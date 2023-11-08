Мальчик решил покормить рыб с причала, но на хлебные крошки приплыл трехметровый скат

Школьник, который решил покормить рыб на городской морской набережной, столкнулся с необычным событием. Обычно на таких местах можно встретить небольших рыбок, но на этот раз на берегу их почти не было. Вскоре вода стала странно темнеть, и из-под поверхности внезапно появился трехметровый скат.
Школьник изначально был поражен: ведь не каждый день тебе удается увидеть рыбу размером с комнату на вытянутой руке.
Однако он собрался с силами и продолжил кормить неожиданного гостя. Тем более, скат проявлял явный интерес и даже высунул голову из воды, чтобы рассмотреть мальчика на лестнице.
Местные рыбаки позже опознали этого ската и дали ему имя Себастьян. Оказывается, эта рыба стала своего рода символом городка Валле-Гран-Рей. Она часто подплывает к лодкам рыбаков в поисках еды, и рыбаки не против подкормить ее остатками улова или хлебом.
Себастьян имеет размер около 3 метров и весит около 200 килограммов. Но несмотря на свои внушительные размеры, он является дружелюбным морским обитателем. После того, как школьник накормил его крошками, скат даже позволил себя погладить:
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Интересно, что в последнее время другие скаты в этом районе стали повторять поведение Себастьяна. Видимо, они поняли, что получение пищи от людей гораздо проще, чем самостоятельный поиск в море.
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