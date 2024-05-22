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15 случаев, когда в предметах одежды обнаружились потайные детали и внезапные функции

15 случаев, когда в предметах одежды обнаружились потайные детали и внезапные функции

Автор:
22 мая 2024 09:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: внезапные функции   креатив   одежда   потайные детали   фантазия   фото   
1595
16

Всё же дизайнеры и производители знают, чем удивить человека, который решил купить новую пару джинсов, галстук или даже самые обычные носки! Часто предметы гардероба таят в себе неожиданные детали и функции: скрытые молнии, потайные карманы, ироничные надписи… И это далеко не всё!

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Приём Геймлиха — это метод оказания первой помощи, который выручит, если рядом с вами кто-то подавился.

Странно только: чтобы посмотреть на инструкцию, вам придётся срочно снять штаны.

Откуда нам знать, что на самом деле у вас не очень маленький друг с айфоном в кармане?

Кажется, пора присмотреться к своему гардеробу повнимательнее: может, там тоже есть сюрприз!


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Метки: внезапные функции   креатив   одежда   потайные детали   фантазия   фото   
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2  комментария
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983
DuckTales 8 минут назад
Я так потайной карман на куртке Burton года через 2 обнаружил
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31k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Очень удобно! Увидел, что кто-то подавился. Снял штаны. Освежил в памяти инструкцию и вперед! Главное, чтобы пострадавший не видел эти манипуляции. А то может неправильно понять такие приготовления...)
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2122 поста (2074 в горячем)

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