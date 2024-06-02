Тибетский способ чистки кармы, который осилят единицы

Путешествуя по Востоку, посещая страны, где исповедуют буддизм, Вы можете встретить на улицах ползающих, выгибающихся людей. О, нет, не пугайтесь и не предлагайте им помощь. С ними все нормально! Они заняты важным делом, чисткой кармы с помощью простирания.
Простирание - уникальный и тяжелый способ очищения кармы и накопления земных заслуг для перерождения в следующей жизни. Проводятся такие ритуалы буддистскими монахами и монахинями возле священных мест, например храмов и горных уступов, а также в домашних условиях перед алтарем. Тут важно желание!
Техника простирания представляет собой определенную последовательность действий:
1)перед началом необходимо очистить свои мысли, поставить четкие цели и прочитать мантры;
2) приложить сложенные в виде закрытого лотоса ладони к макушке головы, подбородку и сердцу;
3) полностью развести руки;
4) встать на колени;
5) всем телом лечь на землю, дотрагиваясь лбом. Именно на этом этапе полностью очищается энергетическая составляющая тела, открываются энергетические каналы.
На этом простирание окончено. После чего необходимо отметить то место, где ладони коснулись земли и встать, совершив все действия в обратном порядке. Затем уже пройти то расстояние, на которое было распростерто его тело. После практика повторяется.
Важно помнить: 1) простирание необходимо выполнять с прямой спиной, иначе после перерождения будут физические отклонения; 2) нельзя опираться на землю кулаками, иначе после перерождения попадешь в мир зверей.
Самая высшая стадия простирания - это когда паломник не задумывается о выполнении правильных действий, а ум, энергия, эмоции, осознание собственного тела являются единым целым. Как говорят, в такой момент уже нельзя точно сказать, простирание он совершает осознанно, или все это бессознательное действие.
Таким образом, монахи и монахини проходили и проходят путь из Тибета в Индию. А это на секунду почти 2000 км по дороге! Вот это выдержка! После такого несложно и поверить в историю об Учителе Лама Цонкапа, проживающий в XIV-XV века.
Он уделял большое внимание практике простирания и совершил их около 3,5 млн. Лама Цонкапа разодрал руки, ноги, колени в кровь, оставив отпечаток своего тела на полу храма. Теперь это место поклонения буддистов всего мира.
Считается, что помимо очищения кармы простирание помогает избавится от грехов, например, гордыни, а также способствует укреплению организма и борьбе с болезнями. При совершении такой практики улучшается кровообращение, метаболизм, укрепляются мышцы сердца и сосуды, что препятствует возникновению инсульта и раковых заболеваний.
Кроме того простирания помогают держать себя в хорошей физической форме. Ведь как нам известно: «движение - это жизнь!». Также можно поставить цели, загадать желания, и все обязательно сбудется.
Главное помнить, что совершать простирание нужно с радостью, правильно выполнять все действия, направляя энергию в правильное русло. Важно не количество простираний, а их качество.
А вы бы решились на такую практику чистки кармы?
Источник:
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