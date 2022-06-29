Почему учёные считают бюст Нефертити неповторимым и спорят о его подлинности

Однако эта версия не подтвердилась. Через несколько лет после сканирования представители немецкого Федерального института исследования и тестирования материалов заявили, что во время процедуры были допущены грубые ошибки и никакого «настоящего» лица Нефертити нет.

Но идеальное состояние бюста всё равно не давало покоя исследователям и время от времени появлялись новые версии. В возрасте основного материала скульптуры никто не сомневался, бюст изготовили около 1340 года до н.э., а вот его верхний слой вызывал вопросы.

Одну из главных гипотез его происхождения выдвинул швейцарский историк культуры Анри Штирлин. Он считал, что верхний слой - подделка. И его нанесли в том же году, когда и обнаружили скульптуру - в 1912. Сделано это было для демонстрации бюста принцу Иоганну Георгу Саксонскому. Царственная особа должна была восхититься идеальным артефактом и выделить деньги на дальнейшие исследования.

Хотя и эту версию считают недостоверной: учёные подтверждают, что пигменты из верхнего слоя подлинные, они уже использовались в Египте более 3 тысяч лет назад. А в начале 20-го века состав такой краски никто не знал и изготовить не мог.