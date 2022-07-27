20 невероятных фактов о космосе, которые взрывают мозг

17. «Свет не может искривляться, однако объекты, обладающие массой, могут искривлять пространство вокруг себя, и если свет проходит через это пространство, то кажется, что он искривляется. Но поскольку свет движется с постоянной скоростью, то, если он проходит через это искривленное пространство, это означает, что свету требуется больше времени, чтобы достичь места назначения. Это невозможно, так как свет не может замедляться и технически не искривляется, поэтому в этом искривленном пространстве время ЗАМЕДЛЯЕТСЯ. Это выносит мне мозг каждый раз, когда я думаю об этом».