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Почему учёные считают бюст Нефертити неповторимым и спорят о его подлинности

Почему учёные считают бюст Нефертити неповторимым и спорят о его подлинности

Автор:
29 июня 2022 20:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Нефертити   бюст   египет   подделка   раскопки   скульптура   фараон   эхнатон   
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Его нашли более 100 лет тому назад и с тех пор вокруг скульптуры не утихают скандалы.

В 1912 году археологи исследовали древнеегипетский город Ахетатон. Его основал фараон Эхнатон и какое-то время он был столицей Египта. После смерти мятежного фараона, который осмелился пойти против жрецов, столицу снова перенесли в Фивы.

Во время раскопок учёные нашли бюст знаменитой Нефертити - жены Эхнатона. Скульптуре больше 3 тысяч лет.

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Она сделана из известняка и покрыта гипсо-ангидритовой смесью. Её обнаружили в мастерской известного скульптора Тутмоса. Сам бюст противоречит всем канонам древнеегипетского искусства: обрезанные плечи, смещённый центр тяжести, нет левого глаза, причём доказано, что его не было изначально - всё в нём «неправильно» и не соответствует традиции. Часть учёных связывает это с поведением Эхнатона - раз уж он проводил такие дерзкие религиозные реформы и даже переносил столицу, значит и творцы могли позволить себе такие вольности. Другие учёные мужи полагают, что такая форма была личным пожеланием Нефертити, чтобы показать её более утончённой и царственной. Хотя логично предположить, что тогда бы она приказала сделать и второй глаз.

Бюст постоянно исследовали, в 2006 году провели томографическое сканирование и под раскрашенным известняком обнаружили другой слой, который изображает Нефертити усталой женщиной с морщинистым лицом. Тогда и выдвинули теорию, что изначальный вид бюста Нефертити не понравился и она приказала нанести ещё один слой, чтобы скрыть все недостатки своей внешности.

Однако эта версия не подтвердилась. Через несколько лет после сканирования представители немецкого Федерального института исследования и тестирования материалов заявили, что во время процедуры были допущены грубые ошибки и никакого «настоящего» лица Нефертити нет.

Но идеальное состояние бюста всё равно не давало покоя исследователям и время от времени появлялись новые версии. В возрасте основного материала скульптуры никто не сомневался, бюст изготовили около 1340 года до н.э., а вот его верхний слой вызывал вопросы.

Одну из главных гипотез его происхождения выдвинул швейцарский историк культуры Анри Штирлин. Он считал, что верхний слой - подделка. И его нанесли в том же году, когда и обнаружили скульптуру - в 1912. Сделано это было для демонстрации бюста принцу Иоганну Георгу Саксонскому. Царственная особа должна была восхититься идеальным артефактом и выделить деньги на дальнейшие исследования.

Хотя и эту версию считают недостоверной: учёные подтверждают, что пигменты из верхнего слоя подлинные, они уже использовались в Египте более 3 тысяч лет назад. А в начале 20-го века состав такой краски никто не знал и изготовить не мог.

Недавно группа учёных на основе мумии царицы воссоздала настоящий облик Нефертити. Мягко говоря, он отличается от бюста:

После этого в научных кругах снова началось бурление и многие заявили, что верхний слой бюста однозначная подделка. А изготовили его, чтобы не пугать общественность внешним видом Нефертити и создать вокруг неё ореол красоты и утончённости. Хотя никаких подтверждений этому нет.

Так что бюст до сих пор будоражит научное сообщество. Одни египтологи горячо доказывают, что это фальсификация, другие восхищаются его идеальным состоянием и считают подлинным изображением могущественной Нефертити.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нефертити   бюст   египет   подделка   раскопки   скульптура   фараон   эхнатон   
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5  комментариев
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Господа-товарищи! Это же не реконструкция по Герасимову.
Это - произведение искусства.
Заказчик - царица.
Польстил ей художник, конечно, но всё равно похожа.
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222
4xe1 12 минут назад
"Недавно группа учёных на основе мумии царицы воссоздала настоящий облик Нефертити"

А когда нашли мумию и где? Насколько мне известно, то на данный момент только есть предположение о том где может находится ее гробница

"Нефертити не была обнаружена или опознана среди уже найденных мумий"

"Где находится мумия Нефертити? В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити. "
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79k
parallax 2 часа назад
Мне кажется, что воссозданную Нефертити я уже где-то видел.

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6k
ZORRO 2 часа назад
я не египтолог, но где то читал что это просто копия с настоящего бюста (фото внизу), а эту копию сделали под старину для музея, по легенде её нашли в песке у реки, а там известняковая заготовка оштукатуренная гипсом, она бы и 30 лет не сохранилась, а не 3000
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15k
Вася 3 часа назад
да пох. если честно.. за. бали с древним египтом, греками, римлянами итд, история каждый день меняется, а эти просто старую херню подороже впарить пытаются
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