65 000 квадратных метров.

Строительство Iconic Tower официально стартовало в мае 2018 года. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули посетил строительную площадку, чтобы принять участие в церемонии, ознаменовавшей начало заливки фундамента в 2019 году. Главным подрядчиком проекта является China State Construction Engineering.

Небоскрёб Iconic Tower был спланирован и вдохновлен формой обелиска фараонов, а также формой короны египетского бога Раа.

В июле 2021 года все конструкционные бетонные работы башни были завершены, и 24 августа 2021 года башня достигла своей полной высоты 385 метров. Ожидается, что башня будет завершена в первом квартале 2023 года.
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Источник:

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Метки: Iconic Tower   Африка   египет   мегапроекты Египта   небоскрёбы   небоскрёбы Африки   небоскрёбы Египта   
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9  комментариев
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6k
ZORRO Час назад
в Египте новая столица?
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1k
narim 43 минуты назад
По первой фотке мне кажется ,что она как-то кривовато стоит!
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24k
Ego sum qui sum 47 минут назад
Фараоны бы не одобрили такого принижения пирамид
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166
Константин 55 минут назад
"...это уже самое высокое здание в Африки." В АфрикИ, б.л.е.а.т.ь!!!
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0
25k
SerGProS Час назад
Все небоскребы пошли в рост из-за дороговизны земли. Но до островного Бурдж-Халифа это ларек.
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