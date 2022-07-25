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В Томске водитель в последний момент успел выпрыгнуть из рухнувшего подъёмного крана

В Томске водитель в последний момент успел выпрыгнуть из рухнувшего подъёмного крана

Автор:
25 июля 2022 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: автокран   водитель   мост   падение   подрядчик   полиция   строитель   томск   
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Пара секунд - и случилась бы беда. А так обошлось только покорёженной машиной.

Во время ремонтных работ на Коммунальном мосту в Томске как-то забыли о технике безопасности и водителю автокрана пришлось поиграть в каскадёра.

Машина эпично упала с моста, но мужик успел вовремя выпрыгнуть. Теперь полиция разбирается в том, почему это произошло. Естественно, подключился и подрядчик - он проводит внутреннее расследование и выясняет, почему работяга отправил в полёт не самую дешёвую технику.

Источник:

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Метки: автокран   водитель   мост   падение   подрядчик   полиция   строитель   томск   
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1  комментарий
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Mowgley Z ⚔ 3 часа назад
Сразу вспомнилось:

Заходит в салон Бентли пролетарий в робе и сапогах, спрашивает:
Почем Бентли GТ Соuре?
250 000 евро.
А в кредит на год?
25 000 евро в месяц.
Дофига, а на два года?
12 500.
Дофига, а на три года?
Может есть смысл взять машину подешевле?
Смысл может и есть, но, сцука, плита упала именно на такую ((
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