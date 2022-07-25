В Томске водитель в последний момент успел выпрыгнуть из рухнувшего подъёмного крана

Во время ремонтных работ на Коммунальном мосту в Томске как-то забыли о технике безопасности и водителю автокрана пришлось поиграть в каскадёра.

Машина эпично упала с моста, но мужик успел вовремя выпрыгнуть. Теперь полиция разбирается в том, почему это произошло. Естественно, подключился и подрядчик - он проводит внутреннее расследование и выясняет, почему работяга отправил в полёт не самую дешёвую технику.