Вот почему очень полезно пить чай

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Хронический стресс - это, к сожалению, то, что нередко преследует нас. Стресс может быть не только эмоциональным, а ещё физическим и умственным и это нормальное течение жизни.
Это влияет на качество жизни, стресс ухудшает здоровье мозга и провоцирует быстрое старение. Стресс вредит пищеварению, суставам, иммунной системе. В общем, известный факт - волноваться опасно для здоровья. И почему чай может помочь в этом?
Чай содержит свою уникальную аминокислоту теанин, причем в любом из них - чёрном, белом или зелёном. Вот как работает теанин.
Чай содержит свою уникальную аминокислоту теанин, причем в любом из них - чёрном, белом или зелёном. Вот как работает теанин.
Способствует выработке иммуноглобулинов и увеличивает высоту ворсинок тонкого кишечника
Теанин может повышать уровень IgA, IgE и IgG в желудочно-кишечном тракте.
Эти белки очень важны для толерантности организма к продуктам питания, химическим веществам и микробам. Теанин просто снижает повышенную чувствительность к тому, что оказывается в кишечнике. Чем больше ворсинок в тонком кишечнике, чем они длиннее тем больше площадь активной поверхности тонкого кишечника, тем лучше усваиваются питательные вещества.
Эти белки очень важны для толерантности организма к продуктам питания, химическим веществам и микробам. Теанин просто снижает повышенную чувствительность к тому, что оказывается в кишечнике. Чем больше ворсинок в тонком кишечнике, чем они длиннее тем больше площадь активной поверхности тонкого кишечника, тем лучше усваиваются питательные вещества.
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Снижает стрессовые реакции
Аминокислота работает на уровне мозга - он нейтрализует химические вещества, которые выделяются при стрессе. Теанин блокирует воздействие глутаминовой кислоты на рецепторы глутамата - стимулирующего нейротрансмиттера, который вырабатывается во время стресса в избыточном количестве. Большое количество глутамата на постоянной основе очень вредно для клеток мозга - это нарушение сна, ухудшение внимания, памяти, концентрации, перевозбуждение и тревожность.
Хорошее влияние на когнитивные функции
Улучшается качество сна, памяти, хорошая концентрация внимания были отмечены у тех, кто получал теанин.
Снижает частоту сердечных сокращений при стрессе
При стрессе и приступах паники с тревожностью у многих опасно повышается пульс.
Теанин снижает частоту сокращений сердца.
Теанин снижает частоту сокращений сердца.
Повышает физическую выносливость
Слишком интенсивные тренировки могут сказаться на иммунной системе - если вы устали и плохо спите, то упражнения могут оказаться для вас воспалителями, усилить окислительный процесс. Теанин помогает восстановиться после тренировок, снизить уровень воспаления. Но не нужно изводить себя и умирать в спортзале. Отличное комбо - это теанин+комфортные и приятные физнагрузки.
Здоровье кишечника и хороший метаболизм
Если в рационе достаточно клетчатки, то теанин помогает вырабатывать короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке. Эти кислоты необходимы для защиты слизистого барьера толстого кишечника, а ещё участвуют в таком важном процессе как чувствительность к инсулину и управлению массой тела. От метаболизма этих жирных кислот зависит регулировка сахара в крови.
Источник:
АНТИФИШКИ
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После долгих вечерних возлияний вкупе с хорошими мясными и рыбными продуктами, утренняя чашка зелёного чая, то что нужно.
А стресс...что стресс... Если уж его снимать, то хлебным соком под хорошую закусочку)))