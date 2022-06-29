Почему учёные считают бюст Нефертити неповторимым и спорят о его подлинности

Его нашли более 100 лет тому назад и с тех пор вокруг скульптуры не утихают скандалы.
В 1912 году археологи исследовали древнеегипетский город Ахетатон. Его основал фараон Эхнатон и какое-то время он был столицей Египта. После смерти мятежного фараона, который осмелился пойти против жрецов, столицу снова перенесли в Фивы.
Во время раскопок учёные нашли бюст знаменитой Нефертити - жены Эхнатона. Скульптуре больше 3 тысяч лет.
Она сделана из известняка и покрыта гипсо-ангидритовой смесью. Её обнаружили в мастерской известного скульптора Тутмоса. Сам бюст противоречит всем канонам древнеегипетского искусства: обрезанные плечи, смещённый центр тяжести, нет левого глаза, причём доказано, что его не было изначально - всё в нём «неправильно» и не соответствует традиции. Часть учёных связывает это с поведением Эхнатона - раз уж он проводил такие дерзкие религиозные реформы и даже переносил столицу, значит и творцы могли позволить себе такие вольности. Другие учёные мужи полагают, что такая форма была личным пожеланием Нефертити, чтобы показать её более утончённой и царственной. Хотя логично предположить, что тогда бы она приказала сделать и второй глаз.
Бюст постоянно исследовали, в 2006 году провели томографическое сканирование и под раскрашенным известняком обнаружили другой слой, который изображает Нефертити усталой женщиной с морщинистым лицом. Тогда и выдвинули теорию, что изначальный вид бюста Нефертити не понравился и она приказала нанести ещё один слой, чтобы скрыть все недостатки своей внешности.
Однако эта версия не подтвердилась. Через несколько лет после сканирования представители немецкого Федерального института исследования и тестирования материалов заявили, что во время процедуры были допущены грубые ошибки и никакого «настоящего» лица Нефертити нет.
Но идеальное состояние бюста всё равно не давало покоя исследователям и время от времени появлялись новые версии. В возрасте основного материала скульптуры никто не сомневался, бюст изготовили около 1340 года до н.э., а вот его верхний слой вызывал вопросы.
Одну из главных гипотез его происхождения выдвинул швейцарский историк культуры Анри Штирлин. Он считал, что верхний слой - подделка. И его нанесли в том же году, когда и обнаружили скульптуру - в 1912. Сделано это было для демонстрации бюста принцу Иоганну Георгу Саксонскому. Царственная особа должна была восхититься идеальным артефактом и выделить деньги на дальнейшие исследования.
Хотя и эту версию считают недостоверной: учёные подтверждают, что пигменты из верхнего слоя подлинные, они уже использовались в Египте более 3 тысяч лет назад. А в начале 20-го века состав такой краски никто не знал и изготовить не мог.
Недавно группа учёных на основе мумии царицы воссоздала настоящий облик Нефертити. Мягко говоря, он отличается от бюста:
После этого в научных кругах снова началось бурление и многие заявили, что верхний слой бюста однозначная подделка. А изготовили его, чтобы не пугать общественность внешним видом Нефертити и создать вокруг неё ореол красоты и утончённости. Хотя никаких подтверждений этому нет.
Так что бюст до сих пор будоражит научное сообщество. Одни египтологи горячо доказывают, что это фальсификация, другие восхищаются его идеальным состоянием и считают подлинным изображением могущественной Нефертити.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это - произведение искусства.
Заказчик - царица.
Польстил ей художник, конечно, но всё равно похожа.
А когда нашли мумию и где? Насколько мне известно, то на данный момент только есть предположение о том где может находится ее гробница
"Нефертити не была обнаружена или опознана среди уже найденных мумий"
"Где находится мумия Нефертити? В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити. "