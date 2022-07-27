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20 невероятных фактов о космосе, которые взрывают мозг

20 невероятных фактов о космосе, которые взрывают мозг

Автор:
27 июля 2022 18:09
Сообщество : Космос
Метки: в копилку эрудита   интересное   космос   научные факты   факты   хочу все знать   
1463
21

Космос — пожалуй, самая загадочная и интересная вещь на свете, поэтому неудивительно, что в сети полно любопытной информации о нём. Пользователи Reddit поделились самыми умопомрачительными фактами, которые просто не укладываются в голове.

1. «Мой самый любимый факт касается холодной сварки. Из-за нехватки кислорода — и, как следствие, отсутствия коррозии, — если соединить два куска металла в космическом вакууме, они сплавятся навсегда, почти мгновенно образовав цельный кусок металла».

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2. «Представьте, что вся наша солнечная система размером с пляжный мяч. Этот мяч положили на пляж на восточном побережье США. Ближайший к нам «мяч» в галактике находится на пляже в Португалии. Мы отправили зонд несколько десятилетий назад, и, насколько нам известно, он только недавно достиг края нашего собственного пляжного мяча».

3. «Ткань пространства. Представьте, что вам каким-то образом удалось построить космический корабль, который может противостоять любой гравитации и другим критическим условиям, и затем на долю секунды залететь в черную дыру сразу за горизонт событий и вернуться обратно. После возвращения наша галактика, скорее всего, больше не будет существовать. С вашей точки зрения она существовала всего несколько секунд назад, и никто не знает сколько миллиардов лет вы провели там с точки зрения Земли. Или вы бы просто умерли вместе со вселенной и черной дырой сразу же, как только оказались за горизонтом событий, кто знает».

4. «Между Землей и нашей Луной достаточно места, чтобы вместить все остальные планеты».

5. «Меня всегда поражал размер космоса. Только наблюдаемая Вселенная имеет диаметр 93 миллиарда световых лет, и считается, что реальная Вселенная примерно в 250 раз больше».

6. «Тот факт, что космос — это не просто фон, на котором все происходит. На самом деле он изгибается под действием силы тяжести. Когда вы видите фотографии с «Джеймса Уэбба», например, с гравитационным линзированием, свет идет «прямо», то есть делает то, что обычно делает свет, и выбирает кратчайший путь от А до Б. Однако пространство искривляется, поэтому кратчайший путь изогнут. Это безумие, что он искажается вокруг нас».

7. «Всё во вселенной на самом деле движется в пространстве и времени с одинаковой скоростью: С, вы, я, камень и фотон — все движутся с одинаковой скоростью».

8. «Тот факт, что он, космос, растет. То есть, ничто буквально становится больше, пока мы говорим. У меня это просто в голове не укладывается».

9. «Тот факт, что «нормальная» материя составляет всего около 5% Вселенной, какой мы ее знаем… Всё стальное — темная энергия и материя — в большей степени неизвестно».

10. «Практически всё, что мы видим, больше не существует».

11. «Войд Волопаса. Его радиус насчитывает 165 миллионов световых лет, но он содержит всего 60 галактик, хотя в пространстве такого размера должно быть около 2000».

12. «Тот факт, что мы отправили робота на 35 МИЛЛИОНОВ миль от нас. А этот робот сделал селфи и отправил его обратно».

13. «Самая большая черная дыра — размером с орбиту Юпитера вокруг Солнца».

14. «Тот факт, что мы, блин, действительно побывали на луне. Только представьте, что вы говорите это кому-то 500 лет назад».

15. «Я бы не назвал это фактом, поскольку невозможно знать наверняка, но считается, что Вселенная расширяется в трех измерениях быстрее скорости света. Более того, если бы вы каким-то образом смогли добраться до края, что бы произошло, если бы вы продолжили двигаться дальше? Что находится за пределами расширяющейся вселенной?».

16. «В самой большой звезде могли бы поместиться 10 миллиардов Солнц».

17. «Свет не может искривляться, однако объекты, обладающие массой, могут искривлять пространство вокруг себя, и если свет проходит через это пространство, то кажется, что он искривляется. Но поскольку свет движется с постоянной скоростью, то, если он проходит через это искривленное пространство, это означает, что свету требуется больше времени, чтобы достичь места назначения. Это невозможно, так как свет не может замедляться и технически не искривляется, поэтому в этом искривленном пространстве время ЗАМЕДЛЯЕТСЯ. Это выносит мне мозг каждый раз, когда я думаю об этом».

18. «Что мы никогда не сможем исследовать его, космос, полностью».

19. «Я где-то читал, что у Вселенной нет определенного центра, потому что она бесконечно расширяется во всех направлениях. Таким образом, любая точка во вселенной является центром, что делает тебя центром вселенной».

20. «Фотон, выпущенный вспышкой сверхновой в какой-то далекой галактике, может потратить миллиарды лет и пролететь через всю вселенную только ради того, чтобы в конечном итоге приземлиться на задницу кого-то, кто валяется на пляже».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку эрудита   интересное   космос   научные факты   факты   хочу все знать   
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43k
Андрей 2 часа назад
14. «Тот факт, что мы, блин, действительно побывали на луне. Только представьте, что вы говорите это кому-то 500 лет назад».
__________________________________________________________

300 лет назад на Луну летал барон Мюнхаузен.
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11k
paranoid 20 минут назад
КЭП? Нужна помощь! Вроде физику учил, но вот тут нифига не понял.

7. «Всё во вселенной на самом деле движется в пространстве и времени с одинаковой скоростью: С, вы, я, камень и фотон все движутся с одинаковой скоростью».
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4k
Вениамин 40 минут назад
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
Походу вся МКС уже сплошной монолит)
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5k
Allmaster 2 часа назад
Меня больше всего как то зацепил факт, то что читая рассказ, вроде Лукьяненко, что типа вот космодром на какой то там альфа центавра, это мили неогороженного бетона.
И караулка, из плохо сложенного кирпича.
Светогоды, всякие там телепорты, бластеры и мюонные супер пупер чего то там))
А строительство оно не терпит технологий, как был бетон во все века самым дешевым и прочным - сквозь вселенную, к звездам))
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2k
Sam 2 часа назад
Тупой перевод тупых предложений.
А картинки красивые.
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Млять... на половине сломался.. перевод гуглей? И бреда полно...
"вы, я, камень и фотон все движутся с одинаковой скоростью"
Да ясен пень, что я пешком (1 час), что автобусом (двумя, полчаса минимум, обычно 50 минут), что на такси (15 минут) - одинаковая скорость.. ага...
Дальше уже не читал...
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920k
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Надо набраться духу и как-нибудь прокатиться...
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