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Мальчик решил покормить рыб с причала, но на хлебные крошки приплыл трехметровый скат

Мальчик решил покормить рыб с причала, но на хлебные крошки приплыл трехметровый скат

Автор:
08 ноября 2023 20:17
Сообщество : Животные
Метки: интересно   рыбы   скат   
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Школьник, который решил покормить рыб на городской морской набережной, столкнулся с необычным событием. Обычно на таких местах можно встретить небольших рыбок, но на этот раз на берегу их почти не было. Вскоре вода стала странно темнеть, и из-под поверхности внезапно появился трехметровый скат.

Школьник изначально был поражен: ведь не каждый день тебе удается увидеть рыбу размером с комнату на вытянутой руке.

Однако он собрался с силами и продолжил кормить неожиданного гостя. Тем более, скат проявлял явный интерес и даже высунул голову из воды, чтобы рассмотреть мальчика на лестнице.


Местные рыбаки позже опознали этого ската и дали ему имя Себастьян. Оказывается, эта рыба стала своего рода символом городка Валле-Гран-Рей. Она часто подплывает к лодкам рыбаков в поисках еды, и рыбаки не против подкормить ее остатками улова или хлебом.


Себастьян имеет размер около 3 метров и весит около 200 килограммов. Но несмотря на свои внушительные размеры, он является дружелюбным морским обитателем. После того, как школьник накормил его крошками, скат даже позволил себя погладить:


Интересно, что в последнее время другие скаты в этом районе стали повторять поведение Себастьяна. Видимо, они поняли, что получение пищи от людей гораздо проще, чем самостоятельный поиск в море.

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Метки: интересно   рыбы   скат   
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10  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
Не удивительно, что в старину их называли Морскими дьяволами.
Даже сейчас зрелище завораживающее
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27k
Сталкер 20 минут назад
Вот какого хрена не обозначить, где это происходило, географически?
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16k
Kostick Полчаса назад
есть же посты именно хорошего настроения) плюс всяко
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194
iskra 51 минуту назад
В океанариуме скаты реально из воды выпрыгивают,когда их кормят. Не видел, что бы какая-то другая рыба так делала.(скаты,конечно,в океанариуме поменьше).
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7k
V2.Smirnov Час назад
Один я подумал "что делает Чужой на фотографии"?
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77k
Viktor Час назад
Сдаётся мне - мальчик спецом к скату шёл!
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Александр Маслов
...желание размещать посты и комментарии – не "очень". Много анонимных пакостников, в чатах – "недорослей", словоблудия и оскорблений. Неуютно.
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