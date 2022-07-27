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40 забавных, крутых и попросту безумных татуировок

40 забавных, крутых и попросту безумных татуировок

Автор:
27 июля 2022 18:32
Сообщество : Искусство
Метки: Фотоподборка   искусство   необычные тату   тату-мастер   татуировки   фотографии из соцсетей   
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Татуировки — это настоящее искусство, и не обязательно быть забитым ими с головы до ног, чтобы это признать. В мире полно действительно талантливых и преданных своему делу тату-мастеров, и эта сочная подборка необычных дизайнов — тому доказательство!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   искусство   необычные тату   тату-мастер   татуировки   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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7k
mbr 47 минут назад
наколки -- лучшее напоминание в старости того, какой ты был дебил в молодости.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 37 минут назад
Девушки которые делают большие тату сегодня, они думают как будут выглядеть в 50-60 лет? ))) Вижу таких в возрасте, впечатление будто всю жизнь работали в борделях Тартуги, а не на производстве или в поликлинике. ))))
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