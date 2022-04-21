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Вот почему очень полезно пить чай

Вот почему очень полезно пить чай

Автор:
21 апреля 2022 18:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Спорт   здоровые   интересное   напитки   питание   полезное питание   чай   
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Хронический стресс - это, к сожалению, то, что нередко преследует нас. Стресс может быть не только эмоциональным, а ещё физическим и умственным и это нормальное течение жизни.
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Источник:

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Метки: Спорт   здоровые   интересное   напитки   питание   полезное питание   чай   
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6  комментариев
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55k
doker Час назад
А я люблю чай. Особенно зелёный с лимоном.

После долгих вечерних возлияний вкупе с хорошими мясными и рыбными продуктами, утренняя чашка зелёного чая, то что нужно.
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2k
emporio_ss 11 минут назад
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10k
Dmitry Полчаса назад
Самое сложное, это выбрать правильный чай)))))).
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4k
alex Час назад
я без чая не кончаю
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2k
emporio_ss 2 часа назад
Забыли про Фито чай - от него какашки пахнут как ромашки.
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Почему-то вообще не люблю чай, никакой. Бодрость мне придает кофе. Люблю обычную негазированную, обязательно холодную воду с медом и лимоном. Домашние морсы, компоты и лимонады. Грешу любовью только к одной газировке - "Байкалу".
А стресс...что стресс... Если уж его снимать, то хлебным соком под хорошую закусочку)))
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