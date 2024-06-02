FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1426 постов • 239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Тибетский способ чистки кармы, который осилят единицы

Тибетский способ чистки кармы, который осилят единицы

Автор:
02 июня 2024 09:17
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: буддизм   карма   люди   монахи   тибет   факты   фото   чистка кармы   
929
12

Путешествуя по Востоку, посещая страны, где исповедуют буддизм, Вы можете встретить на улицах ползающих, выгибающихся людей. О, нет, не пугайтесь и не предлагайте им помощь. С ними все нормально! Они заняты важным делом, чисткой кармы с помощью простирания.

Простирание - уникальный и тяжелый способ очищения кармы и накопления земных заслуг для перерождения в следующей жизни. Проводятся такие ритуалы буддистскими монахами и монахинями возле священных мест, например храмов и горных уступов, а также в домашних условиях перед алтарем. Тут важно желание!

×

Техника простирания представляет собой определенную последовательность действий:
1)перед началом необходимо очистить свои мысли, поставить четкие цели и прочитать мантры;
2) приложить сложенные в виде закрытого лотоса ладони к макушке головы, подбородку и сердцу;
3) полностью развести руки;
4) встать на колени;
5) всем телом лечь на землю, дотрагиваясь лбом. Именно на этом этапе полностью очищается энергетическая составляющая тела, открываются энергетические каналы.

На этом простирание окончено. После чего необходимо отметить то место, где ладони коснулись земли и встать, совершив все действия в обратном порядке. Затем уже пройти то расстояние, на которое было распростерто его тело. После практика повторяется.

Важно помнить: 1) простирание необходимо выполнять с прямой спиной, иначе после перерождения будут физические отклонения; 2) нельзя опираться на землю кулаками, иначе после перерождения попадешь в мир зверей.

Самая высшая стадия простирания - это когда паломник не задумывается о выполнении правильных действий, а ум, энергия, эмоции, осознание собственного тела являются единым целым. Как говорят, в такой момент уже нельзя точно сказать, простирание он совершает осознанно, или все это бессознательное действие.

Таким образом, монахи и монахини проходили и проходят путь из Тибета в Индию. А это на секунду почти 2000 км по дороге! Вот это выдержка! После такого несложно и поверить в историю об Учителе Лама Цонкапа, проживающий в XIV-XV века.

Он уделял большое внимание практике простирания и совершил их около 3,5 млн. Лама Цонкапа разодрал руки, ноги, колени в кровь, оставив отпечаток своего тела на полу храма. Теперь это место поклонения буддистов всего мира.

Считается, что помимо очищения кармы простирание помогает избавится от грехов, например, гордыни, а также способствует укреплению организма и борьбе с болезнями. При совершении такой практики улучшается кровообращение, метаболизм, укрепляются мышцы сердца и сосуды, что препятствует возникновению инсульта и раковых заболеваний.

Кроме того простирания помогают держать себя в хорошей физической форме. Ведь как нам известно: «движение - это жизнь!». Также можно поставить цели, загадать желания, и все обязательно сбудется.

Главное помнить, что совершать простирание нужно с радостью, правильно выполнять все действия, направляя энергию в правильное русло. Важно не количество простираний, а их качество.

А вы бы решились на такую практику чистки кармы?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: буддизм   карма   люди   монахи   тибет   факты   фото   чистка кармы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Тяжолый Орк 51 минуту назад
у меня нет кармы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aristarx 3 минуты назад
любая "религия" может сделать обычного человека идиотом.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2132 поста (2085 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

473679



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Владимир Крутов, советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
Владимир Крутов, советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#ДТП#авто аварии#кино#новости#интересное#семья#США
#в мире#машина#Прикол#Россия#аварии#факты#полиция#интересно#находка#собака
#люди#автомир#Юмор#СССР#животные#сарказм#Автовсячина#убийство#кот#криминал
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Странные, жестокие и милые: 22 удивительных обычая со всего мира Странные, жестокие и милые: 22 удивительных обычая со всего мира Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров Иранская деревня гномов возрастом 5000 лет. Их рост не превышал 70 сантиметров Как проходят цыганские похороны Как проходят цыганские похороны 27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире 27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире Японцы лицемеры? Японцы лицемеры?

На что жалуетесь?

Вернуться