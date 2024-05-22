15 случаев, когда в предметах одежды обнаружились потайные детали и внезапные функции

Всё же дизайнеры и производители знают, чем удивить человека, который решил купить новую пару джинсов, галстук или даже самые обычные носки! Часто предметы гардероба таят в себе неожиданные детали и функции: скрытые молнии, потайные карманы, ироничные надписи… И это далеко не всё!
Приём Геймлиха — это метод оказания первой помощи, который выручит, если рядом с вами кто-то подавился.
Странно только: чтобы посмотреть на инструкцию, вам придётся срочно снять штаны.
Откуда нам знать, что на самом деле у вас не очень маленький друг с айфоном в кармане?
Кажется, пора присмотреться к своему гардеробу повнимательнее: может, там тоже есть сюрприз!
Источник:
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