Мальчик решил покормить рыб с причала, но на хлебные крошки приплыл трехметровый скат

Местные рыбаки позже опознали этого ската и дали ему имя Себастьян. Оказывается, эта рыба стала своего рода символом городка Валле-Гран-Рей. Она часто подплывает к лодкам рыбаков в поисках еды, и рыбаки не против подкормить ее остатками улова или хлебом.

Себастьян имеет размер около 3 метров и весит около 200 килограммов. Но несмотря на свои внушительные размеры, он является дружелюбным морским обитателем. После того, как школьник накормил его крошками, скат даже позволил себя погладить: