Тибетский способ чистки кармы, который осилят единицы

Путешествуя по Востоку, посещая страны, где исповедуют буддизм, Вы можете встретить на улицах ползающих, выгибающихся людей. О, нет, не пугайтесь и не предлагайте им помощь. С ними все нормально! Они заняты важным делом, чисткой кармы с помощью простирания.