Вот почему очень полезно пить чай

Теанин может повышать уровень IgA, IgE и IgG в желудочно-кишечном тракте.

Эти белки очень важны для толерантности организма к продуктам питания, химическим веществам и микробам. Теанин просто снижает повышенную чувствительность к тому, что оказывается в кишечнике. Чем больше ворсинок в тонком кишечнике, чем они длиннее тем больше площадь активной поверхности тонкого кишечника, тем лучше усваиваются питательные вещества.