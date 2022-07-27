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15 фотографий людей, которые поняли, что никогда не поздно осуществить свою мечту

15 фотографий людей, которые поняли, что никогда не поздно осуществить свою мечту

Автор:
27 июля 2022 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Мечта   Спорт   здоровые   питание   проблемы   трудности   фотографии   
2208
17
Некоторые люди меняют свое тело из-за проблем со здоровьем, а другие - потому, что хотят лучше выглядеть. Занятия спортом и правильный подход к выбору продуктов питания могут выматывать поначалу, но терпение и полезные повседневные привычки помогут справиться со всеми трудностями. В этом посте вы увидите вдохновляющие фотографии людей.
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Источник:

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Метки: Мечта   Спорт   здоровые   питание   проблемы   трудности   фотографии   
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12  комментариев
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1k
alex 2 часа назад
а куда эти все люди девают лишнюю шкуру? фотошопу скармливают?
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2k
Аркадий 14 минут назад
Я в восторге от своего прогресса - на этом фото вкусненькая пышка была
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4k
Борис 22 минуты назад
мне бы ваши проблемы, блэт..
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7k
Владимир 43 минуты назад
Все заметили, что слева люди добрее?)) и улыбки почти у всех?)
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51k
smakido Час назад
Забавно то, что большая часть из похудевших -это совсем молодые люди, которым при их желании похудеть ничего не стоит, т.к. молодость и хороший обмен веществ делают свое дело.
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8k
Puans-on Час назад
Страшно подумать, что у них с грудями стало и куда они всю кожу дели?
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215k
Ryuk- god of death Час назад
На первом фото Дауни мл. прям красава, скинул не плохо)
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7k
diman02 2 часа назад
Снимаю Шляпу !
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14k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
newegg 2 часа назад
Уговорили, сажусь на диету.
Вот только тортик доем, чтоб не пропал.
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